UEFA Uluslar Ligi grup aşaması sona eriyor. Turnuva kapsamında Pazartesi günü oynanan merkez maçta Almanya Milli Takımı kendi sahasında Hollanda'yı konuk etti ve rakibine karşı farklı bir 5-0'lık skorla galip geldi.

Gruptaki durum ve bir sonraki aşama

Bu sonucun ardından her iki takım da grup aşamasını başarıyla tamamlayarak turnuvada çeyrek finale yükseldi. Almanlar grupta birinci sırayı alırken, Hollandalılar ikinci sıra sahibi olarak bir üst tura çıktı.

Bu maçın ardından Uluslar Ligi'nin sekiz çeyrek finalistinden yedisinin ismi resmen belli oldu. Bir sonraki aşamada şu milli takımlar mücadeleye devam edecek: