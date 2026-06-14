AMD, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarların MacBook Neo'dan üstün olduğunu kanıtlamaya çalıştı

Yarı iletken pazarının devlerinden biri olan AMD, Apple ürünlerine karşı bir pazarlama saldırısı başlattı. Intel'in izinden giden AMD, kendi uygun fiyatlı işlemcileriyle donatılmış dizüstü bilgisayarların popüler MacBook Neo modelinden önemli ölçüde üstün olduğunu gösteren veriler yayınladı. Bu tür karşılaştırmalar, teknoloji dünyasında fiyat ve performans dengesini anlamak için önemlidir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

AMD, karşılaştırmasında HP Omnibook X Flip dizüstü bilgisayarını örnek gösterdi. ABD pazarında yaklaşık 610 dolar civarında fiyatlandırılan bu cihaz, Ryzen 5 220 işlemcisiyle donatılmıştır. İlginç olan şu ki, bu işlemci 2025 başında tanıtılmış olmasına rağmen teknik olarak 2023 yılına ait Zen 4 mimarisine dayanmaktadır. Aslında bu, Ryzen 5 8540U ve Ryzen 5 7545U modellerinin yeniden markalanmış bir versiyonudur.

Oyunlar ve yazılımdaki farklar

AMD uzmanları, bilgisayar oyunları konusunda Apple cihazlarının hala geleneksel PC sistemlerinin gerisinde kaldığını belirtiyor. ixbt.com verilerine göre, en popüler 20 oyunun 15'i MacBook Neo platformunda yerel (nativ) olarak çalışmıyor. Steam platformundaki oyun veritabanı ile karşılaştırıldığında, macOS için optimize edilmiş projelerin sayısı hala oldukça az.

Ancak bu konuda bir noktayı göz önünde bulundurmak gerekir: MacBook Neo hiçbir zaman bir oyun cihazı olarak pazarlanmadı. Ayrıca, Ryzen 5 220 işlemcisindeki Radeon 740M grafik çipi de güçlü bir oyun aracı sayılamaz. Testler, bu grafik sisteminin sadece eski veya çok talepkar olmayan modern oyunları (örneğin, Counter Strike 2'yi düşük ayarlarda) kaldırabildiğini gösteriyor.

Teknik üstünlükler ve performans

AMD, kendi uygun fiyatlı çözümünün Apple ürününden şu açılardan üstün olduğunu iddia ediyor:

SSD depolama kapasitesi MacBook Neo modelindekinden iki kat daha fazla;

Çeşitli harici cihazları bağlamak için daha zengin port seçenekleri;

Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisinin en yeni ve hızlı sürümünün bulunması;

Bazı hesaplama süreçlerinde A18 Pro çipinden %57'ye kadar daha yüksek performans.

Özbekistan pazarında da AMD işlemcili dizüstü bilgisayarlar, Apple ürünlerine göre daha ucuz bir alternatif olarak görülüyor. Özellikle öğrenciler ve ofis çalışanları için 600-700 dolarlık segmentte Ryzen çipleri, çoklu görev yetenekleriyle öne çıkıyor. Apple ise enerji verimliliği ve ekosistem bütünlüğü ile müşterilerini korumaya çalışıyor.

Sonuç olarak, AMD tarafından yapılan bu karşılaştırmanın daha çok pazarlama amaçlı olduğunu söyleyebiliriz. MacBook Neo ve uygun fiyatlı Windows dizüstü bilgisayarlar tamamen farklı kitleler için tasarlanmıştır. Yine de bu tür bir rekabet, nihayetinde tüketiciler için daha fazla seçenek ve teknolojik gelişme sağlar.