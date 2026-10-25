Kim Chen In Shimoliy Koreya armiyasi oldiga qo‘yilgan bosh maqsadni e’lon qildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In mamlakat qurolli kuchlarining salohiyatini oshirish va mutlaq qudratli armiya barpo etishni davlatning eng muhim ustuvor vazifasi deb e'lon qildi.
- Pxenyan rahbariyati jangovar samaradorlikni yuksaltirish, qo'shinlarni zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash hamda harbiy intizomni kuchaytirish orqali global miqyosda raqobatbardosh mudofaa tizimini shakllantirishni rejalashtirmoqda.
Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In mamlakat qurolli kuchlarining salohiyatini oshirish va mutlaq qudratga ega bo‘lgan armiya barpo etishni davlatning eng birinchi va muhim ustuvor vazifasi deb e’lon qildi.
Mamlakatning rasmiy axborot agentligi bo‘lgan KCNA xabariga ko‘ra, Pxenyan rahbariyati o‘z harbiy qismlarining jangovar samaradorligini yangi bosqichga olib chiqish hamda global miqyosda raqobatbardosh mudofaa tuzilmasini shakllantirish bo‘yicha keng ko‘lamli rejalarni ilgari surmoqda.
Qudratli armiya sari uch asosiy qadam
KXDR yetakchisi o‘z nutqida milliy xavfsizlikni mustahkamlash va armiya salohiyatini kuchaytirishda quyidagi yo‘nalishlar hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini alohida ta’kidlab o‘tdi:
Jangovar samaradorlik: Barcha harbiy bo‘linmalarning tezkor harakatlanish va har qanday murakkab sharoitda topshiriqlarni bajarish ko‘nikmalarini keskin oshirish;
Harbiy-texnik tayyorgarlik: Qurolli kuchlarni zamonaviy harbiy texnologiyalar, yangi avlod qurol-yarog‘lari bilan ta’minlash va shaxsiy tarkibning texnik bilimlarini takomillashtirish;
Temir intizom: Bo‘linmalar ichida ichki tartib, qo‘mondonlik zanjiri va yuqori harbiy intizomni har qachongidan ham mustahkamlash.
«Dunyodagi eng kuchli mudofaa sanoati»
Kim Chen In avvalroq ham Shimoliy Koreyani harbiy sanoat sohasida dunyo yetakchilaridan biriga aylantirish ambitsiyalarini ochiq bayon etgan edi:
Maqsad ko‘lami: Pxenyan faqatgina mavjud kuchlarni saqlab qolish emas, balki dunyodagi eng ilg‘or va kuchli harbiy-sanoat majmuasini barpo etishni maqsad qilgan;
Geosiyosiy bosim omili: Mintaqadagi va xalqaro maydondagi murakkab xavfsizlik vaziyati fonida bunday bayonotlar KXDRning o‘z strategik salohiyatini keskin oshirishda davom etishidan dalolat beradi.
Ekspertlar fikricha, Kim Chen In tomonidan harbiy sohaning eng oliy ustuvor yo‘nalish deb belgilanishi mamlakat ichki resurslari va ilmiy salohiyatining katta qismi yana mudofaa sanoatiga yo‘naltirilishini anglatadi.
Izohlar 0
…