Apple Bazı Cihazlarının Fiyatlarını Resmen Artırdı

·42·Teknoloji
Apple Bazı Cihazlarının Fiyatlarını Resmen Artırdı

Apple, ABD pazarında Mac, iPad, HomePod, Apple TV ve Vision Pro cihazlarının fiyatlarını artırdı. iPhone, Apple Watch ve AirPods fiyatları şimdilik değişmedi. Şirket, bu kararı bellek çiplerinin ve diğer bileşenlerin maliyet artışıyla açıkladı.

Yeni fiyatlara göre, başlangıç modeli MacBook Neo 599 dolardan 699 dolara yükseldi. MacBook Air fiyatı 1099 dolardan 1299 dolara, MacBook Pro ise 1699 dolardan 1999 dolara çıktı.

iPad Air fiyatı 599 dolardan 749 dolara, iPad Pro ise 999 dolardan 1199 dolara yükseldi.

Görselde belirtilen diğer değişiklikler:

• iMac — 1299 dolardan 1499 dolara

• Mac mini M4 Pro — 1399 dolardan 1599 dolara

• Mac Studio M4 Max — 1999 dolardan 2499 dolara

• Mac Studio M3 Ultra — 3999 dolardan 5299 dolara

• Vision Pro — 3499 dolardan 3699 dolara

• HomePod mini — 99 dolardan 129 dolara

• HomePod — 299 dolardan 349 dolara

• Apple TV — 129 dolardan 199 dolara

Bu fiyatlar ABD pazarı için belirtilmiştir. Özbekistan'daki satış noktalarında fiyat değişiklikleri; ithalat maliyetleri, döviz kuru ve satıcı stoklarına bağlı olarak farklı zamanlarda yansıyabilir.

AppleMacBook NeoMacBook AirMacBook ProiPad Air
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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