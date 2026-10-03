MacBook Air fiyatları ne kadar? 3 Ekim fiyatları
3 Ekim itibarıyla, çeşitli MacBook model ve konfigürasyonlarının fiyatları açıklandı. Listede 2026 model MacBook Neo, 2025 model MacBook Air M4 ve 2026 model MacBook Air M5 yer alıyor.
MacBook Neo 2026:
• 8/256 GB Citrus — 689 dolar
• 8/256 GB Silver — 739 dolar
• 8/256 GB Indigo — 699 dolar
• 8/256 GB Blush — 729 dolar
• 8/512 GB — 829 dolar
MacBook Air M4 13 inç, 2025:
• 16/256 GB — 1.299 dolar
• 16/512 GB — 1.299 dolar
• 16/1 TB — 1.549 dolar
• 24/512 GB — 1.399 dolar
MacBook Air M4 15 inç, 2025:
• 16/256 GB — 1.399 dolar
• 16/512 GB — 1.449 dolar
• 16/1 TB — 1.699 dolar
• 24/512 GB — 1.619 dolar
MacBook Air M5 13 inç, 2026:
• 16/512 GB — 1.339 dolar
• 16/1 TB — 1.599 dolar
MacBook Air M5 15 inç, 2026:
• 16/512 GB — 1.539 dolar
• 16/1 TB — 1.799 dolar
• 24/1 TB — 2.199 dolar
Verilere göre, bazı konfigürasyonlar indirimli fiyatlarla sunuluyor. MacBook modellerinin fiyatları günlük olarak değişebilir.
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