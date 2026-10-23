“BMT to‘liq ojizligini ko‘rsatmoqda”: Erdo‘g‘an Xavfsizlik Kengashini keskin tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘an Istanbulda bo‘lib o‘tgan IX Xalqaro vositachilik konferensiyasida BMT va uning Xavfsizlik Kengashini global inqirozlarni to‘xtatishda ojiz qolayotganlikda aybladi.
- U G‘azo sektori, Livan va Sudandagi gumanitar fojialar fonida xalqaro tashkilotlarning sustkashligini keskin tanqid qildi.
Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘an xalqaro xavfsizlik tizimi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti faoliyatiga nisbatan navbatdagi keskin bayonot bilan chiqdi. Uning ta’kidlashicha, tashkilot bugungi kunda dunyoning turli nuqtalarida avj olayotgan qonli inqirozlar qarshisida mutlaqo ojiz va samarasiz bo‘lib qolmoqda.
Bu haqda Turkiya yetakchisi Istanbulda o‘z ishini boshlagan IX Xalqaro vositachilik konferensiyasi ishtirokchilariga yo‘llagan maxsus videomurojaatida gapirib o‘tdi, deb xabar bermoqda «Yeni Şafak» nashri.
«BMT inqirozlar qarshisida ojiz»: Erdo‘g‘anning asosiy bayonotlari
Turkiya rahbari global maydondagi beqarorliklar va xalqaro institutlarning ularga munosabatiga keskin norozilik bildirdi:
Inqirozlar ko‘lami va tashkilotlar sukunati: Erdo‘g‘an G‘azo sektori, Livan, Sudan hamda dunyoning boshqa qaynoq nuqtalarini qamrab olgan gumanitar fojialar va urushlar sharoitida xalqaro tashkilotlarning sustkashligini qattiq tanqid qildi;
Tuzilmaviy ojizlik: Prezident BMT va uning Xavfsizlik Kengashi mavjud mexanizmlari dunyodagi adolatsizliklarni to‘xtatish va tinchlikni ta’minlashga qodir emasligini, amalda to‘liq ojizlik namoyish etilayotganini ta’kidladi.
Xavfsizlik tizimini tubdan isloh qilish zarurati
Turkiya yetakchisi o‘z nutqida Anqaraning tinchlikparvarlik tamoyillari va zarur o‘zgarishlar haqida to‘xtaldi:
Islohotlar muqarrarligi: Davlat rahbari jahon xavfsizlik tizimini, ayniqsa, BMT Xavfsizlik Kengashi tarkibi va veto huquqi tizimini zudlik bilan qayta ko‘rib chiqish zarurligini yana bir bor urg‘uladi;
Adolatli vositachilik: Anqara global nizolarni tinch yo‘l bilan hal etish, muzokaralar va faol vositachilik orqali barqaror tinchlikka erishish yo‘lidagi sa’y-harakatlarini qat’iy davom ettirishi ma’lum qilindi.
Erdo‘g‘anning mazkur chiqishi Yaqin Sharq va Afrikadagi keskin harbiy-siyosiy ziddiyatlar davom etayotgan bir paytda xalqaro hamjamiyat e’tiborini yana BMT islohoti masalasiga qaratdi.
Izohlar 0
…