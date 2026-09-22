Sindi Kroufordning o‘g‘li reabilitatsiya markazida vafot etdi: Politsiya taxmini qanday?
Gollivud va jahon moda olami og‘ir judolikdan larzaga keldi. 90-yillarning afsonaviy supermodeli Sindi Krouford va tadbirkor Rendi Gerberning 27 yoshli to‘ng‘ich o‘g‘li, taniqli model Presli Gerber Los-Anjelesdagi reabilitatsiya markazlaridan birida fojiali tarzda hayotdan ko‘z yumdi. Mashhur TMZ portalining Santa-Monika politsiya departamentidagi ishonchli manbalariga tayanib xabar berishicha, huquq-tartibot organlari ushbu o‘limni dastlabki taxmin sifatida giyohvandlik vositalarining me’yoridan ortiq qabul qilinishi (peredozirovka) ehtimoli bo‘yicha tekshirmoqda.
Ma’lum bo‘lishicha, 911 qutqaruv xizmatiga bevosita dozani oshirib yuborish xavfi haqida shoshilinch chaqiruv kelib tushgan, voqea joyiga yetib kelgan politsiya esa zo‘ravonlik yoki jinoiy qotillik alomatlarini topmagan. Los-Anjeles okrugi sud-tibbiyot ekspertizasi marhumning tanasini yorib tekshirgan bo‘lsa-da, o‘limning rasmiy sababini aniqlashni toksikologik xulosalar chiqqunga qadar («qoldirilgan» maqomida) to‘xtatib turdi. Marhum Presli joriy yilning mart oyida ijtimoiy tarmoqlardagi postida yillar davomida qochib yurgan muammolariga tik boqishga qaror qilganini va bo‘lajak davolanish kursi uning hayotidagi so‘nggisi bo‘lishiga chin dildan umid qilayotganini yozib qoldirgan edi. Afsuski, ushbu umidbaxsh kurash Los-Anjeles klinikasidagi sovuq ajal bilan tugadi.
Xo‘sh, Gollivudning eng havas qilingan «oltin oilasi» farzandini qaramlik girdobidan nega qutqarib qololmadi, reabilitatsiya markazi ichida nima yuz berdi va sud-tibbiyot ekspertizasi qanday sirlarni ochiqlashi mumkin?
«911 chaqiruvi, reabilitatsiyadagi o‘lim va so‘nggi post»: Fojianing 5 ta asosiy nuqtasi
Presli Gerberning o‘limi bo‘yicha ma’lum bo‘lgan eng muhim tafsilotlar:
27 yoshda kelgan ajal: Supermodel Sindi Kroufordning o‘g‘li Presli Gerber 21 sentyabr kuni Los-Anjelesdagi reabilitatsiya markazida vafot etdi;
Narkotik dozasi taxmini: Santa-Monika politsiyasiga 911 orqali giyohvand modda dozasi oshirib yuborilgani haqida chaqiruv bo‘lgan va holat tekshirilmoqda;
Zo‘ravonlik alomatlari yo‘q: Politsiya xodimlari hodisa joyida tashqi kuchlar yoki qotillik belgilari mavjud emasligini tasdiqladi;
Ekspertiza to‘liq xulosani kutmoqda: Los-Anjeles sud-tibbiy eksperti o‘lim sababini hozircha rasman e’lon qilmadi, toksikologiya tahlili kutilmoqda;
«Bu men uchun oxirgisi bo‘ladi»: Marhum model bahorda ijtimoiy tarmoqda davolanishga ketayotgani va illatlarni butunlay yengish niyatida ekanini bildirgan edi.
Presli Gerber ishi: Hodisa tafsilotlari va qayd etilgan ma’lumotlar
Los-Anjeles politsiyasi va OAV ma’lumotlari tahlili:
Mezonlar va parametrlar
Rasmiy va insayderlik ma’lumotlari
Marhumning shaxsi
Presli Gerber (Sindi Krouford va Rendi Gerberning o‘g‘li)
Yoshi va kasbi
27 yosh, model va fotomodel
Vafot etgan sanasi va joyi
2026 yil 21 sentyabr, Los-Anjeles reabilitatsiya markazi
911 xizmatiga berilgan signal
Taxminiy giyohvand modda dozasi oshirilishi (peredozirovka)
Kriminal alomatlar
Qotillik yoki zo‘ravonlik izlari aniqlanmagan
Sud ekspertizasi maqomi
«Kechiktirilgan» (Toksikologik tahlil natijalari kutilmoqda)
Mart oyidagi so‘nggi murojaati
Qaramlikka qarshi kurashish va davolanishni oxiriga yetkazish umidi
Psixologiya va yulduzlar hayoti ekspertizasi: Nega «oltin yoshlar» bu girdobdan chiqa olmaydi?
Psixoterapevtlar, kriminologlar va Gollivud tahlilchilarining xulosalari:
«Yulduzli oila» bosimi va omma e’tibori: Dunyo tan olgan afsonaviy ona va milliarder ota soyasida ulg‘ayish ko‘pincha farzandlarda og‘ir psixologik komplekslar va o‘zini isbotlash stressini keltirib chiqaradi; Presli Gerber yillar davomida depressiya va ichki bezovtaliklar bilan kurashib kelgani sir emas edi;
Reabilitatsiya markazlaridagi nazorat muammosi: Bemorlarning hatto yopiq ixtisoslashtirilgan klinikalarda ham taqiqlangan moddalarni topish holatlari AQSHda tez-tez uchrab turadi; politsiya endilikda markaz ichiga bu moddalar qaysi kanallar orqali kirib kelganini aniqlashi lozim;
Toksikologik ekspertiza uzoq vaqt oladi: AQSHda qondagi taqiqlangan sintetik moddalar va dori preparatlarining aniq tarkibini chiqarish uchun kamida 4–8 hafta talab etiladi, shu sababli sud ekspertizasi hozircha aniq tashxisni rasman sir tutmoqda;
Oilaviy fojia davomi: Ushbu ayanchli hodisa katta boylik, muvaffaqiyat va jahongashtalik ham insonni ruhiy bo‘shliq va qaramlik balosidan kafolatlay olmasligining ayanchli isboti bo‘ldi.
Sindi Krouford oilasi uchun bu kunlar hayotlaridagi eng qora va og‘ir sinov davri sifatida tarixda qolmoqda.
Sizningcha, ulkan boylik va shuhratga ega oilalarda o‘sgan yoshlarning bunday qaramlik va ruhiy bo‘shliqqa tushib qolishiga asosiy sabab nima — ortiqcha erkinlikmi yoki hayotda ma’naviy maqsadning yo‘qligi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va insonni tafakkurga chorlovchi ushbu maqolani barcha do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…