Яқин Шарқда «катта портлаш» арафаси: Трамп Эронга кенг кўламли зарбалар бермоқчи

·0·Дунё
Яқин Шарқда «катта портлаш» арафаси: Трамп Эронга кенг кўламли зарбалар бермоқчи

Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги геосиёсий кескинлик ўзининг энг юқори нуқтасига чиқди. АҚШ президенти Доналд Трамп Эроннинг энг муҳим инфратузилма объектларига аёвсиз вайронкор зарбалар берилиши мумкинлигидан огоҳлантирди. Америка ОАВ хабарларига кўра, Пентагон ва Исроил кучлари аллақачон янги кенг кўламли ҳарбий амалиётнинг сўнгги тафсилотларини келишиб олмоқда.

1. «Энди чидай олмаймиз»: Трампнинг Теҳронга сўнгги ултиматуми

АҚШ президенти Доналд Трамп навбатдаги кескин баёноти билан чиқиб, Теҳрон раҳбариятига қарши ҳарбий босимни максимал даражага етказиш ҳақида кўрсатма берганини шама қилди. Трампнинг таъкидлашича, АҚШ томонидан бериладиган зарбалар шунчалик кучли бўладики, Эрон охир-оқибат қаршиликни давом эттира олмайди.

«Биз уларга бутун кучимиз билан зарба берамиз. Оқибатда Теҳрон раҳбарияти: “Биз энди бунга чидай олмаймиз”, дейишдан бошқа чора топгани қолмайди», — дея очиқдан-очиқ таҳдид қилди АҚШ раҳбари.

Мазкур баёнот Вашингтоннинг Яқин Шарқдаги геосиёсий стратегияси тубдан ўзгараётгани ва Эронга қарши тўғридан-тўғри куч ишлатиш муқаррар бўлиб қолаётганидан далолат беради.

2. «Дам олиш кунларидаги операция»: Нишонда Эроннинг энергетика юраги

Нуфузли The Wall Street Journal нашрининг манбаларига таяниб хабар беришича, Доналд Трамп Эронни қуролсизлантириш ва таслим бўлишга мажбур қилиш учун янги ҳужум сценарийларини тайёрлашни буюрган. Нашр маълумотларига кўра, йирик ҳарбий амалиёт шу дам олиш кунларидаёқ бошланиши мумкин.

CBS News эса кутилаётган операция тафсилотларига аниқлик киритди:

  • Қўшма операцион режа: АҚШ ва Исроил Эронга қарши биргаликда ҳаво ва ракета зарбалари беришни муҳокама қилмоқда.

  • Асосий нишонлар: Эроннинг нефтни қайта ишлаш заводлари, йирик электр станциялари ва стратегик энергетика инфратузилмаси.

  • Шарти: Дипломатик музокараларда кутилмаганда кескин ижобий бурлиш юз берсагина, Трамп ҳужум буйруғини бекор қилиши ёки кечиктириши мумкин.

3. Июль ойидаги «ракета уруши» ва «Патриот» инқирози

АҚШ ва Эрон ўртасидаги тўғридан-тўғри тўқнашувлар сўнгги ҳафталарда тобора авж олиб бормоқда. Июль ойида АҚШ ҳарбий-ҳаво кучлари Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпусининг Ҳўрмуз бўғозидаги кемаларга таҳдид солаётган объектларига оғир зарбалар берган эди. Бунга жавобан Теҳрон минтақадаги АҚШ ҳарбий базаларини ракеталар билан нишонга олди.

Бироқ, The New York Times нашрининг ёзишича, 24 июль куни Трамп юқори мартабали маслаҳатчилари билан шошилинч йиғилиш ўтказиб, кенг кўламли ҳужумни вақтинча тўхтатиб турган.

Ортга чекинишнинг икки асосий сабаби:

  1. Захиралар тақчиллиги: Ҳаво мудофааси учун ўта муҳим бўлган Patriot зенит-ракета мажмуалари ракеталари захираси камайиб кетгани аниқланган.

  2. Иқтисодий хавф: Эроннинг энергетика тизимига бериладиган вайронкор зарбалар жаҳон бозорида нефть нархини кескин ошириб, глобал иқтисодий инқирозни келтириб чиқариш хавфини туғдирган.

Шунга қарамай, кескинлик тўхтагани йўқ. 30 июль куни америкалик ҳарбийларга қилинган ракета ҳужумларига жавобан АҚШ Эрондаги айрим нуқталарга қайтадан нуқтали зарбалар берди.

4. Глобал оқибатлар: Дунёни нима кутмоқда?

Агар АҚШ ва Исроил Эроннинг нефть ва энергетика объектларига оммавий зарба берса, бу воқеа нафақат Яқин Шарқ, балки бутун жаҳон иқтисодиётига зарба бўлади:

  • Нефть нархининг сакраши: Ҳўрмуз бўғозининг ёпилиши ва Эрон нефть инфратузилмасининг ишдан чиқиши жаҳон бозорида нефть ва газ нархларининг мисли кўрилмаган даражада қимматлашига олиб келади.

  • Минтақавий уруш хавфи: Эроннинг Ливан, Яман ва Ироқдаги прокси-гуруҳлари АҚШ ва Исроилнинг минтақадаги барча объектларига яппасига ҳужум бошлаши мумкин.

  • Гуманитар инқироз: Эрон электр тармоқлари ва занирли инфратузилмасининг фалажланиши миллионлаб тинч аҳолини оғир шароитда қолдиради.

5. Хулоса: Ҳарбий тўқнашувми ёки улкан геосиёсий маневр?

Доналд Трампнинг ушбу кескин баёнотлари ва ҳарбий тайёргарликлар Эронни музокаралар столига ўтиришга мажбур қилиш учун ишлатилаётган «психологик босим» бўлиши ҳам мумкин. Бироқ Яқин Шарқдаги мавжуд вазият ва томонларнинг қатъияти шуни кўрсатмоқдаки, ҳар қандай кичик хатолик кенг кўламли уруш оловини ёқиб юбориши ҳеч гап эмас.

Дунё ҳамжамияти кузатувда: яқин соатлар ёки кунларда Теҳрон атрофида содир бўладиган воқеалар янги геосиёсий воқеликни белгилаб беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эвтаназия хавфидаги 30 белуга кити шошилинч қутқарилмоқдаЭвтаназия хавфидаги 30 белуга кити шошилинч қутқарилмоқдаБугун, 12:07Европа бўйлаб Шенген ларзаси: Сеутадаги «тўфон» Европани парчаламоқдами?Европа бўйлаб Шенген ларзаси: Сеутадаги «тўфон» Европани парчаламоқдами?Бугун, 11:56Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқдиОшқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқдиБугун, 11:5313 ёшли қизга барракуда ҳужум қилди: денгиз қонга бўялди 13 ёшли қизга барракуда ҳужум қилди: денгиз қонга бўялди Бугун, 11:48Киев Минскка қарши кескин қадам ташлади: Лукашенкога жиноят иши қўзғатмоқчиКиев Минскка қарши кескин қадам ташлади: Лукашенкога жиноят иши қўзғатмоқчиБугун, 11:47Йўлбарсга ёлғиз қарши чиққан келин қайнонасининг ҳаётини сақлаб қолдиЙўлбарсга ёлғиз қарши чиққан келин қайнонасининг ҳаётини сақлаб қолдиБугун, 11:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда