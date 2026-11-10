Suv ostidagi yangi tahdid: KXDR eng yangi yuqori tezlikdagi torpedasini namoyish qildi

1 daqiqa o'qish61
Suv ostidagi yangi tahdid: KXDR eng yangi yuqori tezlikdagi torpedasini namoyish qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shimoliy Koreya Yapon dengizi hududida o‘zining eng so‘nggi rusumdagi yuqori tezlikdagi torpeda tizimini muvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazdi.
  • 9 noyabr kuni o‘tkazilgan sinovlar qurolning jangovar samaradorligi, manyovrchanligi va nishonga urish aniqligini to‘liq tasdiqladi.
  • Mazkur yangi avlod quroli 2027 yil boshidan boshlab KXDR Harbiy-dengiz kuchlari safiga rasman jangovar navbatchilikka qabul qilinadi.

Shimoliy Koreya Yapon dengizi (Sharqiy dengiz) hududida o‘zining eng so‘nggi rusumdagi torpeda quroli tizimini muvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazdi. Bu haqda Koreya markaziy telegraf agentligi (STAK) rasmiy bayonot berdi. Xabarda ta’kidlanishicha, ushbu qurol tizimi KXDR harbiy-dengiz kuchlarining suv osti va ustidagi jangovar salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishga mo‘ljallangan.

Yuqori tezlik va jangovar samaradorlik: Sinov qanday o‘tdi?

STAK tarqatgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 9 noyabr kuni bo‘lib o‘tgan sinov otishmalarida mamlakatning barcha darajadagi mudofaa ilmiy-tadqiqot muassasalari tomonidan hamkorlikda ishlab chiqilgan yangi avlod suv osti quroli sinalgan. Mazkur poligon sinovlari yangi yuqori tezlikdagi torpeda tizimining jangovar samaradorligi, manyovrchanligi va nishonga urish aniqligini to‘liq tasdiqladi.

Harbiy kuzatuvchilarning qayd etishicha, Pxenyan oxirgi yillarda suv osti dronlari va yuqori tezlikka ega bo‘lgan torpeda qurollarini faol rivojlantirmoqda. Bu esa AQSH va uning mintaqadagi ittifoqchilari harbiy-dengiz kuchlari uchun yangi strategik muammolarni tug‘dirishi mumkin.

Ko‘rsatkich / Jihat

Rasmiy ma’lumotlar

Sinov o‘tkazilgan sana

9 noyabr

Sinov poligoni

Yapon dengizi (Sharqiy dengiz) akvatoriyasi

Qurol turi

Eng yangi yuqori tezlikdagi torpeda tizimi

Ishlab chiquvchi

KXDRning barcha bo‘g‘indagi mudofaa ITMlari

Qurollanishga qabul qilish muddati

2027 yil boshidan

Foydalanuvchi tuzilma

KXDR Harbiy-dengiz kuchlari (VMS)

«Sinovlar natijasida barcha texnik parametrlar tasdiqlandi va yangi tezyurar tizim 2027 yil boshidan boshlab KXDR Harbiy-dengiz kuchlari safiga rasman jangovar navbatchilikka qabul qilinadi».

STAK, KXDR rasmiy axborot agentligi.

2027 yil rejasi va Osiyo-Tinch okeanidagi muvozanat

Ushbu tizimning 2027 yildan boshlab flotga to‘liq yetkazib berilishi Pxenyanning yaqin yillardagi harbiy-dengiz rejalari ko‘lamini ko‘rsatmoqda. Mintaqada AQSH, Janubiy Koreya va Yaponiya o‘rtasidagi uch tomonlama harbiy hamkorlik kuchaygan bir sharoitda, Shimoliy Koreya dengiz chegaralarini mustahkamlash va suv osti to‘siqlarini yaratishga urg‘u bermoqda. Mutaxassislar ushbu sinovni Seul va Tokio tomonidan mintaqaviy xavfsizlikka yangi tahdid sifatida baholanishini taxmin qilmoqda.

Sizningcha, KXDRning suv osti va torpeda qurollarini faol rivojlantirishi mintaqadagi kuchlar muvozanatini o‘zgartira oladimi? Fikringizni izohlarda bildiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari