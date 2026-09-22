Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Prezidenti Rajab Toyib Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda BMT sessiyasida ishtirok etayotgan vaqtida, yomg‘ir ostida to‘rt soat kutgan oilaning yig‘layotgan bolakayini ko‘rib, xavfsizlik choralarini chetlab o‘tib, uni o‘z yoniga chaqirdi.
- Prezident bolakayni tinchlantirish uchun unga qadimiy turk an’anasi ramzi bo‘lgan maxsus oltin tanga sovg‘a qildi va ota-onasidan uni bezovta qilmaslikni so‘radi.
BMT Bosh Assambleyasining navbatdagi sessiyasida ishtirok etish uchun AQSHning Nyu-York shahriga tashrif buyurgan Turkiya Prezidenti Rajab Toyib Erdo‘g‘an okean ortida barchani lol qoldirgan samimiy va ta’sirli harakati bilan xalqaro media hamda ijtimoiy tarmoqlar diqqat markaziga tushdi. Shahar markazidagi mashhur Turk madaniyat uyi (Türkevi) binosi oldida davlat rahbarini minglab vatandoshlari katta hayajon bilan kutib olgan edi. Xavfsizlik choralari o‘ta kuchaytirilgan bir vaziyatda, olomon orasida ota-onasining bag‘rida prezidentni to‘rt soat davomida kuchli yomg‘ir ostida kutib turgan go‘dakni payqagan Erdo‘g‘an qo‘riqchilarga zudlik bilan metall to‘siqlarni ochishni buyurdi.
Turkiya yetakchisi ho‘l bo‘lib ketgan oilani shaxsan yoniga taklif qilib, ular bilan diydorlashdi. Biroq qarshisidagi gavjum olomon, shovqin va kameralar chirog‘idan cho‘chib yig‘lay boshlagan bolakayni ko‘rgan Erdo‘g‘an uni tinchlantirish uchun cho‘ntagidan qadimiy milliy an’ana ramzi bo‘lgan maxsus oltin tangani chiqarib, kichkintoyning qo‘liga tutqazdi hamda ota-onasidan bolani aslo bezovta qilmaslikni so‘radi. Nyu-Yorkning yomg‘irli ko‘chalarida yuz bergan ushbu ko‘ngillarni eritgan lahza videolavhasi tez fursat ichida millionlab marta tomosha qilinib, global tarmoqda virusli trendga aylandi.
Xo‘sh, turk madaniyatida bolalarga oltin tanga ulashish qanday qadimiy ma’noni anglatadi, Erdo‘g‘anning diplomatik tashriflar davomidagi insoniy fazilatlari nega bu qadar keng muhokama qilinadi va ushbu voqea siyosiy davralarda qanday qabul qilindi?
«4 soatlik yomg‘ir, buzilgan protokol va tilla tuhfa»: Nyu-Yorkdagi voqeaning 5 muhim nuqtasi
Turk madaniyat uyi qarshisida ro‘y bergan samimiy uchrashuvning eng sara tafsilotlari:
Qat’iy protokolning chetlab o‘tilishi: Erdo‘g‘an Nyu-Yorkdagi xavfsizlik g‘ovlarini olib tashlashni talab qilib, soatlab kutgan oilani to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘z yoniga chaqirdi;
Yomg‘ir ostidagi 4 soatlik matonat: Turkiya fuqarolari o‘z davlati rahbari bilan ko‘rishish maqsadida yosh bolasi bilan noqulay ob-havoga qaramay sabr bilan kutib turishgan;
Ko‘z yoshlar va oltin tanga tuhfasi: Olomondan qo‘rqib ketgan go‘dakni ovutish maqsadida prezident unga maxsus zarb etilgan oltin tangani sovg‘a qildi;
Ota-onaga berilgan mehrli dakki: Erdo‘g‘an yig‘layotgan farzandini tinchlantirishga urinayotgan ota-onaga murojaat qilib, bolakayni ortiqcha siquvga olmaslik va bezovta qilmaslikni tayinladi;
Global virus to‘lqini: AQSHda bo‘lib o‘tayotgan BMT sammitining og‘ir siyosiy kun tartibi fonida ushbu insoniy lahza eng ko‘p ulashilgan videoga aylandi.
Nyu-Yorkdagi uchrashuv tafsiloti: Rajab Toyib Erdo‘g‘an va yosh muxlis oilasi
Voqea tafsilotlari va qayd etilgan muhim jihatlar taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Hodisa tafsilotlari va ko‘rsatkichlar
Hodisa ro‘y bergan joy
AQSH, Nyu-York shahri (Turk madaniyat uyi — Türkevi oldi)
Tashrifning asosiy maqsadi
BMT Bosh Assambleyasining navbatdagi sessiyasida ishtirok etish
Oila va bolaning holati
Yomg‘ir ostida roppa-rosa 4 soat kutgan, olomondan qo‘rqqan
Xavfsizlik xizmati harakati
Prezident buyrug‘i bilan metall g‘ovlarni ochdi
Taqdim etilgan ramziy sovg‘a
Turk milliy an’anasiga ko‘ra oltin tanga
Prezidentning iltimosi
Go‘dakni qo‘rqitmaslik va uni bezovta qilmaslik
Ijtimoiy tarmoqlar reaksiyasi
Millionlab iliq munosabatlar va virusli muhokamalar
Madaniyat va jamoatchilik bilan aloqalar ekspertizasi: Nega bu harakat millionlarni to‘lqinlantirdi?
Xalqaro siyosiy imij mutaxassislari va madaniyatshunoslarning xulosalari:
Qadimiy turk an’anasiga sodiqlik: Sharq va turk madaniyatida yosh go‘daklarga, yangi tug‘ilgan chaqaloqlarga yoki ko‘z yosh to‘kkan bolalarga oltin tanga tuhfa qilish — unga uzoq umr, qut-baraka va omad tilashning oliy ramzi sanaladi; Erdo‘g‘an okean ortida ham bu an’anani namoyish etdi;
Protokolsiz samimiyat kuchi: Siyosatchilar ko‘pincha rasmiylikka berilib ketadigan BMT sammitlari paytida yuz bergan bunday jonli va insoniy munosabat har qanday balandparvoz nutqlardan ko‘ra jamoatchilik ongiga tezroq yetib boradi;
Diaspora bilan kuchli bog‘liqlik: Xorijda yashovchi vatandoshlarning o‘z davlati rahbari uchun 4 soatlab yomg‘irda turishi va yetakchining bunga befarq qaramasligi diaspora va davlat o‘rtasidagi ishonchni keskin mustahkamlaydi;
Media maydonidagi muvaffaqiyat: Dunyo matbuoti qurollanish, mojarolar va sanksiyalar haqida yozayotgan bir vaqtda, «yig‘layotgan go‘dak va oltin tanga» voqeasi ijtimoiy tarmoq algoritmlarida eng yuqori pozitiv kontent sifatida qabul qilindi.
Rajab Toyib Erdo‘g‘anning Nyu-York ko‘chalaridagi ushbu kutilmagan tuhfasi katta siyosat sahnasida ham mehr, an’ana va insoniylik birinchi o‘rinda turishi mumkinligini ko‘rsatdi.
Sizningcha, davlat yetakchilarining qat’iy xavfsizlik protokollarini chetlab o‘tib, oddiy odamlar va bolalarga bunday mehr ko‘rsatishi ularning xalq orasidagi obro‘siga qanday ta’sir qiladi? Bolalarga oltin tanga hadya qilish odati haqida nimalarni bilasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yuraklarga iliqlik ulashuvchi ushbu voqeani barcha do‘stlaringiz hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…