«Bu shaxmat o‘yini»: Tramp Eronni mag‘lub etishning yangi rejasini ochiqladi
Donald Tramp Eronni harbiy to'qnashuvdan ko'ra iqtisodiy bosim, sanksiyalar va dengiz blokadasi orqali jilovlash rejasini ma'lum qildi. Uning aytishicha, Eron og'ir moliyaviy inqirozda qolgan, inflyatsiya kuchaygan va hatto harbiylariga maosh to'lashga ham puli yetmayapti. Tramp neft narxining barreliga 75 dollardan sal ko'proq tushganini amerikalik iste'molchilar uchun yutuq deb baholadi.
AQSH Prezidenti Donald Tramp Tehronga nisbatan olib borilayotgan siyosat, iqtisodiy bosim va Erondagi og‘ir moliyaviy inqiroz haqida «Axios» nashriga bergan eksklyuziv intervyusida ochiq-odin fikr bildirdi.
Oq uy rahbarining ta’kidlashicha, Vashington Eron bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuvdan ko‘ra, iqtisodiy jihatdan jilovlash va shaxmat o‘yinidek puxta o‘ylangan taktikaga tayanmoqda.
«Eronning puli yo‘q, ular juda og‘ir ahvolda»
Donald Tramp Eron atrofidagi vaziyatni kuzatib borayotgani va Tehronga qarshi iqtisodiy sanksiyalar o‘z samarasini berayotganini alohida qayd etdi:
«Biz Eron bilan xotirjamlik bilan, keskinlikni kuchaytirmasdan ishlayapmiz. Ular bilan yarim yurak bilan muzokara olib bormoqdamiz va shunchaki Eronni ulkan inflyatsiya hamda pulsiz qolganini kuzatmoqdamiz.
Eron juda yomon iqtisodiy ahvolda va hatto o‘z harbiylariga maosh to‘lashga ham puli qolmagan», — dedi AQSH Prezidenti.
Tramp bu holatni to‘g‘ridan to‘g‘ri AQSHning qat’iy harakatlari va xususan, dengiz blokadasi bilan bog‘ladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, aynan ushbu cheklovlar Eronning moliyaviy inqirozini yanada chuqurlashtirgan.
Harbiy zarbadan voz kechish va neft narxlari
E’tiborli jihati shundaki, bir necha kun oldin Donald Tramp Eronga qarshi keng ko‘lamli harbiy harakatlarni qayta boshlashga buyruq berishga moyil edi. Biroq keyinchalik u kuch ishlatish g‘oyasidan voz kechib, e’tiborni iqtisodiy bosimga qaratdi.
Shuningdek, AQSH rahbari jahon bozorida neft narxi pasayganini (barreliga 75 dollardan sal ko‘proq) amerikalik iste’molchilar uchun katta yutuq sifatida baholadi:
«Hamma narsa yaxshi bo‘ladi. Hamma narsa doim shunday bo‘ladi. Bu shunchaki shaxmat o‘yiniga o‘xshaydi», — deya xulosa qildi Tramp.
Tehronning javobi: Muzokaralar sharti
O‘z navbatida, Eron Tashqi ishlar vaziri Abbos Aragchi Vashingtonning pozitsiyasiga munosabat bildirdi.
Uning ta’kidlashicha, AQSH tomoni avval imzolangan o‘zaro anglashuv memorandumini buzishni to‘xtatmagunicha, Tehron Vashington bilan hech qanday to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar olib bormaydi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…