Erdo‘g‘on BMT minbaridan «Katta beshlik»ni veto huquqidan mahrum etishga chaqirdi

·65·Dunyo
Erdo‘g‘on BMT minbaridan «Katta beshlik»ni veto huquqidan mahrum etishga chaqirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘on BMT Bosh Assambleyasida «Katta beshlik»ning veto huquqini bekor qilib, BMT Xavfsizlik Kengashini isloh qilishga chaqirdi.
  • U Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi urushning Ukrainaning suvereniteti va hududiy yaxlitligi to‘liq saqlangan holda tugashiga chin dildan umid qilishini bildirdi.

Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasining 81-sessiyasi doirasida so‘zga chiqqan Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘on jahon hamjamiyati va global siyosat markazlarini larzaga soluvchi bayonotlar berdi. «Anadolu» agentligining ma’lum qilishicha, Turkiya yetakchisi Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi qonli urushni adolatli yakunlash bo‘yicha rasmiy Anqaraning qat’iy pozitsiyasini e’lon qildi: «Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi mojaroga to‘xtaladigan bo‘lsak, biz uning Ukrainaning suvereniteti va hududiy yaxlitligi to‘liq saqlab qolingan holda tugashiga chin dildan umid qilamiz». Erdo‘g‘on Turkiya tomonlarning barchasi bilan muntazam aloqalarni davom ettirayotganini, Qora dengizda kemalar qatnovi xavfsizligini ta’minlash, oziq-ovqat inqiroziga yo‘l qo‘ymaslik va mojaroning kengroq mintaqalarga yoyilishining oldini olishga intilayotganini urg‘uladi.

Ayniqsa, Qora dengizdagi savdo kemalariga uyushtirilayotgan hujumlarni keskin qoralab, ular kim tomonidan amalga oshirilishidan qat’i nazar mutlaqo qabul qilib bo‘lmas harakat ekanini bildirdi. Biroq nutqning eng inqilobiy qismi BMT tuzilmasiga qaratildi: Erdo‘g‘on tashkilot Xavfsizlik Kengashidagi «Doimiy beshlik» — AQSH, Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya va Fransiyani mutlaq «veto» huquqidan mahrum etishga, doimiy a’zolik institutini butunlay bekor qilib, barcha vakolatlarni teng huquqli Bosh Assambleyaga berishga chaqirdi.

Xo‘sh, Anqaraning Ukraina yaxlitligi bo‘yicha ushbu qat’iy talabi Kreml bilan aloqalarga qanday ta’sir ko‘rsatadi, «Dunyo beshtadan kattadir» shiori ostidagi BMT islohoti amalga oshadimi va Qora dengiz yana global don yo‘lagiga aylana oladimi?

«Hududiy yaxlitlik, Qora dengizdagi hujumlar va veto huquqini tortib olish»: Erdo‘g‘on bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi

BMT 81-sessiyasi minbaridan yangragan eng muhim tashabbuslar:

  • Ukraina suvereniteti va yaxlitligi: Turkiya prezidenti urush faqat va faqat Ukrainaning xalqaro tan olingan chegaralari va yaxlitligi saqlangan holda yakunlanishi kerakligini ochiq aytdi;

  • «Katta beshlik»ni vetodan mahrum etish: Erdo‘g‘on Rossiya, AQSH, Xitoy, Buyuk Britaniya va Fransiyaning BMT Xavfsizlik Kengashidagi monopoliyasi va veto huquqini bekor qilishga chaqirdi;

  • BMT Bosh Assambleyasi vakolatlarini kuchaytirish: Turkiya «doimiy a’zolik» institutidan voz kechib, qaror qabul qilish kuchini barcha davlatlar teng bo‘lgan Bosh Assambleyaga o‘tkazishni lobbi qilmoqda;

  • Qora dengizdagi hujumlarga chek qo‘yish: Savdo va tijorat kemalariga uyushtirilayotgan zarbalar qoralanib, dengizda erkin va xavfsiz suzish kafolatlanishi shartligi bildirildi;

  • Dunyoviy oziq-ovqat xavfsizligi: Anqara global ocharchilik xavfining oldini olish uchun dengiz yo‘llari va tinchlik muzokaralarida bosh vositachi rolini davom ettirishini tasdiqladi.

