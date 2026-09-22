Sindi Kroufordning o‘g‘li reabilitatsiya markazida vafot etdi: Politsiya taxmini qanday?

·4·Dunyo
Sindi Kroufordning o‘g‘li reabilitatsiya markazida vafot etdi: Politsiya taxmini qanday?

Gollivud va jahon moda olami og‘ir judolikdan larzaga keldi. 90-yillarning afsonaviy supermodeli Sindi Krouford va tadbirkor Rendi Gerberning 27 yoshli to‘ng‘ich o‘g‘li, taniqli model Presli Gerber Los-Anjelesdagi reabilitatsiya markazlaridan birida fojiali tarzda hayotdan ko‘z yumdi. Mashhur TMZ portalining Santa-Monika politsiya departamentidagi ishonchli manbalariga tayanib xabar berishicha, huquq-tartibot organlari ushbu o‘limni dastlabki taxmin sifatida giyohvandlik vositalarining me’yoridan ortiq qabul qilinishi (peredozirovka) ehtimoli bo‘yicha tekshirmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, 911 qutqaruv xizmatiga bevosita dozani oshirib yuborish xavfi haqida shoshilinch chaqiruv kelib tushgan, voqea joyiga yetib kelgan politsiya esa zo‘ravonlik yoki jinoiy qotillik alomatlarini topmagan. Los-Anjeles okrugi sud-tibbiyot ekspertizasi marhumning tanasini yorib tekshirgan bo‘lsa-da, o‘limning rasmiy sababini aniqlashni toksikologik xulosalar chiqqunga qadar («qoldirilgan» maqomida) to‘xtatib turdi. Marhum Presli joriy yilning mart oyida ijtimoiy tarmoqlardagi postida yillar davomida qochib yurgan muammolariga tik boqishga qaror qilganini va bo‘lajak davolanish kursi uning hayotidagi so‘nggisi bo‘lishiga chin dildan umid qilayotganini yozib qoldirgan edi. Afsuski, ushbu umidbaxsh kurash Los-Anjeles klinikasidagi sovuq ajal bilan tugadi.

Xo‘sh, Gollivudning eng havas qilingan «oltin oilasi» farzandini qaramlik girdobidan nega qutqarib qololmadi, reabilitatsiya markazi ichida nima yuz berdi va sud-tibbiyot ekspertizasi qanday sirlarni ochiqlashi mumkin?

«911 chaqiruvi, reabilitatsiyadagi o‘lim va so‘nggi post»: Fojianing 5 ta asosiy nuqtasi

Presli Gerberning o‘limi bo‘yicha ma’lum bo‘lgan eng muhim tafsilotlar:

  • 27 yoshda kelgan ajal: Supermodel Sindi Kroufordning o‘g‘li Presli Gerber 21 sentyabr kuni Los-Anjelesdagi reabilitatsiya markazida vafot etdi;

  • Narkotik dozasi taxmini: Santa-Monika politsiyasiga 911 orqali giyohvand modda dozasi oshirib yuborilgani haqida chaqiruv bo‘lgan va holat tekshirilmoqda;

  • Zo‘ravonlik alomatlari yo‘q: Politsiya xodimlari hodisa joyida tashqi kuchlar yoki qotillik belgilari mavjud emasligini tasdiqladi;

  • Ekspertiza to‘liq xulosani kutmoqda: Los-Anjeles sud-tibbiy eksperti o‘lim sababini hozircha rasman e’lon qilmadi, toksikologiya tahlili kutilmoqda;

  • «Bu men uchun oxirgisi bo‘ladi»: Marhum model bahorda ijtimoiy tarmoqda davolanishga ketayotgani va illatlarni butunlay yengish niyatida ekanini bildirgan edi.

Presli Gerber ishi: Hodisa tafsilotlari va qayd etilgan ma’lumotlar

Los-Anjeles politsiyasi va OAV ma’lumotlari tahlili:

Mezonlar va parametrlar

Rasmiy va insayderlik ma’lumotlari

Marhumning shaxsi

Presli Gerber (Sindi Krouford va Rendi Gerberning o‘g‘li)

Yoshi va kasbi

27 yosh, model va fotomodel

Vafot etgan sanasi va joyi

2026 yil 21 sentyabr, Los-Anjeles reabilitatsiya markazi

911 xizmatiga berilgan signal

Taxminiy giyohvand modda dozasi oshirilishi (peredozirovka)

Kriminal alomatlar

Qotillik yoki zo‘ravonlik izlari aniqlanmagan

Sud ekspertizasi maqomi

«Kechiktirilgan» (Toksikologik tahlil natijalari kutilmoqda)

Mart oyidagi so‘nggi murojaati

Qaramlikka qarshi kurashish va davolanishni oxiriga yetkazish umidi

Psixologiya va yulduzlar hayoti ekspertizasi: Nega «oltin yoshlar» bu girdobdan chiqa olmaydi?

