Hindistonda og‘ir yuk tashishga majburlangan fil to‘polon ko‘tardi: Oltin but sindi (video)

·66·Dunyo
Hindistonda og‘ir yuk tashishga majburlangan fil to‘polon ko‘tardi: Oltin but sindi (video)

Hindistonda an’anaviy diniy marosim kutilmaganda jiddiy tartibsizlik va ommaviy vahimaga aylanib ketdi.

21 oktyabr kuni mamlakat bo‘ylab nishonlanadigan mashhur «Dasara» diniy bayrami doirasida kumush va oltindan yasalgan, og‘irligi 650 kilogramm bo‘lgan ulkan butni tashishga majbur qilingan fil haddan tashqari yuk va shovqinga dosh berolmay, quturib ketdi.

Hayratlanarli og‘irlik va nazoratdan chiqqan to‘polon

Ma’lumotlarga ko‘ra, jonivorning birdaniga g‘azablanishi va yo‘nalishini o‘zgartirishiga uning ustiga ortilgan haddan tashqari og‘ir muqaddas buyum asosiy sabab bo‘lgan:

  • Odamlar hayotiga tahdid: Nazoratdan chiqqan ulkan fil to‘satdan yo‘nalishini keskin o‘zgartirib, marosimga yig‘ilgan yuzlab ziyoratchilar va tomoshabinlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf sola boshladi;

  • Katta talofatlar va pachoqlangan mashinalar: Tartibsizlik vaqtida jonivor yo‘lida uchragan bir nechta transport vositalarini pachoqlab tashladi, atrofdagi inshootlarga shikast yetkazdi;

  • Muqaddas butning sinshi: To‘polon vaqtida hindular uchun muqaddas hisoblangan, yuzlab kilogrammlik oltin va kumushdan ishlangan noyob but ham pastga qulab, sezilarli darajada shikastlandi.

Hayvonlarga nisbatan munosabat muhokama markazida

Mazkur ko‘ngilsiz voqea nafaqat bayram ishtirokchilarini dahshatga soldi, balki Hindiston jamoatchiligi hamda hayvonlar huquqlarini himoya qiluvchi faollar orasida keskin bahslarga sabab bo‘ldi. Jamoatchilik diniy tadbirlarda fillar va boshqa jonivorlardan bunday og‘ir va shafqatsiz yuk tashish maqsadlarida foydalanish amaliyotini to‘xtatishni talab qilmoqda.

HindistonDasarahayvonlar huquqlariommaviy vahima
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qizini izlagan ona bir yil davomida soxta qizga ishondiQizini izlagan ona bir yil davomida soxta qizga ishondi5 sentabr 00:25Sindi Kroufordning o‘g‘li reabilitatsiya markazida vafot etdi: Politsiya taxmini qanday?Sindi Kroufordning o‘g‘li reabilitatsiya markazida vafot etdi: Politsiya taxmini qanday?22 sentabr 17:16Hindistonda dahshatli holat: bayramda fil bir odamni bosib oʻldirdiHindistonda dahshatli holat: bayramda fil bir odamni bosib oʻldirdi3 may 18:16G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqdaG‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqdaBugun 09:28Xitoylik erkak 300 yillik sportzal abonementiga aldandiXitoylik erkak 300 yillik sportzal abonementiga aldandiKecha 22:48Amerikalik talaba ko‘zi bog‘liq holda Rubik kubigini yig‘ib rekord o‘rnatdiAmerikalik talaba ko‘zi bog‘liq holda Rubik kubigini yig‘ib rekord o‘rnatdiKecha 17:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda