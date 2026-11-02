FQB fosh etdi: KXDR xakerlari Binance tizimiga qanday kirib borgan? (Barcha tafsilotlar)
AQSH Federal qidiruv byurosi (FQB / FBI) dunyoning eng yirik kriptovalyuta birjasi hisoblangan Binance platformasiga uyushtirilgan misli ko‘rilmagan kiberhujum uchun javobgarlikni Shimoliy Koreya davlati bilan bog‘liq xakerlik tuzilmalari zimmasiga rasman yukladi. Bu haqda nufuzli Bloomberg agentligi xabar berdi.
Amerika maxsus xizmatining tarqatgan rasmiy bayonotiga ko‘ra, kiberjinoyatchilar platformadan rekord darajadagi — 6,3 milliard AQSH dollaridan ortiq raqamli aktivlarni o‘g‘irlab ketishga muvaffaq bo‘lgan. Bu global moliya va kriptoindustriya tarixidagi eng yirik talon-toroj sifatida qayd etildi.
Pxenyanning «raqamli dastxati»: Xakerlar qanday fosh qilindi?
FQB tergovchilari kiberxavfsizlik bo‘yicha xalqaro ekspertlar bilan hamkorlikda o‘g‘irlangan mablag‘larning tranzaksiya zanjirlarini bosqichma-bosqich kuzatib chiqdi:
Pxenyanga aloqador tuzilmalar: Tranzaksiyalar tahlili hujum bevosita Shimoliy Koreya hukumati nazoratidagi elita xakerlik tarmoqlari (jumladan, mashhur TraderTraitor guruhi) tomonidan amalga oshirilganini tasdiqlovchi xos «raqamli dastxat»ni ko‘rsatdi;
Mablag‘larni yashirishga urinish: Talon-toroj qilingan mablag‘lar izlarini chalkashtirish maqsadida bir nechta blokcheyn tarmoqlari orqali murakkab yo‘nalishlarda taqsimlab olib chiqilgan;
Rekord ko‘lam: FQB mazkur hodisa kriptobozor paydo bo‘lganidan beri qayd etilgan barcha avvalgi buzib kirish holatlarini ortda qoldirganini va uning ko‘lami mislsiz ekanini alohida ta’kidladi.
Binance reaksiyasi: Tezkor shtab va mijozlar mablag‘lari xavfsizligi
Tizim buzilgani aniqlanishi bilanoq Binance birjasi rahbariyati favqulodda choralarni ishga soldi:
Global «operativ shtab»: Xavfsizlik tizimini chuqur audit qilish, zaif nuqtalarni izolyatsiyalash va foydalanuvchilar aktivlarini to‘liq himoya qilish maqsadida maxsus inqirozli guruh tuzildi;
Mablag‘larni saqlab qolish: Birja oddiy mijozlar zarar ko‘rmasligini ta’minlash uchun zaxira fondlarini jalb qilib, vaziyatni nazorat ostiga olganini bildirdi.
Xalqaro sanksiyalar va geosiyosiy xavf-xatar
AQSH rasmiy idoralari o‘g‘irlangan milliardlab dollarlarning keyingi taqdiri yuzasidan jiddiy xavotir bildirmoqda:
Sanksiyalarni aylanib o‘tish xavfi: AQSH nazorat organlari ulkan miqdordagi raqamli aktivlar BMT sanksiyalarini chetlab o‘tish hamda KXDRning strategik va harbiy dasturlarini moliyalashtirish uchun ishlatilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda;
Nazoratning kuchaytirilishi: Ushbu misli ko‘rilmagan kiberhujum butun dunyo markazlashgan kriptobirjalari uchun xavfsizlik talablarini keskin kuchaytirishga va kriptoaktivlar muomalasi bo‘yicha xalqaro nazoratni kuchaytirishga turtki bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…