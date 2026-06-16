Dell'in MacBook Neo Yanıtı Beklenenden Çok Daha Pahalıya Patladı

·20·Teknoloji
Dell'in MacBook Neo Yanıtı Beklenenden Çok Daha Pahalıya Patladı

ABD'li teknoloji devi Dell'in Computex 2026 fuarında tanıttığı XPS 13 DX13260 dizüstü bilgisayarı Avrupa pazarlarında satışa çıktı. Başlangıçta Apple'ın uygun fiyatlı MacBook Neo modeline dişli ve ucuz bir rakip olarak duyurulan cihaz, pratikte alıcıların beklediğinden çok daha yüksek bir fiyatla etiketlendi. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre Dell, yeni dizüstü bilgisayar için 700 dolar civarında bir fiyat belirleyeceğinin sözünü vermişti. Ancak Avrupa mağazalarında XPS 13 DX13260 modeli için 1050 euro (yaklaşık 1220 dolar) tutarında bir fiyat belirlendi. Bu, beklenenden neredeyse iki kat daha pahalı olduğu anlamına geliyor. Avrupa'daki fiyatlar vergilendirme dahil olsa da, ABD ve Avrupa pazarları arasındaki bu devasa fark uzmanları şaşırttı.

Fiyat Karşılaştırması ve Öğrenci İndirimleri

İşin ilginç yanı, Dell'in öğrenciler için özel bir indirim sistemi de uygulamış olması. Avrupalı öğrenciler için dizüstü bilgisayarın fiyatı 800 euroya kadar düşürülürken, ABD'de bu kategori için fiyat 600 dolar olarak belirlendi. Buna rağmen, Avrupa'daki indirimli fiyat bile ABD'deki standart fiyattan daha pahalı kalmaya devam ediyor.

Avrupa pazarında MacBook Neo modelinin başlangıç fiyatının 700 euro civarında olduğu göz önüne alındığında, Dell'in yeni ürünü onunla rekabet edemez. Uzmanlara göre XPS 13 DX13260 artık MacBook Neo ile değil, çok daha pahalı olan MacBook Air ile rekabet etmek zorunda kalacak.

Teknik Özellikler ve Kapasiteler

Dizüstü bilgisayarın dahili gücü ve teknik imkanları modern gereksinimleri tam olarak karşılıyor. Cihazın temel özellikleri şu şekildedir:

  • En yeni Intel Core 5 320 işlemci;
  • 8 GB RAM ve 512 GB SSD depolama;
  • 13 inç, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran;
  • En yeni Wi-Fi 7 kablosuz bağlantı standardı;
  • 52 Wh kapasiteli batarya.
Bu fiyat politikası Özbekistan pazarı için de büyük önem taşıyor. Genellikle bölgemize teknolojik ürünler Avrupa fiyatları ve gümrük ödemeleri baz alınarak giriyor. Bu da uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar arayan yerel kullanıcılar için Dell XPS 13 DX13260 modelinin beklendiği gibi "ucuz" olmayacağı anlamına geliyor.

Özetle, Dell yeni modeliyle Apple'ın uygun fiyatlı segmentteki hakimiyetine darbe vurmak istedi. Ancak Avrupa'daki fiyatların beklenmedik şekilde yüksek olması, şirketin pazarlama stratejisini ciddi şekilde etkileyebilir.

DellMacBookLaptopTeknolojiIntel
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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