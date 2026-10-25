Kim Chen In Shimoliy Koreya armiyasi oldiga qo‘yilgan bosh maqsadni e’lon qildi (video)

·60·Dunyo
Kim Chen In Shimoliy Koreya armiyasi oldiga qo‘yilgan bosh maqsadni e’lon qildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In mamlakat qurolli kuchlarining salohiyatini oshirish va mutlaq qudratli armiya barpo etishni davlatning eng muhim ustuvor vazifasi deb e'lon qildi.
  • Pxenyan rahbariyati jangovar samaradorlikni yuksaltirish, qo'shinlarni zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash hamda harbiy intizomni kuchaytirish orqali global miqyosda raqobatbardosh mudofaa tizimini shakllantirishni rejalashtirmoqda.

Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In mamlakat qurolli kuchlarining salohiyatini oshirish va mutlaq qudratga ega bo‘lgan armiya barpo etishni davlatning eng birinchi va muhim ustuvor vazifasi deb e’lon qildi.

Mamlakatning rasmiy axborot agentligi bo‘lgan KCNA xabariga ko‘ra, Pxenyan rahbariyati o‘z harbiy qismlarining jangovar samaradorligini yangi bosqichga olib chiqish hamda global miqyosda raqobatbardosh mudofaa tuzilmasini shakllantirish bo‘yicha keng ko‘lamli rejalarni ilgari surmoqda.

Qudratli armiya sari uch asosiy qadam

KXDR yetakchisi o‘z nutqida milliy xavfsizlikni mustahkamlash va armiya salohiyatini kuchaytirishda quyidagi yo‘nalishlar hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini alohida ta’kidlab o‘tdi:

  • Jangovar samaradorlik: Barcha harbiy bo‘linmalarning tezkor harakatlanish va har qanday murakkab sharoitda topshiriqlarni bajarish ko‘nikmalarini keskin oshirish;

  • Harbiy-texnik tayyorgarlik: Qurolli kuchlarni zamonaviy harbiy texnologiyalar, yangi avlod qurol-yarog‘lari bilan ta’minlash va shaxsiy tarkibning texnik bilimlarini takomillashtirish;

  • Temir intizom: Bo‘linmalar ichida ichki tartib, qo‘mondonlik zanjiri va yuqori harbiy intizomni har qachongidan ham mustahkamlash.

«Dunyodagi eng kuchli mudofaa sanoati»

Kim Chen In avvalroq ham Shimoliy Koreyani harbiy sanoat sohasida dunyo yetakchilaridan biriga aylantirish ambitsiyalarini ochiq bayon etgan edi:

  • Maqsad ko‘lami: Pxenyan faqatgina mavjud kuchlarni saqlab qolish emas, balki dunyodagi eng ilg‘or va kuchli harbiy-sanoat majmuasini barpo etishni maqsad qilgan;

  • Geosiyosiy bosim omili: Mintaqadagi va xalqaro maydondagi murakkab xavfsizlik vaziyati fonida bunday bayonotlar KXDRning o‘z strategik salohiyatini keskin oshirishda davom etishidan dalolat beradi.

Ekspertlar fikricha, Kim Chen In tomonidan harbiy sohaning eng oliy ustuvor yo‘nalish deb belgilanishi mamlakat ichki resurslari va ilmiy salohiyatining katta qismi yana mudofaa sanoatiga yo‘naltirilishini anglatadi.

Kim Chen InKXDRPxenyanShimoliy Koreya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdiKim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdi11 sentabr 09:14Donald Tramp Kim Chen In bilan yana muzokara o‘tkazishga tayyorligini ma’lum qildiDonald Tramp Kim Chen In bilan yana muzokara o‘tkazishga tayyorligini ma’lum qildi13 oktabr 09:17Janubiy Koreya razvedkasi Kim Chen Inning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirli sirni oshkor qildi!Janubiy Koreya razvedkasi Kim Chen Inning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirli sirni oshkor qildi!2 oktabr 11:11Si Jinping KXDRga tarixiy ikki kunlik davlat tashrifini yakunladiSi Jinping KXDRga tarixiy ikki kunlik davlat tashrifini yakunladi9 iyun 22:12Shimoliy Koreyada issiqqa qarshi it sho‘rvasi tavsiya etildiShimoliy Koreyada issiqqa qarshi it sho‘rvasi tavsiya etildi7 avgust 14:11Donald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiDonald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchi20 avgust 09:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi