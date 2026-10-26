Guterrishning o‘rnini kim egallaydi? AQSH Orbanni BMT bosh kotibligi poygasiga qo‘shilishga chaqirdi

·11·Dunyo
Guterrishning o‘rnini kim egallaydi? AQSH Orbanni BMT bosh kotibligi poygasiga qo‘shilishga chaqirdi

AQSH ma’muriyati Vengriyaning sobiq bosh vaziri Viktor Orbanni Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) bosh kotibi lavozimi uchun poygaga kirishishga chaqirdi. Bu haqda nufuzli Wall Street Journal (WSJ) nashri o‘z manbalariga tayanib shov-shuvli ma’lumot tarqatdi.

Xabarlarga ko‘ra, hozirgi bosh kotib Antoniu Guterrishning ikkinchi va so‘nggi muddati 2026 yil 31 dekabrda rasman yakuniga yetadi. O‘tkazilgan dastlabki oltita saralash ovoz berishida mavjud nomzodlarning hech biri Xavfsizlik Kengashining veto huquqiga ega bo‘lgan besh doimiy a’zosi qarshiligini yengib o‘ta olmayotgan bir vaqtda Orban varianti kun tartibiga chiqdi.

AQSH, Rossiya va Xitoyning kutilmagan yakdilligi

WSJ nashrining yozishicha, Donald Tramp ma’muriyati Viktor Orban nomzodini faol qo‘llab-quvvatlamoqda va reja yakuniy qaror qabul qilinish bosqichida turibdi:

  • Uch gigantning pozitsiyasi: Rossiya va Xitoy ushbu tashabbusni qo‘llab-quvvatlashga tayyor ekani ta’kidlanmoqda. Nashr qayd etganidek: «AQSH, Rossiya va Xitoy BMT Xavfsizlik Kengashida bir xil maqsadni istashsa, odatda bunga erishadilar»;

  • 10 ta ovoz hisob-kitobi: Davlat departamentidagi manbalar hisob-kitobiga ko‘ra, Orban BMT Xavfsizlik Kengashidagi 15 ta a’zoning kamida 10 tasi tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi mumkin;

  • Buyuk Britaniya va Fransiya to‘siq bo‘ladimi? Agar mutlaq ko‘pchilik rozi bo‘lsa, London va Parij ko‘pchilik irodasiga qarshi veto huquqidan foydalanadimi, degan savol ochiq qolmoqda, biroq bu ikki davlat odatda veto qo‘llashda ancha ehtiyotkor hisoblanadi.

Bo‘lajak bosh kotiblik uchun kurash: Favoritlar boshi berk ko‘chada

Amaldagi bosh kotib kursisiga bir qator taniqli diplomatlar da’vogarlik qilmoqda, ammo kelishuv hosil bo‘lishi qiyin kechmoqda:

  • Oltinchi saralash natijalari: RIA Novosti manbasining xabar berishicha, dastlabki ovoz berishda hech bir nomzod «katta beshlik» (AQSH, Rossiya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Xitoy) filtridan o‘ta olmadi;

  • Rebeka Grinspan va veto: Poyga yetakchilaridan biri, Kosta-Rika sobiq vitse-prezidenti va YUNKTAD rahbari Rebeka Grinspan bo‘lib turibdi, ammo Xavfsizlik Kengashining veto huquqiga ega ikki a’zosi uning nomzodiga qarshilik bildirmoqda;

  • Boshqa da’vogarlar: Shuningdek, nomzodlar qatorida Rafael Grossi (Argentina), Kerolin Rodriges-Birkett (Gayana), Mariya Fernanda Espinosa (Ekvador), Olara Otunnu (Uganda), Ivonn Baki (Ekvador) va Lana Nuseybe (BAA) bor.

Viktor Orbanning kurashga qo‘shilishi BMT tarixidagi eng shov-shuvli va geosiyosiy qarama-qarshiliklarga boy saylov kampaniyalaridan birini boshlab berishi mumkin.

Viktor OrbanBMTAntoniu GuterrishBMT Xavfsizlik Kengashi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“BMT to‘liq ojizligini ko‘rsatmoqda”: Erdo‘g‘an Xavfsizlik Kengashini keskin tanqid qildi“BMT to‘liq ojizligini ko‘rsatmoqda”: Erdo‘g‘an Xavfsizlik Kengashini keskin tanqid qildi23 oktabr 22:47Saudiya va Yaman hukumati xusiylarga chora ko‘rish uchun BMTga murojaat qildiSaudiya va Yaman hukumati xusiylarga chora ko‘rish uchun BMTga murojaat qildi10 oktabr 21:33«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladi«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladi23 sentabr 09:58BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladiBMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladi4 iyun 14:36BMTda keskin burilish: 50 davlat Rossiyani qoraladi, ammo 143 ta davlat uni qo‘llamadi!BMTda keskin burilish: 50 davlat Rossiyani qoraladi, ammo 143 ta davlat uni qo‘llamadi!25 avgust 10:33Xalilur Rahmon BMT Bosh assambleyasining yangi raisi etib saylandiXalilur Rahmon BMT Bosh assambleyasining yangi raisi etib saylandi3 iyun 09:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi