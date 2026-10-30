Muhim harbiy bayonot: KXDR yetakchisi zamonaviy urushlarning yangi qoidalarini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kim Chen In KXDR qurolli kuchlari oldiga uchuvchisiz harbiy texnologiyalarni rivojlantirish hamda ularga sun'iy intellekt tizimlarini integratsiya qilish vazifasini qo'ydi.
- Pxenyanda o'tkazilgan «Uchuvchisiz aviatsiya texnikasi taraqqiyoti — 2026» ko'rgazmasida so'zga chiqqan davlat rahbari dronlarni zamonaviy urushlarning hal qiluvchi vositasi deb atadi.
Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In mamlakat qurolli kuchlari oldiga uchuvchisiz harbiy texnologiyalarni jadal rivojlantirish, ularga sun’iy intellekt (AI) tizimlarini chuqur integratsiya qilish hamda dronlarning jangovar salohiyatini keskin oshirish bo‘yicha kechiktirib bo‘lmas vazifalarni qo‘ydi.
Bu haqda Koreya Markaziy telegraf agentligi (STAK) ma’lum qildi. KXDR rahbari ushbu muhim dasturiy bayonotlarni Pxenyanda ochilgan «Uchuvchisiz aviatsiya texnikasi taraqqiyoti — 2026» ixtisoslashtirilgan harbiy ko‘rgazmasiga tashrifi davomida ilgari surdi.
«Zamonaviy urushning asosiy quroli»: Kim Chen Inning strategik bahosi
Kim Chen In ko‘rgazma doirasida so‘zga chiqib, xalqaro maydondagi harbiy to‘qnashuvlarning mohiyati tubdan o‘zgarganiga e’tibor qaratdi:
Birinchi darajali vazifa: «Bugungi rivojlanish tendensiyasidan kelib chiqqan holda, qurolli kuchlarimizni modernizatsiya qilishda ushbu sohaning asosiy texnologiyalarini keskin ilgari surish, uchuvchisiz qurol tizimlariga sun’iy intellektni joriy etish va ularning harbiy operatsiyalarni olib borish qobiliyatini oshirishni birinchi navbatdagi bosh vazifa deb bilishimiz shart», — deya ta’kidladi davlat rahbari;
Mutlaq ustunlik: Dronlar zamonaviy qurolli mojarolarda hal qiluvchi yetakchi vositaga aylanganini ta’kidlagan Shimoliy Koreya yetakchisi, uchuvchisiz apparatlar yo‘nalishida mutlaq harbiy ustunlikka erishish majburiy va muqobilsiz tanlov ekanini bildirdi;
Davlat darajasidagi yangi strategiya: KXDR yetakchisi milliy mudofaa sohasini rivojlantirish bo‘yicha maxsus davlat strategiyasini taqdim etib, mamlakat uchuvchisiz aviatsiya kuchlarini tez fursatlarda kengaytirish va kuchaytirishga qaratilgan muhim hukumat qarorlari qabul qilinishini ochiqladi.
«Tinchlik faqat kuch bilan kafolatlanadi»
Kim Chen In o‘z nutqida milliy xavfsizlikni mustahkamlash va mamlakat mudofaa qudratini yanada oshirish bo‘yicha prinsipial pozitsiyasini yana bir bor eslatib o‘tdi:
Murosasiz siyosiy pozitsiya: Uning so‘zlariga ko‘ra, geosiyosiy keskinliklar kuchaygan hozirgi davrda mamlakat tinchligi va suverenitetini faqatgina yuqori texnologiyali, to‘xtatib qolishga qodir bo‘lgan harbiy qudrat orqali saqlab qolish mumkin;
Texnologik poyga: Shimoliy Koreyaning sun’iy intellekt asosida boshqariladigan dronlar va avtonom zarbdor apparatlarni rivojlantirish sari qo‘yayotgan qadamlari mintaqaviy xavfsizlik balansiga bevosita ta’sir ko‘rsatadigan omil sifatida baholanmoqda.
Pxenyan tomonidan ilgari surilgan sun’iy intellektga asoslangan harbiy modernizatsiya rejasi KXDRning mudofaa sanoati kelgusi yillarda asosiy urg‘uni aynan yuqori texnologiyali va avtonom uchuvchisiz tizimlarga qaratayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…