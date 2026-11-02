Okeandagi mo‘jiza: deyarli 3 oy suvda oqib yurgan 5 kishi 5500 km uzoqlikdan topildi

·1·Dunyo
Okeandagi mo‘jiza: deyarli 3 oy suvda oqib yurgan 5 kishi 5500 km uzoqlikdan topildi

Foto: The Daily Mail

Tinch okeanining cheksiz hududida inson irodasi va chidamliligining misli ko‘rilmagan namunasi qayd etildi. Britan nashri Daily Mail ma’lumotlariga ko‘ra, ochiq okeanda uch oyga yaqin vaqt davomida noma’lumlikda oqib yurgan qayiqdagi besh nafar yo‘lovchi mo‘jizaviy tarzda omon topildi.

Iyul oyining oxirida Mikroneziya qirg‘oqlaridan chiqib, kuchli bo‘ron tufayli yo‘nalishdan chiqib ketgan qayiq oradan qariyb 90 kun o‘tib, boshlang‘ich nuqtasidan naqd 5,5 ming kilometr masofada joylashgan begona orol yaqinida payqaldi.

Bir soatlik safar qanday qilib okean tutquniga aylandi?

Voqealar rivoji oddiy va xavfsiz ko‘ringan qo‘shni orolga o‘tish safaridan boshlangan:

  • Maqsad va yo‘nalish: Iyul oyining so‘nggi kunlarida 9 kishidan iborat guruh kichik qayiqda Mikroneziyaning Murilo orolidan yonma-yon joylashgan Ruo oroli tomon yo‘lga chiqqan. Bu masofa suv yo‘li bilan atigi 1 soat atrofida vaqt olishi kerak edi;

  • Kutilmagan bo‘ron: Ochiq suvda qayiq kuchli dovulga duch kelgan va boshqaruv yo‘qolib, to‘lqinlar uni ochiq okean qa’riga oqizib ketgan;

  • Natijasiz qidiruv: Mahalliy qutqaruv kuchlari bir necha hafta davomida — 9 avgustga qadar keng ko‘lamli qidiruv ishlarini olib borgan bo‘lsa-da, okean cheksizligida qayiq izini topa olmagan va qidiruvlar to‘xtatilgan edi.

Kiribatidagi najot: Bolalar va qolgan to‘rt kishining siri

1 noyabr kuni Kiribati davlati tarkibiga kiruvchi Fanning oroli aholisi qirg‘oq yaqinida chayqalib turgan qayiqni ko‘rib qolib, unga yordamga shoshildi:

  • Qutqarilganlar va birinchi yordam: Qayiq ichidan jami 5 kishi, jumladan, ikki nafar yosh bola sog‘-omon topildi. Mahalliy cherkov pastori ularni o‘z boshpanasiga qabul qilib, birlamchi oziq-ovqat va tibbiy yordam ko‘rsatdi;

  • Evakuatsiya va davolash: Kiribatilik mahalliy parlament deputati mazkur shaxslarni to‘laqonli ko‘rikdan o‘tkazish va tibbiy muolajalar uchun imkon qadar tezroq eng yaqin yirik hudud — Kiritimatiga yetkazishni tavsiya qildi;

  • To‘rt yo‘lovchining taqdiri noma’lum: Safarga chiqqan jami 9 kishidan qolgan 4 nafari hozirda qayiqda bo‘lmagan. Ular yo‘lda halok bo‘lganmi yoki suvga tushib ketganmi — bu haqda rasmiy ma’lumot berilmagan;

  • Sukunat va shaxsiy hayot: 90 kunga yaqin vaqt mobaynida oziq-ovqatsiz va suvsiz ochiq okeanda qanday jon saqlab qolgani haqida omon qolganlar hozircha tafsilotlarni oshkor etishdan bosh tortmoqda va shaxsiy daxlsizlikka hurmat bilan qarashni so‘ramoqda.

Mikroneziyalik siyosatchi Aleksandr Narrun qutqaruvchilar va mahalliy aholiga minnatdorlik bildirib, bedarak yo‘qolgan qolgan yo‘lovchilar haqiga duo qilishayotganini aytdi hamda davlat rahbaridan o‘z fuqarolarini tezroq yurtga qaytarish bo‘yicha muzokara boshlashni so‘radi.

MikroneziyaKiribatiTinch okeaniFanning oroli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada namoyishchilar va maxsus kuchlar o‘rtasidagi ayovsiz to‘qnashuv tafsilotlariFransiyada namoyishchilar va maxsus kuchlar o‘rtasidagi ayovsiz to‘qnashuv tafsilotlari26 oktabr 12:31Qozog‘istonda mashg‘ulot fojia bilan yakunlandi: 19 harbiy dengizga oqib ketdi (video)Qozog‘istonda mashg‘ulot fojia bilan yakunlandi: 19 harbiy dengizga oqib ketdi (video)24 sentabr 18:20AQSHda jarroh 56 kilometr uzoqlikdan bemorni robot orqali operatsiya qildiAQSHda jarroh 56 kilometr uzoqlikdan bemorni robot orqali operatsiya qildi30 oktabr 05:36Tinch okeanida suv harorati 150 kundan beri rekord darajada saqlanmoqdaTinch okeanida suv harorati 150 kundan beri rekord darajada saqlanmoqda31 oktabr 17:28«Bu mo‘jiza» :Norchayevning Suriyaga qarshi dahshatli dublidan so‘ng rus eksperti hayratdan yoqa ushladi!«Bu mo‘jiza» :Norchayevning Suriyaga qarshi dahshatli dublidan so‘ng rus eksperti hayratdan yoqa ushladi!2 oktabr 10:56Dinozavrlar davrida o‘rdakburunga o‘xshash g‘alati jonivor yashaganDinozavrlar davrida o‘rdakburunga o‘xshash g‘alati jonivor yashagan12 oktabr 22:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda