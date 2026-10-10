Saudiya va Yaman hukumati xusiylarga chora ko‘rish uchun BMTga murojaat qildi

·1·Dunyo
Saudiya va Yaman hukumati xusiylarga chora ko‘rish uchun BMTga murojaat qildi

Yaqin Sharq mintaqasida geosiyosiy vaziyat keskin tus olayotgan bir paytda Yamanning xalqaro tan olingan qonuniy hukumati hamda Saudiya Arabistoni BMT Xavfsizlik Kengashini «Ansorulloh» (xusiylar) harakatiga qarshi qat’iy va amaliy choralar ko‘rishga chaqirdi.

«Al-Jazira» telekanali tarqatgan xabarga ko‘ra, Yamanning BMTdagi doimiy vakili Abdulla Ali Fadxel as-Saadiy Xavfsizlik Kengashi yig‘ilishida xusiylar xavfi endilikda faqat Yamanning ichki muammosi emasligini va mintaqa chegaralaridan chiqib, global xavfsizlikka tahdid solayotganini ta’kidladi.

As-Saadiyning BMT minbaridagi bayonoti: Moliya va qurol oqimini to‘xtatish

Yaman rasmiysi xalqaro hamjamiyatni faol hamkorlikka chaqirib, quyidagi muhim jihatlarni qayd etdi:

  • Moliya va texnologiyalar kanalini yopish: BMT Xavfsizlik Kengashi xusiylarga yetib borayotgan moliyalashtirish, noqonuniy qurol-yarog‘ va harbiy texnologiyalar oqimini zudlik bilan to‘xtatish bo‘yicha keskin sanksiya va cheklovlar joriy etishi shart;

  • Qonuniy hukumatni qo‘llab-quvvatlash: Diplomat qurolli to‘ntarishga chek qo‘yish va Yamanning barcha hududlarida davlat institutlari nazoratini tiklash orqali mamlakatni xalqaro xavfsizlikka xavf soluvchi platsdarmga aylanishining oldini olish zarurligini bildirdi;

  • Haqiqiy tinchlik sharti: As-Saadiyning so‘zlariga ko‘ra, barqarorlik faqat qonuniy hokimiyat tiklanishi va terrorchi guruhlarning qurolsizlantirilishi orqaligina ta’minlanishi mumkin.

Saudiya Arabistonining qat’iy pozitsiyasi: «Xavfsizligimiz buzilishiga yo‘l qo‘ymaymiz»

Saudiya Arabistonining BMTdagi doimiy vakili Abdulaziz al-Vosil ham mintaqada tez sur’atlar bilan og‘irlashayotgan vaziyat yuzasidan keskin bayonot berdi:

  • Qizil dengiz va dengiz qatnovi xavfi: Tinch aholi obyektlariga zarbalarning ko‘payishi, Qizil dengiz hamda strategik Bab al-Mandab bo‘g‘ozidagi savdo kemalari harakatiga bo‘layotgan doimiy tahdidlar global iqtisodiyotga zarba bermoqda;

  • Ar-Riyodning ogohlantirishi: Al-Vosil Saudiya Arabistoni o‘z milliy xavfsizligiga va dengiz qatnovi erkinligiga tahdid tug‘dirilishiga hech qachon toqat qilmasligini alohida uqdirdi.

Front chizig‘idagi keskin to‘qnashuvlar: Bab al-Mandab, Taiz va Ar-Riyod

Diplomatik bayonotlar ortida real harbiy to‘qnashuvlar ham shiddat bilan davom etmoqda:

  • Bab al-Mandab uchun kurash: Ma’lumotlarga ko‘ra, Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya kuchlari Bab al-Mandab bo‘g‘ozi atrofidagi muhim hududlardan xusiylarni siqib chiqarishga muvaffaq bo‘lgani aytilmoqda (xusiylar buni rad etmoqda);

  • Ar-Riyod aeroportiga hujumlar: Hafta davomida xusiylar Saudiya Arabistoni poytaxtidagi Qirol Xolid nomidagi xalqaro aeroport fuqarolik infratuzilmasiga javob zarbalari bergani haqida xabarlar tarqaldi;

  • Taiz shahridagi og‘ir qamal: OAV xabarlariga ko‘ra, eng qaynoq janglar strategik Taiz shahri atrofida ketmoqda — u yerda xusiylar Yaman hukumati qo‘shinlarining yirik guruhini qamal holatida ushlab turishga urinayotgani aytilmoqda.

Yaqin Sharqdagi keskin geosiyosiy to‘qnashuvlar sharoitida BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan xusiylarga nisbatan qanday amaliy qarorlar qabul qilinishi butun mintaqa xavfsizligi va Qizil dengizdagi xalqaro savdo yo‘li kelajagini belgilab berishi kutilmoqda.

YamanAnsorullohBMT Xavfsizlik KengashiBab al-Mandab
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Tehronga maxfiy qo‘ng‘iroq!»: Xitoy Erondan yamanlik xusiylarni jilovlashni so‘radi«Tehronga maxfiy qo‘ng‘iroq!»: Xitoy Erondan yamanlik xusiylarni jilovlashni so‘radi17 sentabr 21:33Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!12 sentabr 00:11Saudiyaning F-15 qiruvchisi urib tushirildi: Husiylar million dollarlik uchoqni yo‘q qildiSaudiyaning F-15 qiruvchisi urib tushirildi: Husiylar million dollarlik uchoqni yo‘q qildi16 sentabr 22:39Husiylar yetakchisi Bin Salmonga nima degan edi? Yaqin Sharqni larzaga solgan murojaat!Husiylar yetakchisi Bin Salmonga nima degan edi? Yaqin Sharqni larzaga solgan murojaat!16 sentabr 10:47Saudiya xusiylarga qarshi Britaniyadan harbiy yordam so‘radi: London katta urushga kiradimi?Saudiya xusiylarga qarshi Britaniyadan harbiy yordam so‘radi: London katta urushga kiradimi?15 sentabr 11:37Yaman hukumat kuchlari husiylarga qarshi keng ko‘lamli hujum boshladiYaman hukumat kuchlari husiylarga qarshi keng ko‘lamli hujum boshladi15 sentabr 00:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi