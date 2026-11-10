Suv ostidagi yangi tahdid: KXDR eng yangi yuqori tezlikdagi torpedasini namoyish qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shimoliy Koreya Yapon dengizi hududida o‘zining eng so‘nggi rusumdagi yuqori tezlikdagi torpeda tizimini muvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazdi.
- 9 noyabr kuni o‘tkazilgan sinovlar qurolning jangovar samaradorligi, manyovrchanligi va nishonga urish aniqligini to‘liq tasdiqladi.
- Mazkur yangi avlod quroli 2027 yil boshidan boshlab KXDR Harbiy-dengiz kuchlari safiga rasman jangovar navbatchilikka qabul qilinadi.
Shimoliy Koreya Yapon dengizi (Sharqiy dengiz) hududida o‘zining eng so‘nggi rusumdagi torpeda quroli tizimini muvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazdi. Bu haqda Koreya markaziy telegraf agentligi (STAK) rasmiy bayonot berdi. Xabarda ta’kidlanishicha, ushbu qurol tizimi KXDR harbiy-dengiz kuchlarining suv osti va ustidagi jangovar salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishga mo‘ljallangan.
Yuqori tezlik va jangovar samaradorlik: Sinov qanday o‘tdi?
STAK tarqatgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 9 noyabr kuni bo‘lib o‘tgan sinov otishmalarida mamlakatning barcha darajadagi mudofaa ilmiy-tadqiqot muassasalari tomonidan hamkorlikda ishlab chiqilgan yangi avlod suv osti quroli sinalgan. Mazkur poligon sinovlari yangi yuqori tezlikdagi torpeda tizimining jangovar samaradorligi, manyovrchanligi va nishonga urish aniqligini to‘liq tasdiqladi.
Harbiy kuzatuvchilarning qayd etishicha, Pxenyan oxirgi yillarda suv osti dronlari va yuqori tezlikka ega bo‘lgan torpeda qurollarini faol rivojlantirmoqda. Bu esa AQSH va uning mintaqadagi ittifoqchilari harbiy-dengiz kuchlari uchun yangi strategik muammolarni tug‘dirishi mumkin.
Ko‘rsatkich / Jihat
Rasmiy ma’lumotlar
Sinov o‘tkazilgan sana
9 noyabr
Sinov poligoni
Yapon dengizi (Sharqiy dengiz) akvatoriyasi
Qurol turi
Eng yangi yuqori tezlikdagi torpeda tizimi
Ishlab chiquvchi
KXDRning barcha bo‘g‘indagi mudofaa ITMlari
Qurollanishga qabul qilish muddati
2027 yil boshidan
Foydalanuvchi tuzilma
KXDR Harbiy-dengiz kuchlari (VMS)
«Sinovlar natijasida barcha texnik parametrlar tasdiqlandi va yangi tezyurar tizim 2027 yil boshidan boshlab KXDR Harbiy-dengiz kuchlari safiga rasman jangovar navbatchilikka qabul qilinadi».
— STAK, KXDR rasmiy axborot agentligi.
2027 yil rejasi va Osiyo-Tinch okeanidagi muvozanat
Ushbu tizimning 2027 yildan boshlab flotga to‘liq yetkazib berilishi Pxenyanning yaqin yillardagi harbiy-dengiz rejalari ko‘lamini ko‘rsatmoqda. Mintaqada AQSH, Janubiy Koreya va Yaponiya o‘rtasidagi uch tomonlama harbiy hamkorlik kuchaygan bir sharoitda, Shimoliy Koreya dengiz chegaralarini mustahkamlash va suv osti to‘siqlarini yaratishga urg‘u bermoqda. Mutaxassislar ushbu sinovni Seul va Tokio tomonidan mintaqaviy xavfsizlikka yangi tahdid sifatida baholanishini taxmin qilmoqda.
Sizningcha, KXDRning suv osti va torpeda qurollarini faol rivojlantirishi mintaqadagi kuchlar muvozanatini o‘zgartira oladimi? Fikringizni izohlarda bildiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…