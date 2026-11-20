Rubio Kim Chen Inning maqsadini Eron siyosati bilan taqqosladi: Vashington nimani ko‘rmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH davlat kotibi Marko Rubio Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Inning asosiy maqsadi hududlarni bosib olish emas, balki amaldagi siyosiy rejimni saqlab qolishdan iborat ekanini ta'kidladi.
- Rubio Pxenyandan farqli o'laroq, Eronni ekspansionist va inqilobiy g'oyalarga ega davlat deb atadi.
- Vashington ushbu ikki mamlakatning tashqi siyosiy maqsadlariga turlicha yondashib, ularning tahdid darajasini turlicha baholamoqda.
AQSH davlat kotibi Marko Rubio Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Inning tashqi siyosatdagi maqsadlari haqida fikr bildirdi. Uning ta’kidlashicha, Pxenyanning asosiy maqsadi boshqa davlatlarni bosib olish yoki hududini kengaytirish emas, balki amaldagi siyosiy rejimni saqlab qolishdan iborat. Rubio bu borada Shimoliy Koreya va Eron o‘rtasida muhim farq borligini qayd etdi.
«Uning Yaponiyaga bostirib kirish niyati yo‘q»
Marko Rubio Kim Chen Inni ekspansionist rahbar deb hisoblamasligini bildirdi. Uning fikricha, Shimoliy Koreya rahbari Yaponiya, Xitoy yoki boshqa davlatlarga hujum qilish va ularning hududini egallashni maqsad qilmagan.
«Kim Chen In Yaponiyani bosib olishdan manfaatdor emas. U shunchaki o‘z rejimining saqlanib qolishini istaydi. U ekspansionist emas. Uning Yaponiya, Xitoy yoki shunga o‘xshash boshqa biror davlatga bostirib kirish niyati yo‘q. U bunday ish qilayotgani yo‘q», — dedi AQSH davlat kotibi.
Rubio bu fikrlari orqali Pxenyanning asosiy ustuvor yo‘nalishi tashqi hududlarni egallash emas, balki mamlakatdagi mavjud siyosiy tizimni saqlab qolish ekanini ta’kidladi.
Rubio Eronni Shimoliy Koreyadan farqladi
AQSH davlat kotibi Shimoliy Koreya haqidagi fikrlarini Eronga nisbatan bildirgan bahosi bilan taqqosladi. Uning ta’kidlashicha, Tehronning siyosiy yondashuvi boshqacha.
«Eronliklar esa — ekspansionistlar. Ular — inqilobchilar», — dedi Rubio.
Shu tariqa, AQSH davlat kotibi ikki davlatning tashqi siyosiy maqsadlarini bir-biridan farqlashini ko‘rsatdi. Uning qarashlariga ko‘ra, Shimoliy Koreya rahbariyati uchun rejimning saqlanib qolishi birinchi o‘rinda tursa, Eronning siyosiy yondashuvida inqilobiy g‘oyalarni ilgari surish va ta’sir doirasini kengaytirish xususiyati mavjud.
Bu bayonot nimasi bilan ahamiyatli?
Rubioning fikrlari Shimoliy Koreya va Eronga nisbatan Vashingtondagi tahdidlarni baholash yondashuvidagi farqni ko‘rsatadi. Uning bayonotida Pxenyanning asosiy maqsadi rejim xavfsizligi bilan bog‘langan bo‘lsa, Tehronga nisbatan ekspansionistik siyosat haqidagi xavotir bildirilgan.
Albatta, bu Marko Rubioning shaxsiy siyosiy bahosi bo‘lib, Shimoliy Koreyaning kelajakdagi harakatlariga berilgan kafolat emas. Biroq uning bayonoti Vashington Kim Chen In rejimi va Eronning mintaqaviy siyosatiga bir xil yondashmayotganini anglatadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…