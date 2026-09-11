Kim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdi
Dunyoning eng yopiq va sirli davlati hisoblangan Shimoliy Koreyada oliy hokimiyat vorisligi atrofida yangi geosiyosiy intriga yuzaga keldi. Bir tomonda — so‘nggi yillarda davlat ommaviy axborot vositalarida Kim Chen Inning yonida muntazam ko‘rinish berib, KXDRning bo‘lajak rahbari sifatida ommaga tanishtirilayotgan qizi Kim Ju Aye. Ikkinchi tomonda esa — Pxenyandagi eng mahfiy pardalarni ochishga urinayotgan va Kimlar sulolasida Ju Ayedan kichik yana bir sirli farzand borligini e’lon qilgan Janubiy Koreya milliy razvedka xizmati (NIS).
Xo‘sh, Shimoliy Koreyani uchinchi avloddan beri boshqarib kelayotgan sulolada vorislik tarozisi qaysi tomonga og‘moqda va yashirin saqlanayotgan kichik farzand haqidagi ma’lumotlar KXDR kelajagini qanday o‘zgartirishi mumkin?
Birinchi tomon zarbasi: Seul razvedkasining insaydi va maxfiy uchinchi farzand
Janubiy Koreya maxsus xizmatlari KXDR oliy doiralariga oid yangi va muhim detallarni jamoatchilikka sindirib, sulola tuzilishi borasidagi rasmiy tasavvurlarga zarba berdi:
Sirli uka yoki singil: Razvedkaning so‘nggi ma’lumotlariga ko‘ra, taxt vorisi sifatida ko‘rilayotgan Kim Ju Aye oiladagi yagona yosh farzand emas — undan kichik, jinsi hozircha sir saqlanayotgan yana bir uka yoki singlisi borligi aniqlandi;
Uch nafar farzand haqidagi taxminlar: Seul ekspertlari avvalroq ham Kim Chen Inning jami uch nafar farzandi borligi haqida xabar bergan edi, ammo ularning aniq yoshi, jinsi va holati to‘liq maxfiylik ostida qolayotgandi;
Patriarxal tizim bosimi: Agar kichik farzand o‘g‘il bola bo‘lib chiqsa, Shimoliy Koreyadagi an’anaviy harbiy-elitar tuzum Ju Ayening vorislik mavqeini jiddiy savol ostiga qo‘yishi mumkin.
Ikkinchi tomon himoyasi: Pxenyanning rasmiy sahnasi va Kim Ju Ayening absolyut mavqei
Shimoliy Koreya davlat targ‘iboti esa bu insaydlarga qaramay, hozircha yagona va aniq shaxs ustida strategik piarni davom ettirmoqda:
Raketa maydonlaridagi voris: Kim Ju Aye ballistik raketa sinovlari, harbiy paradlar va yuqori darajadagi davlat uchrashuvlarida otasi bilan yonma-yon turib, armiya generallaridan ta’zim qabul qilib kelmoqda;
«Sevimli farzand» obrazi: KXDR davlat telekanallari va nashrlari Ju Ayeni alohida ulug‘lab, uni sulolaning davomchisi darajasida namoyish etib kelmoqda;
Shaxsiy hayotning temir pardasi: Pxenyan rasman yetakchi oilasining boshqa a’zolari, xususan, kichik farzandlar haqida birorta ham rasmiy izoh bermay, tashqi razvedkalar ma’lumotini e’tiborsiz qoldirmoqda.
«Kim Ju Ayening bo‘lajak yetakchi sifatida tayyorlanayotgani ko‘zga tashlanmoqda, ammo kichik farzandning mavjudligi KXDRdagi hokimiyat vorisligi masalasi hali to‘liq va uzil-kesil hal bo‘lmaganidan dalolat beradi», — deya qayd etadi Janubiy Koreyaning xavfsizlik bo‘yicha tahlilchilari.
Tarozi pallasi: Vorislik poygasida kim ustunlikka ega?
Baholash mezonlari
Kim Ju Aye (Pxenyan loyihasi)
Yashirin kichik farzand (Seul insaydi)
Ommaviy mavqe
Muntazam ravishda harbiy tadbirlar va davlat markazida
Mutlaq maxfiy, jamoatchilikka hatto jinsi ham noma’lum
Harbiy elitaning qo‘llovi
Generallar va yuqori martabali harbiylarning rasmiy hurmatiga sazovor
Hozircha siyosiy sahnada yo‘q, faqat oila ichida tarbiyalanmoqda
Sulolaviy tahdid
Agar kichik farzand o‘g‘il bo‘lsa, kelajakda raqobat xavfi bor
Vaqt o‘tib katta siyosatga chiqarilsa, vorislik xaritasini o‘zgartirishi mumkin
Parda ortidagi strategiya
Hokimiyatning ayol rahbarga o‘tish ehtimolini sinash uchun siyosiy qalqon
Sulola xavfsizligi uchun saqlab turilgan yashirin zaxira varianti
Tarozining bir pallasida davlat sahnasiga erta chiqarilib, yadroviy sinovlar ostida tarbiyalanayotgan Kim Ju Aye turgan bo‘lsa, ikkinchi pallada razvedka nishoniga tushgan va kelajakda vorislik kurashiga qo‘shilishi mumkin bo‘lgan sirli kichik farzand turibdi. Bu duel KXDRdagi yopiq sulola ichida parda ortidagi kurashlar qanchalik murakkab ekanini ochib beradi.
Sizningcha, Shimoliy Koreyadek harbiylashgan va konservativ davlatni yaqin kelajakda ayol rahbar — Kim Ju Aye boshqara oladimi yoki yashirin saqlanayotgan kichik farzand voyaga yetgach, hokimiyat jilovini o‘z qo‘liga oladimi? Seul razvedkasining bu insaydi sulolaning ichki muvozanatini buzishi mumkinmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yopiq mamlakatning sirli geosiyosati tahlilini siyosat ixlosmandlariga ulashing!
…