“BMT to‘liq ojizligini ko‘rsatmoqda”: Erdo‘g‘an Xavfsizlik Kengashini keskin tanqid qildi

·36·Dunyo
“BMT to‘liq ojizligini ko‘rsatmoqda”: Erdo‘g‘an Xavfsizlik Kengashini keskin tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘an Istanbulda bo‘lib o‘tgan IX Xalqaro vositachilik konferensiyasida BMT va uning Xavfsizlik Kengashini global inqirozlarni to‘xtatishda ojiz qolayotganlikda aybladi.
  • U G‘azo sektori, Livan va Sudandagi gumanitar fojialar fonida xalqaro tashkilotlarning sustkashligini keskin tanqid qildi.

Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘an xalqaro xavfsizlik tizimi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti faoliyatiga nisbatan navbatdagi keskin bayonot bilan chiqdi. Uning ta’kidlashicha, tashkilot bugungi kunda dunyoning turli nuqtalarida avj olayotgan qonli inqirozlar qarshisida mutlaqo ojiz va samarasiz bo‘lib qolmoqda.

Bu haqda Turkiya yetakchisi Istanbulda o‘z ishini boshlagan IX Xalqaro vositachilik konferensiyasi ishtirokchilariga yo‘llagan maxsus videomurojaatida gapirib o‘tdi, deb xabar bermoqda «Yeni Şafak» nashri.

«BMT inqirozlar qarshisida ojiz»: Erdo‘g‘anning asosiy bayonotlari

Turkiya rahbari global maydondagi beqarorliklar va xalqaro institutlarning ularga munosabatiga keskin norozilik bildirdi:

  • Inqirozlar ko‘lami va tashkilotlar sukunati: Erdo‘g‘an G‘azo sektori, Livan, Sudan hamda dunyoning boshqa qaynoq nuqtalarini qamrab olgan gumanitar fojialar va urushlar sharoitida xalqaro tashkilotlarning sustkashligini qattiq tanqid qildi;

  • Tuzilmaviy ojizlik: Prezident BMT va uning Xavfsizlik Kengashi mavjud mexanizmlari dunyodagi adolatsizliklarni to‘xtatish va tinchlikni ta’minlashga qodir emasligini, amalda to‘liq ojizlik namoyish etilayotganini ta’kidladi.

Xavfsizlik tizimini tubdan isloh qilish zarurati

Turkiya yetakchisi o‘z nutqida Anqaraning tinchlikparvarlik tamoyillari va zarur o‘zgarishlar haqida to‘xtaldi:

  • Islohotlar muqarrarligi: Davlat rahbari jahon xavfsizlik tizimini, ayniqsa, BMT Xavfsizlik Kengashi tarkibi va veto huquqi tizimini zudlik bilan qayta ko‘rib chiqish zarurligini yana bir bor urg‘uladi;

  • Adolatli vositachilik: Anqara global nizolarni tinch yo‘l bilan hal etish, muzokaralar va faol vositachilik orqali barqaror tinchlikka erishish yo‘lidagi sa’y-harakatlarini qat’iy davom ettirishi ma’lum qilindi.

Erdo‘g‘anning mazkur chiqishi Yaqin Sharq va Afrikadagi keskin harbiy-siyosiy ziddiyatlar davom etayotgan bir paytda xalqaro hamjamiyat e’tiborini yana BMT islohoti masalasiga qaratdi.

Rajab Toyyib Erdo‘g‘anBMTBMT Xavfsizlik KengashiIX Xalqaro vositachilik konferensiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya va Yaman hukumati xusiylarga chora ko‘rish uchun BMTga murojaat qildiSaudiya va Yaman hukumati xusiylarga chora ko‘rish uchun BMTga murojaat qildi10 oktabr 21:33"BMT o‘z kuchini yo‘qotmoqda": To‘qayev Xavfsizlik Kengashini tubdan isloh qilishga chaqirdi"BMT o‘z kuchini yo‘qotmoqda": To‘qayev Xavfsizlik Kengashini tubdan isloh qilishga chaqirdi13 sentabr 18:02Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)22 sentabr 09:25«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladi«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladi23 sentabr 09:58Erdo‘g‘on BMT minbaridan «Katta beshlik»ni veto huquqidan mahrum etishga chaqirdiErdo‘g‘on BMT minbaridan «Katta beshlik»ni veto huquqidan mahrum etishga chaqirdi23 sentabr 11:00Putin G‘arb haqida: «Jinni shishadan chiqarishdi»Putin G‘arb haqida: «Jinni shishadan chiqarishdi»27 iyul 12:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi