Floridada 9 kishining umriga zomin bo‘lgan samolyot kabinasidagi so‘nggi muloqot (video)

·4·Dunyo
Floridada 9 kishining umriga zomin bo‘lgan samolyot kabinasidagi so‘nggi muloqot (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yil 1 noyabr kuni AQSHning Florida shtatida Learjet 60 xususiy biznes-jetining qulashi oqibatida bortdagi barcha 9 kishi halok bo'ldi.
  • E'lon qilingan audioyozuvlarda uchuvchilarning kuchli muzlash, turbulentlik va boshqaruv tizimining ishdan chiqishi tufayli yuzaga kelgan fojiali vaziyatdagi jon talvasasi aks etgan.

2026 yil 1 noyabr kuni AQSHning Florida shtati Palm-Bich okrugi, Grinakris hududida ro‘y bergan dahshatli aviahalokat tafsilotlari bo‘yicha shov-shuvli ma’lumotlar ochiqlandi. Texas shtatining Ostin shahridan Bagama orollari tomon yo‘l olgan va bortidagi barcha 9 kishining o‘limiga sabab bo‘lgan Learjet 60 xususiy biznes-jeti kabinasidagi uchuvchilar va aviadispetcher o‘rtasidagi so‘nggi dramatik radiomuloqot audiosi tarqaldi.

Aviatsiya xavfsizligi arxivlari (LiveATC) va yetakchi OAVlar tomonidan e’lon qilingan rasmiy yozuv ekipajning muzlash, kuchli turbulentlik va boshqaruvning to‘liq yo‘qolishi bilan kechgan so‘nggi soniyalardagi jon talvasasini oshkor qildi.

Tinch parvozdan fojiagacha: Audioyozuvdagi voqealar xronikasi

E’lon qilingan stenogramma va audioyozuvda halokatning daqiqama-daqiqa rivojlanishi quyidagicha aks etgan:

  • 1. Muzlash va noqulay ob-havo: Dastlab uchuvchi tashqaridagi havo harorati -47 darajaga tushib ketganini, o‘rtacha turbulentlik kuzatilayotganini va samolyot qismlari muzlayotganini bildirgan. Holatni hozircha nazorat qila olishayotganini ta’kidlab, xavfsizroq balandlikka ko‘tarilish uchun ruxsat so‘ragan;

  • 2. Halokatli sho‘ng‘ish (Mayday): Bir necha soniya ichida vaziyat nazoratdan chiqib ketgan. Kabinadan uchuvchining hayajonli ovozi yangragan: «Biz qulayapmiz. Mayday, mayday! Daqiqasiga 10 000 fut tezlikda pastga sho‘ng‘iyapmiz, favqulodda holat e’lon qilamiz!»;

  • 3. So‘nggi baqiriq va ibodat: Pastlash tezligi daqiqasiga naqd 20 000 – 22 000 futga (taxminan 6-7 ming metrga) yetgan. Uchuvchi yer yaqinlashayotganini ko‘rib: «Biz yerga urilamiz! (We're gonna crash into the ground)» deb qichqirgan. Muloqotdagi so‘nggi so‘zlar esa: «Tashqariga qara, la’nat bo‘lsin, vaqtimiz tugadi! (We're out of time)» bo‘lgan. Audio fonida esa ikkinchi uchuvchining so‘nggi soniyalarda ibodat qilayotgani aniq eshitiladi.

Texnik nosozlik taxmini: Orqa stabilizator sinib ketganmi?

Aviatsiya mutaxassislari samolyotning nima sababdan bunday mislsiz tezlikda tik pastga qulaganiga oid birlamchi texnik xulosalarni bildirmoqda:

  • Muzlash va detal sinishi: Kuchli bo‘ron va keskin manfiy harorat tufayli samolyot duma (orqa) qismidagi gorizontal stabilizator muzlab qolgan va og‘ir bosim ostida sinib ketgan bo‘lishi mumkin;

  • Boshqaruvsiz qulash: Bunday sinish natijasida uchuvchilar rul va balandlik boshqaruvini butunlay yo‘qotgan hamda samolyot to‘g‘ridan to‘g‘ri sho‘ng‘ish holatiga kirgan;

  • Ulkan portlash va krater: Samolyot avtomobil yo‘liga juda katta kinetik tezlik bilan borib urilgan, zarba kuchidan ulkan krater (voronka) hosil bo‘lib, kuchli yong‘in kelib chiqqan.

Hozirda AQSH Transport xavfsizligi milliy kengashi (NTSB) va Federal fuqaro aviatsiyasi boshqarmasi (FAA) ushbu audioyozuvni asosiy ashyoviy dalil sifatida qabul qilib, halokat yuzasidan keng ko‘lamli surishtiruv olib bormoqda.

Learjet 60NTSBFAAAviahalokat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Floridada dahshatli aviahalokat: Learjet 60 samolyoti 8 ming metrdan qulab tushdiFloridada dahshatli aviahalokat: Learjet 60 samolyoti 8 ming metrdan qulab tushdiBugun 09:00Osmondagi dahshatli to‘qnashuv: AQSHda ikki vertolyot qulab tushdi, qurbonlar borOsmondagi dahshatli to‘qnashuv: AQSHda ikki vertolyot qulab tushdi, qurbonlar bor30 oktabr 14:20Los-Anjelesda avtohalokatni yoritayotgan NBC vertolyoti qulab, uch kishi halok bo‘ldi (video)Los-Anjelesda avtohalokatni yoritayotgan NBC vertolyoti qulab, uch kishi halok bo‘ldi (video)16 sentabr 16:11Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)16 sentabr 17:35AQSHda yangi yo‘lovchi samolyotlariga qo‘shimcha xavfsizlik to‘sig‘i o‘rnatiladiAQSHda yangi yo‘lovchi samolyotlariga qo‘shimcha xavfsizlik to‘sig‘i o‘rnatiladi14 sentabr 23:00Dubay—Tel-Aviv reysi Saudiyaga favqulodda qo‘ndi: Nega “olib qochish” signali berilgan?Dubay—Tel-Aviv reysi Saudiyaga favqulodda qo‘ndi: Nega “olib qochish” signali berilgan?30 sentabr 13:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda