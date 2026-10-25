AQSH da O‘zbekiston fuqarosi 12 mln dollarlik tovarlarni o‘g‘irlashda ayblanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Adliya vazirligi 33 yoshli O‘zbekiston fuqarosi Nursulton Haydarovni 12 million dollardan ortiq qiymatga ega 24 ta yuk partiyasini o‘g‘irlashda ayblamoqda.
- Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, gumonlanuvchi va uning sheriklari logistika kompaniyalarini nazoratga olib, o‘zgalar shaxsidan foydalangan holda yuklarni o‘g‘irlash sxemasini amalga oshirgan.
- 2026 yil 1 iyun kuni Kaliforniyada qo‘lga olingan Haydarov 21 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan sudda o‘zini aybdor emas deb e’lon qildi.
AQSH Adliya vazirligi 33 yoshli O‘zbekiston fuqarosi Nursulton Haydarovga nisbatan kamida 24 ta yirik yuk partiyasini o‘g‘irlash bo‘yicha jinoiy til biriktirish ayblovini e’lon qildi. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, g‘oyib bo‘lgan mahsulotlarning umumiy qiymati 12 million AQSH dollaridan oshib ketgan.
Mazkur yirik ko‘lamli jinoyat ishi bo‘yicha dastlabki sud majlisi Konnektikut shtatining Bridjport shahridagi federal sudda bo‘lib o‘tdi.
Trast niqobidagi sxema: Tovarlar qanday o‘g‘irlangan?
Federal qidiruv byurosi (FQB) va huquq-tartibot idoralari olib borgan tergov versiyasiga muvofiq, firibgarlik puxta reja asosida yo‘lga qo‘yilgan:
Kompaniyalarni sotib olish va egallash: 2025 yilning sentyabr oyidan boshlab Haydarov va uning ehtimoliy sheriklari AQSH hududida faoliyat yurituvchi bir nechta yuk tashish (logistika) shirkatlarini sotib olgan yoki ular ustidan nazorat o‘rnatgan;
O‘zgalar shaxsidan foydalanish: Ular o‘zlarini ishonchli va tajribali tashuvchilar sifatida ko‘rsatib, sobiq egalarining ro‘yxatdan o‘tish raqamlari (DOT/MC), elektron pochtalari va shaxsiy ma’lumotlari orqali yirik tashish shartnomalarini qo‘lga kiritgan;
Yuklar manziliga yetmagan: Omborlardan olib chiqilgan qimmatbaho tovarlar buyurtmachilarga yetkazilmagan, ba’zi holatlarda esa yukni egasiga qaytarish uchun tovon puli talab qilingan.
Hibsga olinishi va kutilayotgan jazo chorasi
Jinoiy harakatlarni fosh etish va gumonlanuvchini qo‘lga olish bo‘yicha qator tezkor tadbirlar amalga oshirilgan:
Kaliforniyada hibsga olish: Nursulton Haydarov 2026 yil 1 iyun kuni Kaliforniya shtati hududida qo‘lga olingan;
Hay’at xulosasi va aybni tan olmaslik: 2026 yil 22 sentyabrda federal hakamlar hay’ati unga nisbatan jinoiy fitna ayblovini rasman tasdiqladi. 21 oktyabr kuni o‘tkazilgan sudda u o‘zini aybdor emas deb hisoblashini bildirgan;
5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish: Agar sud jarayonida ayb to‘liq isbotlansa, unga 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi berilishi mumkin.
Hozirda FQB va AQSHning boshqa vakolatli huquq-tartibot tuzilmalari jinoiy to‘daning ehtimoliy boshqa a’zolarini aniqlash va o‘g‘irlangan yuklar taqdiriga oydinlik kiritish bo‘yicha surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda.
Izohlar 0
…