AQSH da O‘zbekiston fuqarosi 12 mln dollarlik tovarlarni o‘g‘irlashda ayblanmoqda

·46·Dunyo
AQSH da O‘zbekiston fuqarosi 12 mln dollarlik tovarlarni o‘g‘irlashda ayblanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Adliya vazirligi 33 yoshli O‘zbekiston fuqarosi Nursulton Haydarovni 12 million dollardan ortiq qiymatga ega 24 ta yuk partiyasini o‘g‘irlashda ayblamoqda.
  • Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, gumonlanuvchi va uning sheriklari logistika kompaniyalarini nazoratga olib, o‘zgalar shaxsidan foydalangan holda yuklarni o‘g‘irlash sxemasini amalga oshirgan.
  • 2026 yil 1 iyun kuni Kaliforniyada qo‘lga olingan Haydarov 21 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan sudda o‘zini aybdor emas deb e’lon qildi.

AQSH Adliya vazirligi 33 yoshli O‘zbekiston fuqarosi Nursulton Haydarovga nisbatan kamida 24 ta yirik yuk partiyasini o‘g‘irlash bo‘yicha jinoiy til biriktirish ayblovini e’lon qildi. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, g‘oyib bo‘lgan mahsulotlarning umumiy qiymati 12 million AQSH dollaridan oshib ketgan.

Mazkur yirik ko‘lamli jinoyat ishi bo‘yicha dastlabki sud majlisi Konnektikut shtatining Bridjport shahridagi federal sudda bo‘lib o‘tdi.

Trast niqobidagi sxema: Tovarlar qanday o‘g‘irlangan?

Federal qidiruv byurosi (FQB) va huquq-tartibot idoralari olib borgan tergov versiyasiga muvofiq, firibgarlik puxta reja asosida yo‘lga qo‘yilgan:

  • Kompaniyalarni sotib olish va egallash: 2025 yilning sentyabr oyidan boshlab Haydarov va uning ehtimoliy sheriklari AQSH hududida faoliyat yurituvchi bir nechta yuk tashish (logistika) shirkatlarini sotib olgan yoki ular ustidan nazorat o‘rnatgan;

  • O‘zgalar shaxsidan foydalanish: Ular o‘zlarini ishonchli va tajribali tashuvchilar sifatida ko‘rsatib, sobiq egalarining ro‘yxatdan o‘tish raqamlari (DOT/MC), elektron pochtalari va shaxsiy ma’lumotlari orqali yirik tashish shartnomalarini qo‘lga kiritgan;

  • Yuklar manziliga yetmagan: Omborlardan olib chiqilgan qimmatbaho tovarlar buyurtmachilarga yetkazilmagan, ba’zi holatlarda esa yukni egasiga qaytarish uchun tovon puli talab qilingan.

Hibsga olinishi va kutilayotgan jazo chorasi

Jinoiy harakatlarni fosh etish va gumonlanuvchini qo‘lga olish bo‘yicha qator tezkor tadbirlar amalga oshirilgan:

  • Kaliforniyada hibsga olish: Nursulton Haydarov 2026 yil 1 iyun kuni Kaliforniya shtati hududida qo‘lga olingan;

  • Hay’at xulosasi va aybni tan olmaslik: 2026 yil 22 sentyabrda federal hakamlar hay’ati unga nisbatan jinoiy fitna ayblovini rasman tasdiqladi. 21 oktyabr kuni o‘tkazilgan sudda u o‘zini aybdor emas deb hisoblashini bildirgan;

  • 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish: Agar sud jarayonida ayb to‘liq isbotlansa, unga 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi berilishi mumkin.

Hozirda FQB va AQSHning boshqa vakolatli huquq-tartibot tuzilmalari jinoiy to‘daning ehtimoliy boshqa a’zolarini aniqlash va o‘g‘irlangan yuklar taqdiriga oydinlik kiritish bo‘yicha surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda.

Nursulton HaydarovAQSH Adliya vazirligiFQBKonnektikut
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Asad rejimi generali shafqatsiz jazolandi: Damashq qamoqxonasining sobiq boshlig‘i qamoqda!Asad rejimi generali shafqatsiz jazolandi: Damashq qamoqxonasining sobiq boshlig‘i qamoqda!18 sentabr 22:41Snowflake xakeri 165 dan ortiq kompaniya maʼlumotlarini oʻgʻirlagani uchun aybini tan oldiSnowflake xakeri 165 dan ortiq kompaniya maʼlumotlarini oʻgʻirlagani uchun aybini tan oldi6 avgust 21:52OpenAI va Statsig AQSh Adliya vazirligi bilan 3,2 million dollarlik kelishuvga erishdiOpenAI va Statsig AQSh Adliya vazirligi bilan 3,2 million dollarlik kelishuvga erishdi6 avgust 02:56AQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldiAQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldi26 avgust 22:23AQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildiAQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildi2 avgust 05:51AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiAQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdi3 iyun 17:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi