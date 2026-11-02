Floridada dahshatli aviahalokat: Learjet 60 samolyoti 8 ming metrdan qulab tushdi
AQSHning Florida shtati Palm-Bich okrugida xususiy biznes-jet ishtirokida dahshatli aviahalokat sodir bo‘ldi. Bortida to‘qqiz kishi bo‘lgan Learjet 60 rusumli samolyot halokatga uchrab, yerga quladi.
AQSH transport vaziri Shon Daffi rasmiy bayonot berib, bortda bo‘lgan barcha 9 kishi halok bo‘lganini ma’lum qildi va yuz bergan voqeani «dahshatli fojia» deb atadi.
Texasdan Bagama orollariga yo‘nalish va so‘nggi daqiqalardagi qulash
Federal fuqaro aviatsiyasi boshqarmasi (FAA) hamda telekanallar taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, parvoz quyidagicha rivojlangan:
Parvoz yo‘nalishi: Samolyot Texas shtatining Ostin-Bergstrom xalqaro aeroportidan ko‘tarilib, Bagama orollari tomon yo‘l olgan edi;
Bir daqiqa ichida 8 200 metr yo‘qotildi: ADS-B Exchange parvozlarni kuzatish xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, samolyot halokatdan oldin bor-yo‘g‘i bir daqiqa ichida naqd 27 ming fut (taxminan 8,2 ming metr) balandlikni yo‘qotgan, shundan so‘ng radarlardan butunlay g‘oyib bo‘lgan;
Qulash nuqtasi va ulkan o‘ra: Okrug sherifi boshqarmasi va WPBF telekanalining xabar berishicha, uchoq Militari-Treyl hududida yo‘lga borib urilgan va zarba oqibatida ulkan voronka (o‘ra) hosil bo‘lgan. The New York Post nashri samolyot ko‘chma uylar (treylerlar) parki yaqiniga qulagani haqida yozmoqda.
Hodisa joyida tergov boshlandi
Hodisa tafsilotlarini o‘rganish uchun maxsus komissiya tuzildi:
Elita tergovchilar safarbar etildi: AQSH transport vazirining so‘zlariga ko‘ra, FAA ekspertlari Milliy transport xavfsizligi kengashiga (NTSB) yordam berish uchun falokat joyiga yetib bormoqda;
Sabablar o‘rganilmoqda: Mutaxassislar samolyotning nima sababdan bunchalik tezlik bilan balandlikni yo‘qotgani — texnik nosozlik, bosimning yo‘qolishi yoki ekipaj bilan bog‘liq omillarni aniqlash ustida ish olib bormoqda.
Izohlar 0
…