Psixoterapevtlar, kriminologlar va Gollivud tahlilchilarining xulosalari:

  • «Yulduzli oila» bosimi va omma e’tibori: Dunyo tan olgan afsonaviy ona va milliarder ota soyasida ulg‘ayish ko‘pincha farzandlarda og‘ir psixologik komplekslar va o‘zini isbotlash stressini keltirib chiqaradi; Presli Gerber yillar davomida depressiya va ichki bezovtaliklar bilan kurashib kelgani sir emas edi;

  • Reabilitatsiya markazlaridagi nazorat muammosi: Bemorlarning hatto yopiq ixtisoslashtirilgan klinikalarda ham taqiqlangan moddalarni topish holatlari AQSHda tez-tez uchrab turadi; politsiya endilikda markaz ichiga bu moddalar qaysi kanallar orqali kirib kelganini aniqlashi lozim;

  • Toksikologik ekspertiza uzoq vaqt oladi: AQSHda qondagi taqiqlangan sintetik moddalar va dori preparatlarining aniq tarkibini chiqarish uchun kamida 4–8 hafta talab etiladi, shu sababli sud ekspertizasi hozircha aniq tashxisni rasman sir tutmoqda;

  • Oilaviy fojia davomi: Ushbu ayanchli hodisa katta boylik, muvaffaqiyat va jahongashtalik ham insonni ruhiy bo‘shliq va qaramlik balosidan kafolatlay olmasligining ayanchli isboti bo‘ldi.

Sindi Krouford oilasi uchun bu kunlar hayotlaridagi eng qora va og‘ir sinov davri sifatida tarixda qolmoqda.

Sizningcha, ulkan boylik va shuhratga ega oilalarda o‘sgan yoshlarning bunday qaramlik va ruhiy bo‘shliqqa tushib qolishiga asosiy sabab nima — ortiqcha erkinlikmi yoki hayotda ma’naviy maqsadning yo‘qligi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va insonni tafakkurga chorlovchi ushbu maqolani barcha do‘stlaringizga ulashing!

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Urush tugadi, uyingizga qayting!»: Germaniya suriyalik qochqinlarni deportatsiya qilmoqchi«Urush tugadi, uyingizga qayting!»: Germaniya suriyalik qochqinlarni deportatsiya qilmoqchiBugun, 17:04«Sovuq urush davri qaytmoqda»: AQSH Grenlandiyadagi tashlandiq harbiy bazasini tiklamoqda«Sovuq urush davri qaytmoqda»: AQSH Grenlandiyadagi tashlandiq harbiy bazasini tiklamoqdaBugun, 16:26«To‘xtatib qolish rejasi»: Makron BMT sammitida Trampga Ukraina bo‘yicha bosim o‘tkazmoqchi«To‘xtatib qolish rejasi»: Makron BMT sammitida Trampga Ukraina bo‘yicha bosim o‘tkazmoqchiBugun, 15:59Venetsiya tarixiy markazga bir kunlik kirish haqini 30 yevrogacha oshirmoqdaVenetsiya tarixiy markazga bir kunlik kirish haqini 30 yevrogacha oshirmoqdaBugun, 15:52Nega otasi uni o‘g‘il bola qilib tarbiyaladi? Afg‘onistonlik Nilofarning hayoti ortidagi kutilmagan sababNega otasi uni o‘g‘il bola qilib tarbiyaladi? Afg‘onistonlik Nilofarning hayoti ortidagi kutilmagan sababBugun, 14:14Tataristonda "Halol" deb sotilgan kolbasa mahsulotidan cho‘chqa DNKsi aniqlandiTataristonda "Halol" deb sotilgan kolbasa mahsulotidan cho‘chqa DNKsi aniqlandiBugun, 14:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota