Qozog‘istondan uchgan yosh burgut 1400 kilometr bosib Qashqadaryoga yetdi

·82·Dunyo
Qozog‘istondan uchgan yosh burgut 1400 kilometr bosib Qashqadaryoga yetdi

Qozog‘istonda tug‘ilganiga hali bir necha oy bo‘lgan dasht burguti qariyb 1400 kilometr masofani ortda qoldirib, O‘zbekistonning Qashqadaryo viloyatigacha yetib keldi. Qushning uzoq safarini GPS-treker orqali mutaxassislar kuzatib bormoqda.

To‘ng‘ish deb nomlangan burgut issiq o‘lkalar sari ilk mustaqil sayohatini amalga oshirmoqda. Uning harakat yo‘nalishi Qozog‘istondagi «Oltin-Emel» milliy bog‘i xodimlari tomonidan nazorat qilinmoqda.

Milliy bog‘ ma’lumotiga ko‘ra, To‘ng‘ish hali yoz faslida inida o‘tirgan oppoq, momiq polapon bo‘lgan. 20 iyul kuni mutaxassislar unga quyosh batareyasi yordamida ishlaydigan GPS-treker o‘rnatishgan. Shu orqali yosh burgutning har bir harakatini masofadan kuzatish imkoni paydo bo‘lgan.

Qozog‘istondan uchgan yosh burgut 1400 kilometr bosib Qashqadaryoga yetdi

2 noyabr kuni e’lon qilingan ma’lumotlarga qaraganda, To‘ng‘ish Qozog‘iston hududidan chiqib, Qirg‘iziston orqali O‘zbekistonga kirib kelgan. U dastlab Samarqandgacha uchib borgan, keyin esa Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahri yaqinida qayd etilgan.

Shu tariqa, bir necha oylik burgut uchta davlat hududini kesib o‘tib, taxminan 1400 kilometr masofani bosib o‘tdi.

Mutaxassislar dasht burguti Qizil kitobga kiritilgan kamyob qushlardan biri ekanini ta’kidlamoqda. GPS-treker orqali to‘planayotgan ma’lumotlar esa ularning ko‘chish yo‘nalishlarini o‘rganish, xavfli hududlarni aniqlash va qushlarni muhofaza qilish choralarini kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega.

To‘ng‘ish qishlaydigan manziliga yetib borguniga qadar uning safarini kuzatish davom etadi.

To‘ng‘ishDasht burgutiOltin-Emel milliy bog‘iGPS-treker
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hitlerning qarorgohi kulga aylandi: Alp tog‘laridagi “Burgut uyasi” binosi yonib ketdiHitlerning qarorgohi kulga aylandi: Alp tog‘laridagi “Burgut uyasi” binosi yonib ketdi25 oktabr 18:04G‘azoda dahshat: Isroil “xavfsiz hudud”dagi chodirlar va bozorni bombardimon qildi!G‘azoda dahshat: Isroil “xavfsiz hudud”dagi chodirlar va bozorni bombardimon qildi!28 sentabr 20:00Yashab ketishi kutilmagan burgut uch yildan so‘ng tirik topildiYashab ketishi kutilmagan burgut uch yildan so‘ng tirik topildi4 sentabr 23:16AQSHda Donald Tramp aks etgan 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildiAQSHda Donald Tramp aks etgan 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildi5 sentabr 12:06Zelenskiy Polshaga “Oq burgut” ordenini qaytardiZelenskiy Polshaga “Oq burgut” ordenini qaytardi21 iyun 09:44Polshada qabr ichida 2 kun qolib ketgan mushuk qutqarildiPolshada qabr ichida 2 kun qolib ketgan mushuk qutqarildiBugun 18:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi