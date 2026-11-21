AQSH FQBning jinoiy ma’lumotlar bazasi hakerlar hujumiga uchragani rostmi?
AQSH Federal qidiruv boshqarmasi (FQB) huquq-tartibot idoralari foydalanadigan muhim ma’lumotlar bazasi — Milliy jinoiy axborot markaziga (NCIC) ehtimoliy kiberhujum uyushtirilgani holatini tekshirmoqda. Hakerlar tizimga kirib, unda saqlanayotgan ma’lumotlarni o‘zgartirgan bo‘lishi mumkinligi xavotir uyg‘otmoqda.
Bu haqda CNN telekanali o‘z manbalariga tayanib xabar berdi. Hozircha kiberhujumning aniq ko‘lami, oqibatlari va ma’lumotlar bazasiga qay darajada zarar yetkazilgani ma’lum emas.
Gap AQSHda huquqni muhofaza qiluvchi organlar uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan, mamlakat bo‘ylab ma’lumot almashishni ta’minlaydigan NCIC tizimi haqida ketmoqda.
NCIC ma’lumotlar bazasi nima uchun muhim?
Milliy jinoiy axborot markazi (NCIC) AQSHda turli darajadagi huquq-tartibot idoralari o‘rtasida ma’lumot almashishni ta’minlovchi asosiy tizimlardan biri hisoblanadi. Uning ishlashi uchun Federal qidiruv boshqarmasi mas’ul.
FQBning sobiq xodimi CNN telekanaliga ma’lumotlar bazasining ahamiyatini tushuntirib, huquq-tartibot idoralari xodimlari undan har kuni foydalanishini ta’kidlagan.
Ushbu tizim orqali politsiya va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar:
qidiruvdagi jinoyatchilarning shaxsini aniqlash;
hibsga olish orderlari mavjudligini tekshirish;
huquq-tartibot faoliyati uchun zarur ma’lumotlarni olish;
aholi xavfsizligiga bevosita daxldor ma’lumotlar bilan almashish imkoniyatiga ega.
Shu sababli mazkur bazaning kiberxavfsizligidagi har qanday muammo nafaqat texnik, balki huquqni muhofaza qiluvchi organlarning kundalik faoliyatiga ham ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Hakerlar ma’lumotlarni o‘zgartirgan bo‘lishi mumkin
CNN manbasining ta’kidlashicha, ehtimoliy kiberhujum bilan bog‘liq eng jiddiy xavotir hakerlar ma’lumotlar bazasiga kirish bilan cheklanib qolmagan, balki unda saqlanayotgan ma’lumotlarni o‘zgartirgan bo‘lishi mumkinligi bilan bog‘liq.
Agar ma’lumotlar o‘zgartirilgan bo‘lsa, bu qidiruvdagi shaxslar, hibsga olish orderlari yoki huquq-tartibot idoralari foydalanadigan boshqa muhim ma’lumotlarning ishonchliligiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Biroq bu hozircha ehtimol sifatida tilga olinmoqda. Hakerlar ma’lumotlarni haqiqatdan ham o‘zgartirgani yoki ulardan foydalangani rasman tasdiqlangan emas.
Kiberhujum qachon amalga oshirilgani ham aniqlanmagan. CNN ma’lumotlariga ko‘ra, ehtimoliy buzib kirish holati bir necha kun avval aniqlangan.
FQB hozircha izoh bermadi
CNN Federal qidiruv boshqarmasidan ushbu xabarga izoh so‘ragan, ammo idora telekanalning murojaatiga javob bermagan.
Qizig‘i, FQB direktori Kesh Patel 19 noyabr kuni muassasaning kiberxavfsizlik sohasidagi muvaffaqiyatlarini ommaviy ravishda maqtagan edi.
Shu bilan birga, bu FQB tizimlari bilan bog‘liq so‘nggi oylarda qayd etilgan birinchi kiberxavfsizlik muammosi emas.
FQB tizimlari avval ham kiberhujumga uchragan
Joriy yil sentyabr oyida ShinyHunters hakerlar guruhi FQB xodimlarining tibbiy ma’lumotlariga kirish imkoniga ega bo‘lgani haqida xabarlar tarqalgan edi.
Bu holatlar AQSHning huquqni muhofaza qiluvchi organlari foydalanadigan axborot tizimlari xavfsizligi masalasini yanada dolzarblashtirmoqda.
NCIC ma’lumotlar bazasiga ehtimoliy kiberhujum bo‘yicha tekshiruv natijalari, hodisaning aniq ko‘lami va tizimdagi ma’lumotlar o‘zgartirilgan-o‘zgartirilmagani hozircha ochiqlanmagan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…