Floridada dahshatli aviahalokat: Learjet 60 samolyoti 8 ming metrdan qulab tushdi

·8·Dunyo
Floridada dahshatli aviahalokat: Learjet 60 samolyoti 8 ming metrdan qulab tushdi

AQSHning Florida shtati Palm-Bich okrugida xususiy biznes-jet ishtirokida dahshatli aviahalokat sodir bo‘ldi. Bortida to‘qqiz kishi bo‘lgan Learjet 60 rusumli samolyot halokatga uchrab, yerga quladi.

AQSH transport vaziri Shon Daffi rasmiy bayonot berib, bortda bo‘lgan barcha 9 kishi halok bo‘lganini ma’lum qildi va yuz bergan voqeani «dahshatli fojia» deb atadi.

Texasdan Bagama orollariga yo‘nalish va so‘nggi daqiqalardagi qulash

Federal fuqaro aviatsiyasi boshqarmasi (FAA) hamda telekanallar taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, parvoz quyidagicha rivojlangan:

  • Parvoz yo‘nalishi: Samolyot Texas shtatining Ostin-Bergstrom xalqaro aeroportidan ko‘tarilib, Bagama orollari tomon yo‘l olgan edi;

  • Bir daqiqa ichida 8 200 metr yo‘qotildi: ADS-B Exchange parvozlarni kuzatish xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, samolyot halokatdan oldin bor-yo‘g‘i bir daqiqa ichida naqd 27 ming fut (taxminan 8,2 ming metr) balandlikni yo‘qotgan, shundan so‘ng radarlardan butunlay g‘oyib bo‘lgan;

  • Qulash nuqtasi va ulkan o‘ra: Okrug sherifi boshqarmasi va WPBF telekanalining xabar berishicha, uchoq Militari-Treyl hududida yo‘lga borib urilgan va zarba oqibatida ulkan voronka (o‘ra) hosil bo‘lgan. The New York Post nashri samolyot ko‘chma uylar (treylerlar) parki yaqiniga qulagani haqida yozmoqda.

Hodisa joyida tergov boshlandi

Hodisa tafsilotlarini o‘rganish uchun maxsus komissiya tuzildi:

  • Elita tergovchilar safarbar etildi: AQSH transport vazirining so‘zlariga ko‘ra, FAA ekspertlari Milliy transport xavfsizligi kengashiga (NTSB) yordam berish uchun falokat joyiga yetib bormoqda;

  • Sabablar o‘rganilmoqda: Mutaxassislar samolyotning nima sababdan bunchalik tezlik bilan balandlikni yo‘qotgani — texnik nosozlik, bosimning yo‘qolishi yoki ekipaj bilan bog‘liq omillarni aniqlash ustida ish olib bormoqda.

FloridaLearjet 60FAANTSB
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Los-Anjelesda avtohalokatni yoritayotgan NBC vertolyoti qulab, uch kishi halok bo‘ldi (video)Los-Anjelesda avtohalokatni yoritayotgan NBC vertolyoti qulab, uch kishi halok bo‘ldi (video)16 sentabr 16:11Osmondagi dahshatli to‘qnashuv: AQSHda ikki vertolyot qulab tushdi, qurbonlar borOsmondagi dahshatli to‘qnashuv: AQSHda ikki vertolyot qulab tushdi, qurbonlar bor30 oktabr 14:20Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)16 sentabr 17:35AQSHda yangi yo‘lovchi samolyotlariga qo‘shimcha xavfsizlik to‘sig‘i o‘rnatiladiAQSHda yangi yo‘lovchi samolyotlariga qo‘shimcha xavfsizlik to‘sig‘i o‘rnatiladi14 sentabr 23:00«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi13 sentabr 00:48Fransiyadagi aviahalokat 11 kishining umriga zomin bo‘ldiFransiyadagi aviahalokat 11 kishining umriga zomin bo‘ldi29 iyun 13:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda