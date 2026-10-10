Saudiya va Yaman hukumati xusiylarga chora ko‘rish uchun BMTga murojaat qildi
Yaqin Sharq mintaqasida geosiyosiy vaziyat keskin tus olayotgan bir paytda Yamanning xalqaro tan olingan qonuniy hukumati hamda Saudiya Arabistoni BMT Xavfsizlik Kengashini «Ansorulloh» (xusiylar) harakatiga qarshi qat’iy va amaliy choralar ko‘rishga chaqirdi.
«Al-Jazira» telekanali tarqatgan xabarga ko‘ra, Yamanning BMTdagi doimiy vakili Abdulla Ali Fadxel as-Saadiy Xavfsizlik Kengashi yig‘ilishida xusiylar xavfi endilikda faqat Yamanning ichki muammosi emasligini va mintaqa chegaralaridan chiqib, global xavfsizlikka tahdid solayotganini ta’kidladi.
As-Saadiyning BMT minbaridagi bayonoti: Moliya va qurol oqimini to‘xtatish
Yaman rasmiysi xalqaro hamjamiyatni faol hamkorlikka chaqirib, quyidagi muhim jihatlarni qayd etdi:
Moliya va texnologiyalar kanalini yopish: BMT Xavfsizlik Kengashi xusiylarga yetib borayotgan moliyalashtirish, noqonuniy qurol-yarog‘ va harbiy texnologiyalar oqimini zudlik bilan to‘xtatish bo‘yicha keskin sanksiya va cheklovlar joriy etishi shart;
Qonuniy hukumatni qo‘llab-quvvatlash: Diplomat qurolli to‘ntarishga chek qo‘yish va Yamanning barcha hududlarida davlat institutlari nazoratini tiklash orqali mamlakatni xalqaro xavfsizlikka xavf soluvchi platsdarmga aylanishining oldini olish zarurligini bildirdi;
Haqiqiy tinchlik sharti: As-Saadiyning so‘zlariga ko‘ra, barqarorlik faqat qonuniy hokimiyat tiklanishi va terrorchi guruhlarning qurolsizlantirilishi orqaligina ta’minlanishi mumkin.
Saudiya Arabistonining qat’iy pozitsiyasi: «Xavfsizligimiz buzilishiga yo‘l qo‘ymaymiz»
Saudiya Arabistonining BMTdagi doimiy vakili Abdulaziz al-Vosil ham mintaqada tez sur’atlar bilan og‘irlashayotgan vaziyat yuzasidan keskin bayonot berdi:
Qizil dengiz va dengiz qatnovi xavfi: Tinch aholi obyektlariga zarbalarning ko‘payishi, Qizil dengiz hamda strategik Bab al-Mandab bo‘g‘ozidagi savdo kemalari harakatiga bo‘layotgan doimiy tahdidlar global iqtisodiyotga zarba bermoqda;
Ar-Riyodning ogohlantirishi: Al-Vosil Saudiya Arabistoni o‘z milliy xavfsizligiga va dengiz qatnovi erkinligiga tahdid tug‘dirilishiga hech qachon toqat qilmasligini alohida uqdirdi.
Front chizig‘idagi keskin to‘qnashuvlar: Bab al-Mandab, Taiz va Ar-Riyod
Diplomatik bayonotlar ortida real harbiy to‘qnashuvlar ham shiddat bilan davom etmoqda:
Bab al-Mandab uchun kurash: Ma’lumotlarga ko‘ra, Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya kuchlari Bab al-Mandab bo‘g‘ozi atrofidagi muhim hududlardan xusiylarni siqib chiqarishga muvaffaq bo‘lgani aytilmoqda (xusiylar buni rad etmoqda);
Ar-Riyod aeroportiga hujumlar: Hafta davomida xusiylar Saudiya Arabistoni poytaxtidagi Qirol Xolid nomidagi xalqaro aeroport fuqarolik infratuzilmasiga javob zarbalari bergani haqida xabarlar tarqaldi;
Taiz shahridagi og‘ir qamal: OAV xabarlariga ko‘ra, eng qaynoq janglar strategik Taiz shahri atrofida ketmoqda — u yerda xusiylar Yaman hukumati qo‘shinlarining yirik guruhini qamal holatida ushlab turishga urinayotgani aytilmoqda.
Yaqin Sharqdagi keskin geosiyosiy to‘qnashuvlar sharoitida BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan xusiylarga nisbatan qanday amaliy qarorlar qabul qilinishi butun mintaqa xavfsizligi va Qizil dengizdagi xalqaro savdo yo‘li kelajagini belgilab berishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…