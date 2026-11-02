Okeandagi mo‘jiza: deyarli 3 oy suvda oqib yurgan 5 kishi 5500 km uzoqlikdan topildi
Foto: The Daily Mail
Tinch okeanining cheksiz hududida inson irodasi va chidamliligining misli ko‘rilmagan namunasi qayd etildi. Britan nashri Daily Mail ma’lumotlariga ko‘ra, ochiq okeanda uch oyga yaqin vaqt davomida noma’lumlikda oqib yurgan qayiqdagi besh nafar yo‘lovchi mo‘jizaviy tarzda omon topildi.
Iyul oyining oxirida Mikroneziya qirg‘oqlaridan chiqib, kuchli bo‘ron tufayli yo‘nalishdan chiqib ketgan qayiq oradan qariyb 90 kun o‘tib, boshlang‘ich nuqtasidan naqd 5,5 ming kilometr masofada joylashgan begona orol yaqinida payqaldi.
Bir soatlik safar qanday qilib okean tutquniga aylandi?
Voqealar rivoji oddiy va xavfsiz ko‘ringan qo‘shni orolga o‘tish safaridan boshlangan:
Maqsad va yo‘nalish: Iyul oyining so‘nggi kunlarida 9 kishidan iborat guruh kichik qayiqda Mikroneziyaning Murilo orolidan yonma-yon joylashgan Ruo oroli tomon yo‘lga chiqqan. Bu masofa suv yo‘li bilan atigi 1 soat atrofida vaqt olishi kerak edi;
Kutilmagan bo‘ron: Ochiq suvda qayiq kuchli dovulga duch kelgan va boshqaruv yo‘qolib, to‘lqinlar uni ochiq okean qa’riga oqizib ketgan;
Natijasiz qidiruv: Mahalliy qutqaruv kuchlari bir necha hafta davomida — 9 avgustga qadar keng ko‘lamli qidiruv ishlarini olib borgan bo‘lsa-da, okean cheksizligida qayiq izini topa olmagan va qidiruvlar to‘xtatilgan edi.
Kiribatidagi najot: Bolalar va qolgan to‘rt kishining siri
1 noyabr kuni Kiribati davlati tarkibiga kiruvchi Fanning oroli aholisi qirg‘oq yaqinida chayqalib turgan qayiqni ko‘rib qolib, unga yordamga shoshildi:
Qutqarilganlar va birinchi yordam: Qayiq ichidan jami 5 kishi, jumladan, ikki nafar yosh bola sog‘-omon topildi. Mahalliy cherkov pastori ularni o‘z boshpanasiga qabul qilib, birlamchi oziq-ovqat va tibbiy yordam ko‘rsatdi;
Evakuatsiya va davolash: Kiribatilik mahalliy parlament deputati mazkur shaxslarni to‘laqonli ko‘rikdan o‘tkazish va tibbiy muolajalar uchun imkon qadar tezroq eng yaqin yirik hudud — Kiritimatiga yetkazishni tavsiya qildi;
To‘rt yo‘lovchining taqdiri noma’lum: Safarga chiqqan jami 9 kishidan qolgan 4 nafari hozirda qayiqda bo‘lmagan. Ular yo‘lda halok bo‘lganmi yoki suvga tushib ketganmi — bu haqda rasmiy ma’lumot berilmagan;
Sukunat va shaxsiy hayot: 90 kunga yaqin vaqt mobaynida oziq-ovqatsiz va suvsiz ochiq okeanda qanday jon saqlab qolgani haqida omon qolganlar hozircha tafsilotlarni oshkor etishdan bosh tortmoqda va shaxsiy daxlsizlikka hurmat bilan qarashni so‘ramoqda.
Mikroneziyalik siyosatchi Aleksandr Narrun qutqaruvchilar va mahalliy aholiga minnatdorlik bildirib, bedarak yo‘qolgan qolgan yo‘lovchilar haqiga duo qilishayotganini aytdi hamda davlat rahbaridan o‘z fuqarolarini tezroq yurtga qaytarish bo‘yicha muzokara boshlashni so‘radi.
Izohlar 0
…