Hindistonda og‘ir yuk tashishga majburlangan fil to‘polon ko‘tardi: Oltin but sindi (video)
Hindistonda an’anaviy diniy marosim kutilmaganda jiddiy tartibsizlik va ommaviy vahimaga aylanib ketdi.
21 oktyabr kuni mamlakat bo‘ylab nishonlanadigan mashhur «Dasara» diniy bayrami doirasida kumush va oltindan yasalgan, og‘irligi 650 kilogramm bo‘lgan ulkan butni tashishga majbur qilingan fil haddan tashqari yuk va shovqinga dosh berolmay, quturib ketdi.
Hayratlanarli og‘irlik va nazoratdan chiqqan to‘polon
Ma’lumotlarga ko‘ra, jonivorning birdaniga g‘azablanishi va yo‘nalishini o‘zgartirishiga uning ustiga ortilgan haddan tashqari og‘ir muqaddas buyum asosiy sabab bo‘lgan:
Odamlar hayotiga tahdid: Nazoratdan chiqqan ulkan fil to‘satdan yo‘nalishini keskin o‘zgartirib, marosimga yig‘ilgan yuzlab ziyoratchilar va tomoshabinlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf sola boshladi;
Katta talofatlar va pachoqlangan mashinalar: Tartibsizlik vaqtida jonivor yo‘lida uchragan bir nechta transport vositalarini pachoqlab tashladi, atrofdagi inshootlarga shikast yetkazdi;
Muqaddas butning sinshi: To‘polon vaqtida hindular uchun muqaddas hisoblangan, yuzlab kilogrammlik oltin va kumushdan ishlangan noyob but ham pastga qulab, sezilarli darajada shikastlandi.
Hayvonlarga nisbatan munosabat muhokama markazida
Mazkur ko‘ngilsiz voqea nafaqat bayram ishtirokchilarini dahshatga soldi, balki Hindiston jamoatchiligi hamda hayvonlar huquqlarini himoya qiluvchi faollar orasida keskin bahslarga sabab bo‘ldi. Jamoatchilik diniy tadbirlarda fillar va boshqa jonivorlardan bunday og‘ir va shafqatsiz yuk tashish maqsadlarida foydalanish amaliyotini to‘xtatishni talab qilmoqda.
Izohlar 0
…