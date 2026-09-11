Kim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdi

·130·Dunyo
Kim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdi

Dunyoning eng yopiq va sirli davlati hisoblangan Shimoliy Koreyada oliy hokimiyat vorisligi atrofida yangi geosiyosiy intriga yuzaga keldi. Bir tomonda — so‘nggi yillarda davlat ommaviy axborot vositalarida Kim Chen Inning yonida muntazam ko‘rinish berib, KXDRning bo‘lajak rahbari sifatida ommaga tanishtirilayotgan qizi Kim Ju Aye. Ikkinchi tomonda esa — Pxenyandagi eng mahfiy pardalarni ochishga urinayotgan va Kimlar sulolasida Ju Ayedan kichik yana bir sirli farzand borligini e’lon qilgan Janubiy Koreya milliy razvedka xizmati (NIS).

Xo‘sh, Shimoliy Koreyani uchinchi avloddan beri boshqarib kelayotgan sulolada vorislik tarozisi qaysi tomonga og‘moqda va yashirin saqlanayotgan kichik farzand haqidagi ma’lumotlar KXDR kelajagini qanday o‘zgartirishi mumkin?

Birinchi tomon zarbasi: Seul razvedkasining insaydi va maxfiy uchinchi farzand

Janubiy Koreya maxsus xizmatlari KXDR oliy doiralariga oid yangi va muhim detallarni jamoatchilikka sindirib, sulola tuzilishi borasidagi rasmiy tasavvurlarga zarba berdi:

  • Sirli uka yoki singil: Razvedkaning so‘nggi ma’lumotlariga ko‘ra, taxt vorisi sifatida ko‘rilayotgan Kim Ju Aye oiladagi yagona yosh farzand emas — undan kichik, jinsi hozircha sir saqlanayotgan yana bir uka yoki singlisi borligi aniqlandi;

  • Uch nafar farzand haqidagi taxminlar: Seul ekspertlari avvalroq ham Kim Chen Inning jami uch nafar farzandi borligi haqida xabar bergan edi, ammo ularning aniq yoshi, jinsi va holati to‘liq maxfiylik ostida qolayotgandi;

  • Patriarxal tizim bosimi: Agar kichik farzand o‘g‘il bola bo‘lib chiqsa, Shimoliy Koreyadagi an’anaviy harbiy-elitar tuzum Ju Ayening vorislik mavqeini jiddiy savol ostiga qo‘yishi mumkin.

Ikkinchi tomon himoyasi: Pxenyanning rasmiy sahnasi va Kim Ju Ayening absolyut mavqei

Shimoliy Koreya davlat targ‘iboti esa bu insaydlarga qaramay, hozircha yagona va aniq shaxs ustida strategik piarni davom ettirmoqda:

  • Raketa maydonlaridagi voris: Kim Ju Aye ballistik raketa sinovlari, harbiy paradlar va yuqori darajadagi davlat uchrashuvlarida otasi bilan yonma-yon turib, armiya generallaridan ta’zim qabul qilib kelmoqda;

  • «Sevimli farzand» obrazi: KXDR davlat telekanallari va nashrlari Ju Ayeni alohida ulug‘lab, uni sulolaning davomchisi darajasida namoyish etib kelmoqda;

  • Shaxsiy hayotning temir pardasi: Pxenyan rasman yetakchi oilasining boshqa a’zolari, xususan, kichik farzandlar haqida birorta ham rasmiy izoh bermay, tashqi razvedkalar ma’lumotini e’tiborsiz qoldirmoqda.

«Kim Ju Ayening bo‘lajak yetakchi sifatida tayyorlanayotgani ko‘zga tashlanmoqda, ammo kichik farzandning mavjudligi KXDRdagi hokimiyat vorisligi masalasi hali to‘liq va uzil-kesil hal bo‘lmaganidan dalolat beradi», — deya qayd etadi Janubiy Koreyaning xavfsizlik bo‘yicha tahlilchilari.

Tarozi pallasi: Vorislik poygasida kim ustunlikka ega?

Baholash mezonlari

Kim Ju Aye (Pxenyan loyihasi)

Yashirin kichik farzand (Seul insaydi)

Ommaviy mavqe

Muntazam ravishda harbiy tadbirlar va davlat markazida

Mutlaq maxfiy, jamoatchilikka hatto jinsi ham noma’lum

Harbiy elitaning qo‘llovi

Generallar va yuqori martabali harbiylarning rasmiy hurmatiga sazovor

Hozircha siyosiy sahnada yo‘q, faqat oila ichida tarbiyalanmoqda

Sulolaviy tahdid

Agar kichik farzand o‘g‘il bo‘lsa, kelajakda raqobat xavfi bor

Vaqt o‘tib katta siyosatga chiqarilsa, vorislik xaritasini o‘zgartirishi mumkin

Parda ortidagi strategiya

Hokimiyatning ayol rahbarga o‘tish ehtimolini sinash uchun siyosiy qalqon

Sulola xavfsizligi uchun saqlab turilgan yashirin zaxira varianti

Tarozining bir pallasida davlat sahnasiga erta chiqarilib, yadroviy sinovlar ostida tarbiyalanayotgan Kim Ju Aye turgan bo‘lsa, ikkinchi pallada razvedka nishoniga tushgan va kelajakda vorislik kurashiga qo‘shilishi mumkin bo‘lgan sirli kichik farzand turibdi. Bu duel KXDRdagi yopiq sulola ichida parda ortidagi kurashlar qanchalik murakkab ekanini ochib beradi.

Sizningcha, Shimoliy Koreyadek harbiylashgan va konservativ davlatni yaqin kelajakda ayol rahbar — Kim Ju Aye boshqara oladimi yoki yashirin saqlanayotgan kichik farzand voyaga yetgach, hokimiyat jilovini o‘z qo‘liga oladimi? Seul razvedkasining bu insaydi sulolaning ichki muvozanatini buzishi mumkinmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yopiq mamlakatning sirli geosiyosati tahlilini siyosat ixlosmandlariga ulashing!

Kim Chen InKim Ju AyeShimoliy Koreyavorisliksirli farzandgeosiyosiPxenyanSeul razvedka
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sanksiyalar va izolyatsiya qurshovidagi burilish: Putin Dehliga yetib keldi (video)Sanksiyalar va izolyatsiya qurshovidagi burilish: Putin Dehliga yetib keldi (video)Bugun, 10:2911 sentyabr: tarixda qolgan sana — bu kunda dunyoda qanday voqealar yuz bergan?11 sentyabr: tarixda qolgan sana — bu kunda dunyoda qanday voqealar yuz bergan?Bugun, 10:19Sun’iy intellekt kameralarini chalg‘itishga mo‘ljallangan ko‘ylak yaratildiSun’iy intellekt kameralarini chalg‘itishga mo‘ljallangan ko‘ylak yaratildiBugun, 04:33343 km/soat tezlikda ketayotgan kater havoga ko‘tarilib, bir necha marta ag‘darildi (video)343 km/soat tezlikda ketayotgan kater havoga ko‘tarilib, bir necha marta ag‘darildi (video)Bugun, 03:55Xitoyda odamlar tabiiy ofatlarni boshdan kechirish uchun pul to‘lamoqda (video)Xitoyda odamlar tabiiy ofatlarni boshdan kechirish uchun pul to‘lamoqda (video)Bugun, 03:39Sakkizinchi qavatdan tushib ketgan bola tirik qoldiSakkizinchi qavatdan tushib ketgan bola tirik qoldiBugun, 01:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi