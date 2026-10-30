Muhim harbiy bayonot: KXDR yetakchisi zamonaviy urushlarning yangi qoidalarini e’lon qildi

·81·Dunyo
Muhim harbiy bayonot: KXDR yetakchisi zamonaviy urushlarning yangi qoidalarini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kim Chen In KXDR qurolli kuchlari oldiga uchuvchisiz harbiy texnologiyalarni rivojlantirish hamda ularga sun'iy intellekt tizimlarini integratsiya qilish vazifasini qo'ydi.
  • Pxenyanda o'tkazilgan «Uchuvchisiz aviatsiya texnikasi taraqqiyoti — 2026» ko'rgazmasida so'zga chiqqan davlat rahbari dronlarni zamonaviy urushlarning hal qiluvchi vositasi deb atadi.

Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In mamlakat qurolli kuchlari oldiga uchuvchisiz harbiy texnologiyalarni jadal rivojlantirish, ularga sun’iy intellekt (AI) tizimlarini chuqur integratsiya qilish hamda dronlarning jangovar salohiyatini keskin oshirish bo‘yicha kechiktirib bo‘lmas vazifalarni qo‘ydi.

Bu haqda Koreya Markaziy telegraf agentligi (STAK) ma’lum qildi. KXDR rahbari ushbu muhim dasturiy bayonotlarni Pxenyanda ochilgan «Uchuvchisiz aviatsiya texnikasi taraqqiyoti — 2026» ixtisoslashtirilgan harbiy ko‘rgazmasiga tashrifi davomida ilgari surdi.

«Zamonaviy urushning asosiy quroli»: Kim Chen Inning strategik bahosi

Kim Chen In ko‘rgazma doirasida so‘zga chiqib, xalqaro maydondagi harbiy to‘qnashuvlarning mohiyati tubdan o‘zgarganiga e’tibor qaratdi:

  • Birinchi darajali vazifa: «Bugungi rivojlanish tendensiyasidan kelib chiqqan holda, qurolli kuchlarimizni modernizatsiya qilishda ushbu sohaning asosiy texnologiyalarini keskin ilgari surish, uchuvchisiz qurol tizimlariga sun’iy intellektni joriy etish va ularning harbiy operatsiyalarni olib borish qobiliyatini oshirishni birinchi navbatdagi bosh vazifa deb bilishimiz shart», — deya ta’kidladi davlat rahbari;

  • Mutlaq ustunlik: Dronlar zamonaviy qurolli mojarolarda hal qiluvchi yetakchi vositaga aylanganini ta’kidlagan Shimoliy Koreya yetakchisi, uchuvchisiz apparatlar yo‘nalishida mutlaq harbiy ustunlikka erishish majburiy va muqobilsiz tanlov ekanini bildirdi;

  • Davlat darajasidagi yangi strategiya: KXDR yetakchisi milliy mudofaa sohasini rivojlantirish bo‘yicha maxsus davlat strategiyasini taqdim etib, mamlakat uchuvchisiz aviatsiya kuchlarini tez fursatlarda kengaytirish va kuchaytirishga qaratilgan muhim hukumat qarorlari qabul qilinishini ochiqladi.

«Tinchlik faqat kuch bilan kafolatlanadi»

Kim Chen In o‘z nutqida milliy xavfsizlikni mustahkamlash va mamlakat mudofaa qudratini yanada oshirish bo‘yicha prinsipial pozitsiyasini yana bir bor eslatib o‘tdi:

  • Murosasiz siyosiy pozitsiya: Uning so‘zlariga ko‘ra, geosiyosiy keskinliklar kuchaygan hozirgi davrda mamlakat tinchligi va suverenitetini faqatgina yuqori texnologiyali, to‘xtatib qolishga qodir bo‘lgan harbiy qudrat orqali saqlab qolish mumkin;

  • Texnologik poyga: Shimoliy Koreyaning sun’iy intellekt asosida boshqariladigan dronlar va avtonom zarbdor apparatlarni rivojlantirish sari qo‘yayotgan qadamlari mintaqaviy xavfsizlik balansiga bevosita ta’sir ko‘rsatadigan omil sifatida baholanmoqda.

Pxenyan tomonidan ilgari surilgan sun’iy intellektga asoslangan harbiy modernizatsiya rejasi KXDRning mudofaa sanoati kelgusi yillarda asosiy urg‘uni aynan yuqori texnologiyali va avtonom uchuvchisiz tizimlarga qaratayotganini ko‘rsatmoqda.

Kim Chen InKXDRSTAKUchuvchisiz aviatsiya texnikasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kim Chen In Shimoliy Koreya armiyasi oldiga qo‘yilgan bosh maqsadni e’lon qildi (video)Kim Chen In Shimoliy Koreya armiyasi oldiga qo‘yilgan bosh maqsadni e’lon qildi (video)25 oktabr 09:17Donald Tramp Kim Chen In bilan yana muzokara o‘tkazishga tayyorligini ma’lum qildiDonald Tramp Kim Chen In bilan yana muzokara o‘tkazishga tayyorligini ma’lum qildi13 oktabr 09:17Si Jinping KXDRga tarixiy ikki kunlik davlat tashrifini yakunladiSi Jinping KXDRga tarixiy ikki kunlik davlat tashrifini yakunladi9 iyun 22:12“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi30 sentabr 12:10Seul Kiyevdan uzr so‘rashni talab qildi: KXDR asirlari bo‘yicha maxfiy mojaro!Seul Kiyevdan uzr so‘rashni talab qildi: KXDR asirlari bo‘yicha maxfiy mojaro!28 sentabr 14:36Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?19 sentabr 19:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda