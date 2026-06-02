Apple MacBook Neo yeni nesil alıcılar arasında popülerleşiyor

Apple'ın MacBook Neo dizüstü bilgisayarı, piyasaya sürülmesinden bu yana geçen üç ay içinde beklenmedik bir başarı elde etti. IDC analiz merkezinin verilerine göre Apple, Mart ayında sona eren çeyrekte 1,1 milyon adet MacBook Neo sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu rakam, MacBook Air (M5) ve MacBook Pro (M5) modellerinin ilk çıkış sonuçlarından bile daha yüksek. Bu konuda haber veriyor: Techcrunch.com.

MacBook Neo modelinin Mart ayı ortasında satışa çıktığı göz önüne alındığında, bu sonuç daha da şaşırtıcı. IDC Başkan Yardımcısı Navkendar Singh, dizüstü bilgisayarın sadece üç hafta içinde bu kadar sattığını ve Nisan ayından itibaren talebin hızla artmaya devam ettiğini belirtti. 599 dolarlık başlangıç fiyatı, cihazı daha geniş bir kitle için erişilebilir kıldı.

Dizüstü bilgisayar, Apple'ın premium tasarımını koruyor: alüminyum kasa ve 13 inç Liquid Retina ekran ile donatılmış durumda. Fiyatı düşürmek amacıyla Apple, M serisi işlemci yerine A18 Pro çipini kullandı ve temel modelde 8GB RAM sundu. Bu strateji kendini kanıtladı ve başta Hindistan olmak üzere birçok ülkede büyük talep gördü.

ABD pazarı toplam sevkiyatın %44'ünü oluştururken, Hindistan'da Windows dizüstü bilgisayar fiyatlarının artmasıyla MacBook Neo en cazip seçenek haline geldi. Uzmanlara göre, Neo modelinin başarısı Apple'ın gelişmekte olan pazarlardaki stratejisini tamamen değiştirebilir.