Ҳиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатди

·45·Дунё
Ҳиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатди
Қисқача

Ҳиндистонлик Рену Дҳариял 8 фут 10 дюйм (2,44 метр) узунликдаги сочлари билан ҳозирда яшаётган аёллар орасида энг узун соч эгаси сифатида Гиннеснинг Рекордлар китобига киритилди. У аввалги рекордчи украиналик Алия Носировани (сочи узунлиги 8 фут 5,3 дюйм) ортда қолдирди. Рену 2015 йилдан бери сочини олдирмаганини, уни парваришлашда кимёвий воситалардан фойдаланмаслигини ва табиий маҳсулотларни қўллашини айтди.

Инсон иродаси, сабр-тоқати ва миллий қадриятларга бўлган эҳтироми гоҳида оламшумул натижаларга сабаб бўлади. Ҳиндистонлик Рену Дҳариял (Renu Dhariyal) ўзининг 8 фут 10 дюйм (2,44 метр) узунликдаги сочлари эвазига Гиннеснинг Рекордлар китобига киритилди ва сайёрамиздаги энг узун сочли аёл унвонини қўлга киритди.

Украина тахтдан ағдарилди: Ренунинг рекорди қандай қайд этилди?

YouTube платформасида гўзаллик ва соч парвариши бўйича блог юритувчи Рену Дҳариял ушбу кўрсаткич билан ҳозирда яшаётган аёллар орасида энг узун соч эгаси сифатида расман тан олинди. У шу пайтгача ушбу унвонни эгаллаб келган украиналик Алия Носировани (сочи узунлиги 8 фут 5,3 дюйм) ортда қолдиришга муваффақ бўлди.

Ренунинг таъкидлашича, у 2015 йилдан бери, яъни 11 йилдан ортиқ вақт давомида умуман сочини олдирмаган ва фақат ўстириш билан шуғулланган.

«2015 йилдан бери узлуксиз соч ўстириб келаман. Ҳинд маданияти ва азалдан келаётган анъаналаримизда узун сочлар аёл кишининг фавқулодда гўзаллиги ва иффати рамзи ҳисобланади. Айнан мана шу миллий қадриятларимиз мени сочимни шунчалик узун қилиб ўстиришга руҳлантирди», — деди Рену Гиннес вакилларига берган интервьюсида.

Табиий сирлар ва соатлаб кетадиган парвариш

2,5 метрга яқинлашиб қолган сочларни асраб-авайлаш ва уларни соғлом тутиш осон кечмайди. Рену ушбу гўзаллик ортида катта меҳнат ва машаққат жараёни турганини яширмади:

«Бундай узун сочларни парвариш қилиш жуда катта сабр-тоқатни талаб қилади. Уларни ювиш, қуритиш ва тартиб билан тараш учун ҳар сафар соатлаб вақтимни сарфлайман. Мен ҳеч қачон кимёвий воситалардан фойдаланмайман — менинг энг катта сирим фақат ва фақат табиий маҳсулотлардир».

Тарихий рекорд ҳанузгача Хитойда!

Маълумот учун, Рену Дҳариял ҳозирда яшаб келаётган аёллар орасида рекордчи бўлса-да, инсоният тарихидаги аёллар ўртасидаги абсолют рекорд хитойлик Се Сзюпинга (Xie Qiuping) тегишли. 2004 йилда ўтказилган расмий ўлчовларда унинг сочлари узунлиги ақлбовар қилмас 18 фут 5,54 дюймни (деярли 5,63 метр) ташкил этган эди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Рену ДариялГиннеснинг рекордлар китобиYouTubeАлия НасыроваСе Цюпин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)Бугун, 15:59Сунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилдиСунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилдиБугун, 15:38Боланинг хатти-ҳаракатлари сабаб парвоз бекор қилиндиБоланинг хатти-ҳаракатлари сабаб парвоз бекор қилиндиБугун, 15:25Қозоғистонда 15 миллион фуқаронинг маълумотлари даркнетга чиқарилгани айтилмоқдаҚозоғистонда 15 миллион фуқаронинг маълумотлари даркнетга чиқарилгани айтилмоқдаБугун, 13:37Қозоғистонда гўзаллик хизматларига қанча маблағ сарфланди?Қозоғистонда гўзаллик хизматларига қанча маблағ сарфланди?Бугун, 13:25Қозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиҚозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиБугун, 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди