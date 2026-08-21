Dell XPS 13 dizüstü bilgisayarı MacBook Neo’ya layık bir rakip oldu

Tom’s Hardware uzmanları, Intel Wildcat Lake platformunda çalışan yeni Dell XPS 13 dizüstü bilgisayarını test etti. Bu cihaz, Apple’ın bütçe dostu MacBook Neo modeline doğrudan rakip olarak sunuldu ve pazardaki konumunu ciddi şekilde değiştirmesi bekleniyor. Bunu Ixbt.com bildiriyor .

ixbt.com verilerine göre yeni Dell XPS 13’ün fiyatı 700 dolardan başlıyor. Karşılaştırma için bu model, yalnızca fiyat açısından değil, görünümü ve kullanım deneyimi bakımından da Apple’ın ürününden geri kalmıyor; hatta bazı yönleriyle daha pahalı bir izlenim bırakıyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca klavye aydınlatması, DisplayPort 2.1 ve şarj desteği sunan iki hızlı USB-C bağlantı noktasıyla donatılmış ve yalnızca 1 kilogram ağırlığında.

RAM ve performans testleri

Test sırasında uzmanlar, cihazın 8 GB ve 16 GB RAM’e sahip sürümlerini karşılaştırdı. Windows 11 işletim sisteminin tam anlamıyla çalışması için 8 GB RAM’in yeterli olmadığı ortaya çıktı. Özellikle aynı tarayıcıdan 15 pencere açıldığında, 16 GB RAM’li sistem çok daha akıcı ve kararlı çalıştı.

Ayrıca 16 GB’lık sürümde sayfalar arasında geçiş daha hızlı gerçekleşti. 8 GB RAM’li sistemlerde ise sayfa yeniden yüklenmeden önce ekranın kısa süreliğine beyaza döndüğü gözlemlendi. Bu nedenle çoklu görevle çalışan kullanıcıların RAM tasarrufu özelliklerinden yararlanması öneriliyor.

Teknik özellikler ve pil ömrü

Performans açısından Intel Core 5 320 işlemcisi, ortalama olarak Apple A18 Pro seviyesinde çalışıyor. Ancak Dell cihazı çok daha hızlı bir SSD depolamasıyla öne çıkıyor. Pil ömrü konusunda ise Dell XPS 13, MacBook Neo’dan biraz daha iyi sonuç verdi.

Uzmanlara göre Apple’ın belirlediği yeni standartlar, Windows cihazı üreticilerini de harekete geçirdi. Bu segmentteki rekabet, sonuç olarak tüketicilerin 1000 dolardan daha pahalı olmayan kaliteli ve şık bir dizüstü bilgisayar bulabilmesini sağlıyor.