Binance birjasiga kiberhujum bahonasi: Kim Yo Chjon AQSHning yangi provokatsiyasini fosh etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Koreya Mehnat partiyasi Markaziy qo‘mitasi direktori o‘rinbosari Kim Yo Chjon AQSH Federal qidiruv byurosini Binance birjasiga qilingan kiberhujumlar ortida KXDR turgani haqidagi ayblovlar uchun qattiq tanqid qildi.
- Uning ta’kidlashicha, Vashington ushbu da’volardan o‘zining moliyaviy infratuzilmasidagi kamchiliklarni yashirish va KXDRga qarshi yangi iqtisodiy sanksiyalarni joriy etish uchun bahona sifatida foydalanmoqda.
Shimoliy Koreya yetakchisining singlisi, Koreya Mehnat partiyasi Markaziy qo‘mitasining Tashviqot va targ‘ibot bo‘limi direktori o‘rinbosari Kim Yo Chjon rasmiy bayonot bilan chiqib, AQSH Federal qidiruv byurosini (FQB) qasddan uyushtirilgan siyosiy provokatsiyada aybladi.
Shimoliy Koreyaning markaziy STAK (KCNA) agentligi tarqatgan xabarga ko‘ra, Pxenyanning keskin demarshiga Amerika maxsus xizmatlari tomonidan navbatdagi bor ilgari surilgan ayblovlar sabab bo‘lgan. FQB o‘z hisobotlarida dunyodagi eng yirik kriptovalyuta birjalaridan biri hisoblangan Binance platformasiga uyushtirilgan miqyosli kiberhujum va raqamli aktivlarning o‘g‘irlanishi ortida go‘yoki KXDR maxsus xizmatlari turganini da’vo qilgan edi.
«Qulay niqob»: Raqamli bozordagi muvaffaqiyatsizliklarni yashirish urinishi
Kim Yo Chjon o‘z bayonotida Vashington tomonidan tez-tez qo‘llanadigan ushbu usulning asl mohiyatini ochiqlab berdi:
Informatsion kurash quroli: KXDR vakilining ta’kidlashicha, Vashington xalqaro maydonda «qudratli shimoliy koreyalik xakerlar» obrazidan o‘z ichki moliyaviy va raqamli infratuzilmasidagi tizimli kamchiliklarni xaspo‘shlash maqsadida doimiy foydalanib keladi;
G‘arb kriptoplatformalarining zaifligi: AQSH ma’muriyati G‘arb moliyaviy tizimlarining texnologik zaifligini va transmilliy moliya oqimlarini nazorat qila olmayotganini tan olish o‘rniga, har qanday moliyaviy larzalar uchun aybni yopiq suveren davlatga yuklashni odat tusiga kiritgan;
Yangi sanksiyalarga bahona: Bayonotda ko‘rsatilishicha, FQB ayblovlarining asl maqsadi — KXDRga qarshi navbatdagi iqtisodiy cheklovlar (sanksiyalar) paketini joriy etish uchun ommaviy axborot vositalarida sun’iy asos yaratishdir. Sababi, Pxenyanga nisbatan an’anaviy harbiy tahdidlar endilikda kutilgan siyosiy natijani bermayapti.
Ma’lumot o‘rnida: Kim Yo Chjonning Shimoliy Koreyadagi siyosiy vazni
Pxenyanning xalqaro siyosat bo‘yicha eng faol va keskin voizi hisoblangan Kim Yo Chjon mamlakat boshqaruvida katta mavqega ega:
Egallab turgan lavozimi: U 2021 yildan buyon Koreya Mehnat partiyasi Markaziy qo‘mitasi Tashviqot va targ‘ibot bo‘limi direktori o‘rinbosari sifatida faoliyat yuritmoqda;
Tajribasi: Bunga qadar, ya’ni 2015 yildan 2021 yilgacha bo‘lgan davrda ushbu muhim bo‘limning birinchi o‘rinbosari lavozimida ishlagan.
KXDR rahbariyatining mazkur chiqishi AQSH bilan global raqamli makondagi qarama-qarshilik yanada keskinlashayotganini va tomonlar o‘rtasidagi axborot urushi yangi bosqichga o‘tganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…