Qizini izlagan ona bir yil davomida soxta qizga ishondi
Uzoq yillardan beri bedarak bo‘lgan qizini topishga umid qilgan ona bir yil davomida o‘zini uning farzandi deb tanishtirgan shaxs tomonidan aldanganini bilgach, qattiq iztirobga tushdi.
57 yoshli Sian Uilyamsning ajrashib ketgan qizi Tillidan qolgan yagona narsa — uning fotosurati edi. Tilli atigi olti oylik paytida vasiylikka olingan. Bu esa Sianning qilmishi tufayli emasdi.
Sianning sobiq turmush o‘rtog‘i Timoti Jenkins 1996 yil oktyabr oyida uning besh yoshli qizi Jessikaning o‘limi bilan bog‘liq odam o‘ldirishda aybdor deb topilib, 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Tilli boshqa joyda tarbiyalangan, Sian esa ikki yoshigacha qizini nazorat ostidagi uchrashuvlarda ko‘rib turgan. Keyin Tilli farzandlikka berilgan.
Onasiga uning surati va hayoti haqida ma’lumotlar yuborib turilgan, ammo Tilli 18 yoshga to‘lganidan keyin bu aloqa ham uzilgan. Sian qizini butunlay yo‘qotgan.
Oradan yillar o‘tib, Sian Facebook'da farzandlikka olish bilan bog‘liq guruhlarga qizini izlayotgani haqida post joylagan. Unda Tillining tug‘ilgan ismi va tug‘ilgan sanasini ham yozgan.
Yetti yildan keyin unga bir ayoldan xabar kelgan. U o‘zini Tilli deb tanishtirgan va Sian uning to‘g‘ri tug‘ilgan sanasini aytganidan so‘ng, nihoyat qizini topganiga ishongan.
Ayol o‘zini Sindi deb tanishtirgan va to‘rt nafar farzandi borligini aytgan. Sian unga Tillidan saqlab qolgan barcha fotosuratlarni yuborgan. Sindi esa o‘zining suratlarini chaqaloqlikdagi fotolar bilan solishtirib, ular o‘rtasida o‘xshashlik borligini ko‘rsatgan.
Sindi hatto DNK testi o‘tkazishni taklif qilgan, ammo keyin fikridan qaytgan. Sian esa qizini yo‘qotib qo‘yishdan qo‘rqib, bu masalani bosim bilan ko‘tarmagan.
Keyin ular videoqo‘ng‘iroqlar orqali muloqot qilishgan. Sindi Sianga yigiti unga nisbatan zo‘ravon munosabatda bo‘layotganini, hatto farzandlarini Jessikaning qotili bilan qamoqda uchrashtirganini aytgan.
Qizini yana yo‘qotib qo‘yishdan qo‘rqqan Sian unga zo‘ravon munosabatda bo‘layotgan yigitidan ketishi uchun 150 funt sterling yuborgan.
2025 yil oktyabr oyida Sian Sindi — Tilli deb ishongan ayoli bilan shaxsan uchrashish uchun to‘rt soat mashina haydab borgan. Ular yaqinlashgach, Sian oilasiga yaqin bo‘lish uchun ko‘chib ham o‘tgan va farzandlikka olish bo‘yicha aloqa reyestridan o‘z ismini chiqargan.
Biroq hammasi joyiga tushgandek ko‘ringan bir paytda, boshqa ayoldan xabar keldi. U Sindi Sianning haqiqiy qizi emasligi va bunday ishni avval ham qilganini aytgan.
Sian shubha bilan Sindiga murojaat qilganida, u ayolni bloklashni so‘ragan. Ammo keyin yana ikki kishi shunga o‘xshash ma’lumot bilan chiqdi.
Sian Sindidan haqiqatni tan olishni so‘rab, so‘nggi xabarni yubordi. Javob esa uni yanada larzaga soldi:
«Kechirasiz, men onam bo‘lishini, meni birinchi o‘ringa qo‘yadigan insonni istagandim. Menda bunday inson hech qachon bo‘lmagan».
Shundan so‘ng Sian aldanganini anglay boshladi. Uning fikricha, Sindi Tillining tug‘ilgan sanasini faqat Facebook'dagi post orqali bilgan. Shuningdek, u DNK testi masalasida Sian munosabatlar buzilishidan qo‘rqib, talab qilmasligini ham anglab yetgan bo‘lishi mumkin.
Sian Sindi aytgan zo‘ravon yigit ham haqiqiy bo‘lmagan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Shu tariqa yuborilgan 150 funt ham bekor ketgan.
Bir yillik umid va kutuvdan keyin Sian yana farzandlikka olish bo‘yicha aloqa reyestriga qaytish uchun ariza bermoqda. Uning Tillini izlash jarayoni esa hali ham davom etmoqda.
Ona endi yana aldanishdan qo‘rqadi. U hatto haqiqiy Tilli paydo bo‘lsa ham, unga ishona olish-olmasligidan xavotirda.
«Bu voqea odamlarga bo‘lgan ishonchimni butunlay yo‘q qildi», — dedi Sian.
…