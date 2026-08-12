Ҳиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатди
Ҳиндистонлик Рену Дҳариял 8 фут 10 дюйм (2,44 метр) узунликдаги сочлари билан ҳозирда яшаётган аёллар орасида энг узун соч эгаси сифатида Гиннеснинг Рекордлар китобига киритилди. У аввалги рекордчи украиналик Алия Носировани (сочи узунлиги 8 фут 5,3 дюйм) ортда қолдирди. Рену 2015 йилдан бери сочини олдирмаганини, уни парваришлашда кимёвий воситалардан фойдаланмаслигини ва табиий маҳсулотларни қўллашини айтди.
Инсон иродаси, сабр-тоқати ва миллий қадриятларга бўлган эҳтироми гоҳида оламшумул натижаларга сабаб бўлади. Ҳиндистонлик Рену Дҳариял (Renu Dhariyal) ўзининг 8 фут 10 дюйм (2,44 метр) узунликдаги сочлари эвазига Гиннеснинг Рекордлар китобига киритилди ва сайёрамиздаги энг узун сочли аёл унвонини қўлга киритди.
Украина тахтдан ағдарилди: Ренунинг рекорди қандай қайд этилди?
YouTube платформасида гўзаллик ва соч парвариши бўйича блог юритувчи Рену Дҳариял ушбу кўрсаткич билан ҳозирда яшаётган аёллар орасида энг узун соч эгаси сифатида расман тан олинди. У шу пайтгача ушбу унвонни эгаллаб келган украиналик Алия Носировани (сочи узунлиги 8 фут 5,3 дюйм) ортда қолдиришга муваффақ бўлди.
Ренунинг таъкидлашича, у 2015 йилдан бери, яъни 11 йилдан ортиқ вақт давомида умуман сочини олдирмаган ва фақат ўстириш билан шуғулланган.
«2015 йилдан бери узлуксиз соч ўстириб келаман. Ҳинд маданияти ва азалдан келаётган анъаналаримизда узун сочлар аёл кишининг фавқулодда гўзаллиги ва иффати рамзи ҳисобланади. Айнан мана шу миллий қадриятларимиз мени сочимни шунчалик узун қилиб ўстиришга руҳлантирди», — деди Рену Гиннес вакилларига берган интервьюсида.
Табиий сирлар ва соатлаб кетадиган парвариш
2,5 метрга яқинлашиб қолган сочларни асраб-авайлаш ва уларни соғлом тутиш осон кечмайди. Рену ушбу гўзаллик ортида катта меҳнат ва машаққат жараёни турганини яширмади:
«Бундай узун сочларни парвариш қилиш жуда катта сабр-тоқатни талаб қилади. Уларни ювиш, қуритиш ва тартиб билан тараш учун ҳар сафар соатлаб вақтимни сарфлайман. Мен ҳеч қачон кимёвий воситалардан фойдаланмайман — менинг энг катта сирим фақат ва фақат табиий маҳсулотлардир».
Тарихий рекорд ҳанузгача Хитойда!
Маълумот учун, Рену Дҳариял ҳозирда яшаб келаётган аёллар орасида рекордчи бўлса-да, инсоният тарихидаги аёллар ўртасидаги абсолют рекорд хитойлик Се Сзюпинга (Xie Qiuping) тегишли. 2004 йилда ўтказилган расмий ўлчовларда унинг сочлари узунлиги ақлбовар қилмас 18 фут 5,54 дюймни (деярли 5,63 метр) ташкил этган эди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…