Erdo‘g‘onning tinchlik va islohot formulasi: Anqara takliflari va mavjud tizim taqqosi

Xalqaro xavfsizlik masalalari va Turkiya pozitsiyasining muhim farqlari:

Ko‘rsatkichlar va yo‘nalishlar

Amaldagi xalqaro tizim (Status-kvo)

Erdo‘g‘on taklif etayotgan yangi tizim

Ukraina urushining yechimi

Muzlatilgan hududlar yoki noma’lum murosa

Ukrainaning to‘liq suvereniteti va hududiy yaxlitligi saqlanishi shart

BMT Xavfsizlik Kengashi

5 ta doimiy davlat mutlaq veto huquqiga ega

Veto huquqi va doimiy a’zolik institutini butunlay tugatish

Qaror qabul qilish markazi

Tor doiradagi 5 ta superdavlat monopoliyasi

Barcha davlatlar teng bo‘lgan Bosh Assambleya vakolatlarini kuchaytirish

Qora dengizdagi vaziyat

Savdo kemalariga raketa va dron hujumlari

Hujumlarni mutlaq to‘xtatish va dengizda xavfsiz kema qatnovini ta’minlash

Oziq-ovqat xavfsizligi

To‘siqlar, logistika inqirozi va narx o‘sishi

BMT va Anqara kafolatidagi to‘liq ochiq transport yo‘laklari

Turkiyaning geosiyosiy roli

Ikki tomon bilan ham muloqot qiluvchi neytral

Global adolat va ko‘p qutbli dunyoning asosiy himoyachisi

Xalqaro geosiyosat va xavfsizlik ekspertizasi: Erdo‘g‘on bayonoti nimani anglatadi?

Diplomatik tahlilchilar va xalqaro munosabatlar ekspertlarining xulosalari:

  • Moskvaga ochiq va prinsipial signal: Erdo‘g‘on Vladimir Putin bilan yaqin shaxsiy munosabatlarga ega bo‘lishiga qaramay, BMT minbaridan Ukraina hududiy yaxlitligini yana bir bor ochiq e’tirof etdi; bu Anqara bosib olingan yerlarning Rossiya tarkibiga qo‘shib olinishini hech qachon qonuniy deb tan olmasligining qat’iy tasdig‘idir;

  • «Dunyo beshtadan kattadir» (World is bigger than 5) doktrinasi: Erdo‘g‘on yillar davomida ilgari surib kelayotgan ushbu g‘oya hozirgi geosiyosiy inqirozlar (G‘azo qirg‘ini, Ukraina fojiasi) fonida yanada kuchliroq yangramoqda; Xavfsizlik Kengashidagi 5 davlatdan biri agressor bo‘lsa yoki veto qo‘ysa, tizim falaj bo‘lib qolayotgani islohotlarning muqarrarligini isbotlamoqda;

  • Qora dengiz ustidan nazorat: Rossiya va Ukraina o‘rtasida dengiz orqali kemalarga zarbalar berilishi Turkiyaning «Montryo konvensiyasi» doirasidagi mintaqaviy xavfsizligiga to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf soladi; Erdo‘g‘onning qat’iy talabi mintaqada tijoriy kemalar xavfsizligini ta’minlash uchun Anqara dengizdagi nazoratni kuchaytirishi mumkinligidan dalolat beradi;

  • Global Janub va Islom olamining yetakchisi roli: Veto huquqiga qarshi chiqish orqali Erdo‘g‘on Xavfsizlik Kengashida hech qanday ovozi bo‘lmagan musulmon davlatlari, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlarining norasmiy yetakchisi va global adolat himoyachisi maqomini mustahkamlamoqda.

Rajab Toyyib Erdo‘g‘onning BMT minbaridagi ushbu tarixiy nutqi eski dunyo boshqaruv tizimi o‘z muddatini o‘tab bo‘lgani va tinchlik faqat adolatli yangi tartibot bilangina kelishi mumkinligini ko‘rsatdi.

Sizningcha, BMT Xavfsizlik Kengashining «Katta beshligi» o‘z veto huquqidan voz kechishi va tashkilot tizimini tubdan isloh qilishi mumkinmi? Erdo‘g‘on ta’kidlaganidek, Ukraina urushi uning hududiy yaxlitligini saqlab qolgan holda tinchlik bilan tugashiga ishonasizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosatini o‘zgartirishga qaratilgan ushbu strategik tahlilni barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Rajab Toyyib Erdo‘g‘onBMT Bosh AssambleyaUkraina suverenitetiQora dengiz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladi«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladiBugun 09:58Putin G‘arb haqida: «Jinni shishadan chiqarishdi»Putin G‘arb haqida: «Jinni shishadan chiqarishdi»27 iyul 12:36Erdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdiErdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdi6 sentabr 17:27«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdiBugun 06:43"BMT o‘z kuchini yo‘qotmoqda": To‘qayev Xavfsizlik Kengashini tubdan isloh qilishga chaqirdi"BMT o‘z kuchini yo‘qotmoqda": To‘qayev Xavfsizlik Kengashini tubdan isloh qilishga chaqirdi13 sentabr 18:02AQSH Senati Trampning harbiy vakolatlarini cheklashni qo‘llab-quvvatladiAQSH Senati Trampning harbiy vakolatlarini cheklashni qo‘llab-quvvatladi21 may 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota