AQSHda ayiq kutubxonaga kirib, asal va yeguliklarni paqqos tushirdi (video)

·37·Dunyo
AQSHda ayiq kutubxonaga kirib, asal va yeguliklarni paqqos tushirdi (video)

AQSHning Kaliforniya shtatida qora ayiq kutubxonaga kirib, xodimlarning yeguliklarini yeb ketdi. Kutilmagan mehmon binoda aylanib yurgach, o‘z xohishi bilan tashqariga chiqib ketgan.

«The Guardian» nashrining yozishicha, voqea 14 oktyabr kuni Mono okrugi bepul kutubxonalar tarmog‘ining Mammot-Leyks filialida sodir bo‘lgan. Ayiq mahalliy vaqt bilan ertalab soat 06:10 atrofida, kutubxona ochilishidan qariyb to‘rt soat oldin ichkariga kirgan.

U dastlab xodimlar uchun saqlangan yeguliklarga yopirilgan. Ayiq yeryong‘oq moyi, shaftolili desertlar, pechene va bir banka asalni yeb qo‘ygan. Qornini to‘ydirgach, kutubxonaning yangi nashrlar bo‘limi va ma’lumotlar stoli atrofini aylanib, so‘ng tashqariga chiqib ketgan. Hodisa kuzatuv kameralari orqali qayd etilgan.

Qizig‘i, voqea bolalar orasida mashhur bo‘lgan Vinni-Pux haqidagi kitob ilk bor nashr etilganining 100 yilligiga to‘g‘ri kelgan. Kutubxona vakillari hazil tariqasida ayiqni yangi «kutubxonachi» deb atab, u Vinni-Pux haqidagi kitobni qidirgan bo‘lishi mumkinligini ta’kidlashgan.

Shu bilan birga, mutasaddilar aholiga yovvoyi ayiqlarga yaqinlashmaslik va ularni ovqatlantirmaslikni tavsiya qildi. Shuningdek, chiqindilarni ayiq ocha olmaydigan maxsus idishlarda saqlash, avtomobillarning eshik va oynalarini yopiq tutish zarurligi eslatildi.

Mammot-LeyksKaliforniyaVinni-Pux
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda ayiq kutubxonaga bostirib kirib, xodimlarning yeguliklarini yeb ketdiAQSHda ayiq kutubxonaga bostirib kirib, xodimlarning yeguliklarini yeb ketdiBugun 14:59Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)13 avgust 14:17Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?11 sentabr 00:05Elektr ustuniga chiqib olgan ayiq internetni lol qoldirdiElektr ustuniga chiqib olgan ayiq internetni lol qoldirdi23 iyul 17:13Adidas mushuk va kuchuklar uchun qishki kiyimlar kolleksiyasini taqdim etdi (foto)Adidas mushuk va kuchuklar uchun qishki kiyimlar kolleksiyasini taqdim etdi (foto)Bugun 19:42Saida Mirziyoyeva Ashxobodda Turkmaniston va Ozarbayjon vakillari bilan uchrashdiSaida Mirziyoyeva Ashxobodda Turkmaniston va Ozarbayjon vakillari bilan uchrashdiBugun 19:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi