FQB fosh etdi: KXDR xakerlari Binance tizimiga qanday kirib borgan? (Barcha tafsilotlar)

·8·Dunyo
FQB fosh etdi: KXDR xakerlari Binance tizimiga qanday kirib borgan? (Barcha tafsilotlar)

AQSH Federal qidiruv byurosi (FQB / FBI) dunyoning eng yirik kriptovalyuta birjasi hisoblangan Binance platformasiga uyushtirilgan misli ko‘rilmagan kiberhujum uchun javobgarlikni Shimoliy Koreya davlati bilan bog‘liq xakerlik tuzilmalari zimmasiga rasman yukladi. Bu haqda nufuzli Bloomberg agentligi xabar berdi.

Amerika maxsus xizmatining tarqatgan rasmiy bayonotiga ko‘ra, kiberjinoyatchilar platformadan rekord darajadagi — 6,3 milliard AQSH dollaridan ortiq raqamli aktivlarni o‘g‘irlab ketishga muvaffaq bo‘lgan. Bu global moliya va kriptoindustriya tarixidagi eng yirik talon-toroj sifatida qayd etildi.

Pxenyanning «raqamli dastxati»: Xakerlar qanday fosh qilindi?

FQB tergovchilari kiberxavfsizlik bo‘yicha xalqaro ekspertlar bilan hamkorlikda o‘g‘irlangan mablag‘larning tranzaksiya zanjirlarini bosqichma-bosqich kuzatib chiqdi:

  • Pxenyanga aloqador tuzilmalar: Tranzaksiyalar tahlili hujum bevosita Shimoliy Koreya hukumati nazoratidagi elita xakerlik tarmoqlari (jumladan, mashhur TraderTraitor guruhi) tomonidan amalga oshirilganini tasdiqlovchi xos «raqamli dastxat»ni ko‘rsatdi;

  • Mablag‘larni yashirishga urinish: Talon-toroj qilingan mablag‘lar izlarini chalkashtirish maqsadida bir nechta blokcheyn tarmoqlari orqali murakkab yo‘nalishlarda taqsimlab olib chiqilgan;

  • Rekord ko‘lam: FQB mazkur hodisa kriptobozor paydo bo‘lganidan beri qayd etilgan barcha avvalgi buzib kirish holatlarini ortda qoldirganini va uning ko‘lami mislsiz ekanini alohida ta’kidladi.

Binance reaksiyasi: Tezkor shtab va mijozlar mablag‘lari xavfsizligi

Tizim buzilgani aniqlanishi bilanoq Binance birjasi rahbariyati favqulodda choralarni ishga soldi:

  • Global «operativ shtab»: Xavfsizlik tizimini chuqur audit qilish, zaif nuqtalarni izolyatsiyalash va foydalanuvchilar aktivlarini to‘liq himoya qilish maqsadida maxsus inqirozli guruh tuzildi;

  • Mablag‘larni saqlab qolish: Birja oddiy mijozlar zarar ko‘rmasligini ta’minlash uchun zaxira fondlarini jalb qilib, vaziyatni nazorat ostiga olganini bildirdi.

Xalqaro sanksiyalar va geosiyosiy xavf-xatar

AQSH rasmiy idoralari o‘g‘irlangan milliardlab dollarlarning keyingi taqdiri yuzasidan jiddiy xavotir bildirmoqda:

  • Sanksiyalarni aylanib o‘tish xavfi: AQSH nazorat organlari ulkan miqdordagi raqamli aktivlar BMT sanksiyalarini chetlab o‘tish hamda KXDRning strategik va harbiy dasturlarini moliyalashtirish uchun ishlatilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda;

  • Nazoratning kuchaytirilishi: Ushbu misli ko‘rilmagan kiberhujum butun dunyo markazlashgan kriptobirjalari uchun xavfsizlik talablarini keskin kuchaytirishga va kriptoaktivlar muomalasi bo‘yicha xalqaro nazoratni kuchaytirishga turtki bo‘lishi kutilmoqda.

BinanceFQBShimoliy KoreyaTraderTraitor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yirik kiberhujum: Shimoliy Koreya xakerlari Binance kriptobirjasini qanday buzib kirdi?Yirik kiberhujum: Shimoliy Koreya xakerlari Binance kriptobirjasini qanday buzib kirdi?Kecha 22:57Tarixdagi eng dahshatli o‘g‘rilik: Binance birjasidan 6,3 mlrd dollar o‘g‘irlandiTarixdagi eng dahshatli o‘g‘rilik: Binance birjasidan 6,3 mlrd dollar o‘g‘irlandi30 oktabr 10:50Tramp Binance birjasidagi eng yirik kripto-talonchilik bo‘yicha bayonot berdiTramp Binance birjasidagi eng yirik kripto-talonchilik bo‘yicha bayonot berdiKecha 08:43AQSHda O‘zbekiston fuqarosi 12 mln dollarlik tovarlarni o‘g‘irlashda ayblanmoqdaAQSHda O‘zbekiston fuqarosi 12 mln dollarlik tovarlarni o‘g‘irlashda ayblanmoqda25 oktabr 21:47AQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldiAQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldi26 avgust 22:23AQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildiAQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildi2 avgust 05:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda