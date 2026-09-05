Qizini izlagan ona bir yil davomida soxta qizga ishondi

·20·Dunyo
Qizini izlagan ona bir yil davomida soxta qizga ishondi

Uzoq yillardan beri bedarak bo‘lgan qizini topishga umid qilgan ona bir yil davomida o‘zini uning farzandi deb tanishtirgan shaxs tomonidan aldanganini bilgach, qattiq iztirobga tushdi.

57 yoshli Sian Uilyamsning ajrashib ketgan qizi Tillidan qolgan yagona narsa — uning fotosurati edi. Tilli atigi olti oylik paytida vasiylikka olingan. Bu esa Sianning qilmishi tufayli emasdi.

Sianning sobiq turmush o‘rtog‘i Timoti Jenkins 1996 yil oktyabr oyida uning besh yoshli qizi Jessikaning o‘limi bilan bog‘liq odam o‘ldirishda aybdor deb topilib, 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Tilli boshqa joyda tarbiyalangan, Sian esa ikki yoshigacha qizini nazorat ostidagi uchrashuvlarda ko‘rib turgan. Keyin Tilli farzandlikka berilgan.

Onasiga uning surati va hayoti haqida ma’lumotlar yuborib turilgan, ammo Tilli 18 yoshga to‘lganidan keyin bu aloqa ham uzilgan. Sian qizini butunlay yo‘qotgan.

Oradan yillar o‘tib, Sian Facebook'da farzandlikka olish bilan bog‘liq guruhlarga qizini izlayotgani haqida post joylagan. Unda Tillining tug‘ilgan ismi va tug‘ilgan sanasini ham yozgan.

Yetti yildan keyin unga bir ayoldan xabar kelgan. U o‘zini Tilli deb tanishtirgan va Sian uning to‘g‘ri tug‘ilgan sanasini aytganidan so‘ng, nihoyat qizini topganiga ishongan.

Ayol o‘zini Sindi deb tanishtirgan va to‘rt nafar farzandi borligini aytgan. Sian unga Tillidan saqlab qolgan barcha fotosuratlarni yuborgan. Sindi esa o‘zining suratlarini chaqaloqlikdagi fotolar bilan solishtirib, ular o‘rtasida o‘xshashlik borligini ko‘rsatgan.

Sindi hatto DNK testi o‘tkazishni taklif qilgan, ammo keyin fikridan qaytgan. Sian esa qizini yo‘qotib qo‘yishdan qo‘rqib, bu masalani bosim bilan ko‘tarmagan.

Keyin ular videoqo‘ng‘iroqlar orqali muloqot qilishgan. Sindi Sianga yigiti unga nisbatan zo‘ravon munosabatda bo‘layotganini, hatto farzandlarini Jessikaning qotili bilan qamoqda uchrashtirganini aytgan.

Dala hovlisida daraxt oldida turgan jingalak sochli yosh bola.

Qizini yana yo‘qotib qo‘yishdan qo‘rqqan Sian unga zo‘ravon munosabatda bo‘layotgan yigitidan ketishi uchun 150 funt sterling yuborgan.

2025 yil oktyabr oyida Sian Sindi — Tilli deb ishongan ayoli bilan shaxsan uchrashish uchun to‘rt soat mashina haydab borgan. Ular yaqinlashgach, Sian oilasiga yaqin bo‘lish uchun ko‘chib ham o‘tgan va farzandlikka olish bo‘yicha aloqa reyestridan o‘z ismini chiqargan.

Biroq hammasi joyiga tushgandek ko‘ringan bir paytda, boshqa ayoldan xabar keldi. U Sindi Sianning haqiqiy qizi emasligi va bunday ishni avval ham qilganini aytgan.

Sian shubha bilan Sindiga murojaat qilganida, u ayolni bloklashni so‘ragan. Ammo keyin yana ikki kishi shunga o‘xshash ma’lumot bilan chiqdi.

Sian Sindidan haqiqatni tan olishni so‘rab, so‘nggi xabarni yubordi. Javob esa uni yanada larzaga soldi:

«Kechirasiz, men onam bo‘lishini, meni birinchi o‘ringa qo‘yadigan insonni istagandim. Menda bunday inson hech qachon bo‘lmagan».

Shundan so‘ng Sian aldanganini anglay boshladi. Uning fikricha, Sindi Tillining tug‘ilgan sanasini faqat Facebook'dagi post orqali bilgan. Shuningdek, u DNK testi masalasida Sian munosabatlar buzilishidan qo‘rqib, talab qilmasligini ham anglab yetgan bo‘lishi mumkin.

Sian Sindi aytgan zo‘ravon yigit ham haqiqiy bo‘lmagan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Shu tariqa yuborilgan 150 funt ham bekor ketgan.

Bir yillik umid va kutuvdan keyin Sian yana farzandlikka olish bo‘yicha aloqa reyestriga qaytish uchun ariza bermoqda. Uning Tillini izlash jarayoni esa hali ham davom etmoqda.

Ona endi yana aldanishdan qo‘rqadi. U hatto haqiqiy Tilli paydo bo‘lsa ham, unga ishona olish-olmasligidan xavotirda.

«Bu voqea odamlarga bo‘lgan ishonchimni butunlay yo‘q qildi», — dedi Sian.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Putinga Ukraina bo‘yicha maxsus reja yubordi — Uitkoff va Kushnerning Moskvaga safariTramp Putinga Ukraina bo‘yicha maxsus reja yubordi — Uitkoff va Kushnerning Moskvaga safariBugun, 00:37Telefoniga berilib ketgan xodim kresloda zinalardan tushib ketdi (video)Telefoniga berilib ketgan xodim kresloda zinalardan tushib ketdi (video)Bugun, 00:08Yashab ketishi kutilmagan burgut uch yildan so‘ng tirik topildiYashab ketishi kutilmagan burgut uch yildan so‘ng tirik topildiKecha, 23:1653 soat rulda bo‘lgan taksichi odam o‘limiga sabab bo‘ldi53 soat rulda bo‘lgan taksichi odam o‘limiga sabab bo‘ldiKecha, 23:03Dunyodagi eng keksa 109 yoshli sartaroshning siri oshkor bo‘ldiDunyodagi eng keksa 109 yoshli sartaroshning siri oshkor bo‘ldiKecha, 23:02Kiyevga favqulodda zarba: Rossiya Ukraina Xavfsizlik xizmati shtab-kvartirasini nishonga oldiKiyevga favqulodda zarba: Rossiya Ukraina Xavfsizlik xizmati shtab-kvartirasini nishonga oldiKecha, 22:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi