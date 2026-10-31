G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?

·10·Dunyo
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?

Osmonda bir saf bo‘lib, V shaklida uchib ketayotgan g‘ozlarni ko‘rganmisiz? Bu manzara shunchaki chiroyli ko‘rinish emas. Uning ortida qushlarning uzoq masofalarni kamroq kuch sarflab bosib o‘tishiga yordam beradigan ajoyib tabiiy mexanizm bor.

Gap shundaki, g‘oz qanot qoqqanda uning qanot uchlari atrofida havo girdoblari hosil bo‘ladi. Bu girdoblar qushning orqa-yon tomonida yuqoriga yo‘nalgan havo oqimini yuzaga keltiradi. Orqadagi g‘oz esa aynan shu oqimdan foydalanib, havoda o‘zini tutib turish uchun kamroq kuch sarflaydi. Natijada to‘dadagi qushlar yakka uchishga nisbatan energiyani tejashi mumkin.

Biroq buning uchun ular to‘g‘ri joylashishi kerak. Agar qush oldindagi g‘ozning orqasidagi noqulay havo oqimiga tushib qolsa, aksincha, ko‘proq kuch sarflaydi. Shuning uchun ular bir-biridan ma’lum masofada va yon tomonga siljigan holda V shaklini hosil qiladi.

Yetakchilik ham navbat bilan amalga oshiriladi

To‘daning eng oldida uchish oson emas. Chunki yetakchi g‘oz orqadagilar foydalanayotgan qulay havo oqimidan bahramand bo‘lmaydi va ko‘proq kuch sarflaydi. Shu bois ayrim qushlar navbat bilan oldinga chiqib, boshqalariga yetakchilikni topshiradi.

Ilmiy kuzatuvlarda qushlarning nafaqat joylashuvini, balki qanot qoqish harakatlarini ham bir-biriga moslashtirishi aniqlangan. Bu ularga havo oqimidan yanada samarali foydalanish imkonini beradi.

G‘ozlardan odamlar ham o‘rnak olsa arziydi

Tabiatdagi bu jarayon insonlar hayoti uchun ham chiroyli saboq bo‘la oladi. Oilada, jamiyatda yoki jamoada hamma mas’uliyatni bir kishining zimmasiga yuklash to‘g‘ri emas. Ba’zan bir inson oldinga chiqib yo‘l ochadi, boshqalar esa unga ko‘mak beradi. Vaqti kelganda esa yetakchilikni boshqasi qo‘lga oladi.

G‘ozlar go‘yo bir haqiqatni eslatadi: uzoq yo‘lni bosib o‘tish uchun faqat kuchli bo‘lish emas, bir-birini qo‘llab-quvvatlash va mas’uliyatni bo‘lishish ham muhim.

g‘ozlarqushlar migratsiyasitabiatshunoslikekologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliyalik qishloq bolasining videolari millionlab qalblarni zabt etmoqdaBraziliyalik qishloq bolasining videolari millionlab qalblarni zabt etmoqda12 oktabr 09:28AQSHlik yurist o‘zi tahsil olgan universitetga 31,4 million dollar xayriya qildiAQSHlik yurist o‘zi tahsil olgan universitetga 31,4 million dollar xayriya qildiBugun 07:19Saudiya Arabistoni Makka shahri yaqinida husiylar dronini urib tushirdiSaudiya Arabistoni Makka shahri yaqinida husiylar dronini urib tushirdiKecha 20:20Turkiyada Edjevit 25 yildan ortiq vaqtdan beri sevgan ayolini kutib yashamoqda (video)Turkiyada Edjevit 25 yildan ortiq vaqtdan beri sevgan ayolini kutib yashamoqda (video)Kecha 19:44“Atom bombasi biz uchun o‘yinchoq”: Eron yadro qurolini 48 soatda yaratishi mumkin ekan...“Atom bombasi biz uchun o‘yinchoq”: Eron yadro qurolini 48 soatda yaratishi mumkin ekan...Kecha 18:46G‘ildirakdek yumalaydigan ilonlar olimlarni hayratga soldi (video)G‘ildirakdek yumalaydigan ilonlar olimlarni hayratga soldi (video)Kecha 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda