Kim Chen Inning qor ustidagi hashamatli kresloda qo‘lida sigaret bilan o‘tirgan surati muhokamalarga sabab bo‘ldi
Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Samjiyon shahridagi turistik hudud qurilishini ko‘zdan kechirdi. Tashrif davomida uning uchun ko‘chaga hashamatli kreslo olib chiqilib, qor ustiga qo‘yildi. Bu haqda Koreya Markaziy telegraf agentligi xabar berdi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Kim Chen In 15–16 noyabr kunlari hududdagi tog‘-chang‘i va sayyohlik majmuasi qurilishi bilan tanishgan. Agentlik e’lon qilgan suratlarda yetakchining qor ustiga joylashtirilgan kresloda, qo‘lida sigaret bilan o‘tirgani aks etgan.
Tashrifda uning 13 yoshli qizi Kim Ju E ham qatnashgan. U yangi turistik hududda chang‘i uchgan. Jahon OAVlarida Kim Ju E otasining ehtimoliy vorisi sifatida tayyorlanayotgani haqida taxminlar bildirilmoqda.
Shimoliy Koreyaning Londondagi sobiq diplomatik xodimi Txe Yon Xo qizga yuqori martabali amaldorlar alohida e’tibor ko‘rsatayotganini aytgan. Uning fikricha, Kim Ju Ega nisbatan qo‘llanilayotgan tartiblar Kim Chen Inning vorislikka tayyorlangan davrini eslatadi. Biroq uning kelajakdagi maqomi rasman tasdiqlanmagan.
Eslatib o‘tamiz, Kim Chen In avvalroq Xitoyga tashrif buyurib, mamlakatga Dandun shahri yaqinidagi Yalu daryosi ustidan o‘tuvchi yangi ko‘prik orqali kirgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…