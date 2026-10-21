AQSHda ayiq kutubxonaga bostirib kirib, xodimlarning yeguliklarini yeb ketdi

·70·Dunyo
AQSHda ayiq kutubxonaga bostirib kirib, xodimlarning yeguliklarini yeb ketdi

AQSHning Kaliforniya shtatida noodatiy voqea yuz berdi: qora ayiq kutubxonaga kirib, xodimlarga tegishli yeguliklarni yeb ketdi. Qizig‘i, bu hodisa kutubxona ochilishidan bir necha soat oldin sodir bo‘lgan.

The Guardian” nashrining yozishicha, ayiq Mono okrugi bepul kutubxonalar tarmog‘ining Mammot-Leyks filialiga ochilishiga to‘rt soat qolganida kirib kelgan.

O‘rmonda yashovchi kutilmagan “mehmon” kutubxona xodimlariga tegishli yeguliklarni topib olgan. U yeryong‘oq moyi, pechene va hatto bir banka asalni ham yeb qo‘ygan. Qorni to‘ygach, ayiq bino ichini aylanib, yangi nashrlar bo‘limi va ma’lumotlar stolini ko‘zdan kechirgan. Shundan so‘ng u kutubxonadan chiqib ketgan.

Voqea noodatiy bo‘lsa-da, mahalliy rasmiylar yovvoyi hayvonlar bilan bog‘liq xavfsizlik qoidalariga rioya qilish muhimligini eslatdi. Ular aholiga qora ayiqlarga yaqinlashmaslik, ularni ovqatlantirmaslik va yeguliklarni ochiq qoldirmaslikni tavsiya qilgan.

Shuningdek, ayiqlar ocholmaydigan maxsus chiqindi qutilaridan foydalanish, avtomobillarning eshiklari va oynalarini yopiq saqlash kerakligi ta’kidlangan.

Bu voqea ayiqning kutubxonaga kirib kelishi bilan ko‘pchilikni hayratga solgan bo‘lsa-da, mutaxassislar yovvoyi hayvonlarni insonlar oziq-ovqati jalb qilishi mumkinligini unutmaslik kerakligini uqtirmoqda.

Mono okrugiMammot-Leyks kutubxonasiqora ayiqThe Guardian
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Maxfiy muloqot!»: Sun’iy intellektlar inson tushunmaydigan o‘z tilini ixtiro qildi«Maxfiy muloqot!»: Sun’iy intellektlar inson tushunmaydigan o‘z tilini ixtiro qildi17 sentabr 13:46Chemodandagi dahshat: 17 yoshli qizning jasadi aniqlandiChemodandagi dahshat: 17 yoshli qizning jasadi aniqlandi27 iyun 19:29Isroil harbiylari bilan bog‘liq hodisada 7 oylik chaqaloq halok bo‘ldiIsroil harbiylari bilan bog‘liq hodisada 7 oylik chaqaloq halok bo‘ldi7 iyun 10:03SpaceX'ning katta rejasi Maskni dunyodagi birinchi trillioner qilishi mumkinSpaceX'ning katta rejasi Maskni dunyodagi birinchi trillioner qilishi mumkin4 iyun 14:41Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildiBagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildi4 iyun 14:35Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdiSaratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi3 iyun 04:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi