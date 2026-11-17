UEFA Uluslar Ligi: Çeyrek final kura çekimi öncesi son durum nedir
UEFA Uluslar Ligi grup aşaması sona eriyor. Turnuva kapsamında Pazartesi günü oynanan merkez maçta Almanya Milli Takımı kendi sahasında Hollanda'yı konuk etti ve rakibine karşı farklı bir 5-0'lık skorla galip geldi.
Gruptaki durum ve bir sonraki aşama
Bu sonucun ardından her iki takım da grup aşamasını başarıyla tamamlayarak turnuvada çeyrek finale yükseldi. Almanlar grupta birinci sırayı alırken, Hollandalılar ikinci sıra sahibi olarak bir üst tura çıktı.
Bu maçın ardından Uluslar Ligi'nin sekiz çeyrek finalistinden yedisinin ismi resmen belli oldu. Bir sonraki aşamada şu milli takımlar mücadeleye devam edecek:
Fransa (1. sıra)
Belçika (2. sıra)
Almanya (1. sıra)
Hollanda (2. sıra)
İngiltere (1. sıra)
İspanya (2. sıra)
Portekiz (kesin sıralaması henüz belli değil)
Son, sekizinci bilet için mücadele Danimarka ve Norveç milli takımları arasında geçecek. Bu takımlar kader maçlarını Salı günü oynayacaklar.
Kura çekimi ve maç takvimi
Uluslar Ligi çeyrek final aşaması için kura çekimi töreni 20 Kasım'da gerçekleşecek. Kura kurallarına göre:
Grupta birinci sırayı alan takımlar, ikinci sıra sahipleriyle eşleşecek.
Aynı gruptan çıkan takımlar çeyrek finalde birbirleriyle karşılaşmayacak.
Çeyrek finalin ilk maçlarının 25-27 Mart tarihleri arasında oynanması planlanıyor. Rövanş maçları ise 28-30 Mart tarihlerine ayarlandı.
Sizce çeyrek finalde hangi takımlar eşleşecek ve kimler yarı finale çıkacak? Tahminlerinizi yorumlarda bırakın!
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