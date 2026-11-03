Binance birjasiga kiberhujum bahonasi: Kim Yo Chjon AQSHning yangi provokatsiyasini fosh etdi

·51·Dunyo
Binance birjasiga kiberhujum bahonasi: Kim Yo Chjon AQSHning yangi provokatsiyasini fosh etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Koreya Mehnat partiyasi Markaziy qo‘mitasi direktori o‘rinbosari Kim Yo Chjon AQSH Federal qidiruv byurosini Binance birjasiga qilingan kiberhujumlar ortida KXDR turgani haqidagi ayblovlar uchun qattiq tanqid qildi.
  • Uning ta’kidlashicha, Vashington ushbu da’volardan o‘zining moliyaviy infratuzilmasidagi kamchiliklarni yashirish va KXDRga qarshi yangi iqtisodiy sanksiyalarni joriy etish uchun bahona sifatida foydalanmoqda.

Shimoliy Koreya yetakchisining singlisi, Koreya Mehnat partiyasi Markaziy qo‘mitasining Tashviqot va targ‘ibot bo‘limi direktori o‘rinbosari Kim Yo Chjon rasmiy bayonot bilan chiqib, AQSH Federal qidiruv byurosini (FQB) qasddan uyushtirilgan siyosiy provokatsiyada aybladi.

Shimoliy Koreyaning markaziy STAK (KCNA) agentligi tarqatgan xabarga ko‘ra, Pxenyanning keskin demarshiga Amerika maxsus xizmatlari tomonidan navbatdagi bor ilgari surilgan ayblovlar sabab bo‘lgan. FQB o‘z hisobotlarida dunyodagi eng yirik kriptovalyuta birjalaridan biri hisoblangan Binance platformasiga uyushtirilgan miqyosli kiberhujum va raqamli aktivlarning o‘g‘irlanishi ortida go‘yoki KXDR maxsus xizmatlari turganini da’vo qilgan edi.

«Qulay niqob»: Raqamli bozordagi muvaffaqiyatsizliklarni yashirish urinishi

Kim Yo Chjon o‘z bayonotida Vashington tomonidan tez-tez qo‘llanadigan ushbu usulning asl mohiyatini ochiqlab berdi:

  • Informatsion kurash quroli: KXDR vakilining ta’kidlashicha, Vashington xalqaro maydonda «qudratli shimoliy koreyalik xakerlar» obrazidan o‘z ichki moliyaviy va raqamli infratuzilmasidagi tizimli kamchiliklarni xaspo‘shlash maqsadida doimiy foydalanib keladi;

  • G‘arb kriptoplatformalarining zaifligi: AQSH ma’muriyati G‘arb moliyaviy tizimlarining texnologik zaifligini va transmilliy moliya oqimlarini nazorat qila olmayotganini tan olish o‘rniga, har qanday moliyaviy larzalar uchun aybni yopiq suveren davlatga yuklashni odat tusiga kiritgan;

  • Yangi sanksiyalarga bahona: Bayonotda ko‘rsatilishicha, FQB ayblovlarining asl maqsadi — KXDRga qarshi navbatdagi iqtisodiy cheklovlar (sanksiyalar) paketini joriy etish uchun ommaviy axborot vositalarida sun’iy asos yaratishdir. Sababi, Pxenyanga nisbatan an’anaviy harbiy tahdidlar endilikda kutilgan siyosiy natijani bermayapti.

Ma’lumot o‘rnida: Kim Yo Chjonning Shimoliy Koreyadagi siyosiy vazni

Pxenyanning xalqaro siyosat bo‘yicha eng faol va keskin voizi hisoblangan Kim Yo Chjon mamlakat boshqaruvida katta mavqega ega:

  • Egallab turgan lavozimi: U 2021 yildan buyon Koreya Mehnat partiyasi Markaziy qo‘mitasi Tashviqot va targ‘ibot bo‘limi direktori o‘rinbosari sifatida faoliyat yuritmoqda;

  • Tajribasi: Bunga qadar, ya’ni 2015 yildan 2021 yilgacha bo‘lgan davrda ushbu muhim bo‘limning birinchi o‘rinbosari lavozimida ishlagan.

KXDR rahbariyatining mazkur chiqishi AQSH bilan global raqamli makondagi qarama-qarshilik yanada keskinlashayotganini va tomonlar o‘rtasidagi axborot urushi yangi bosqichga o‘tganini ko‘rsatmoqda.

Kim Yo ChjonKXDRFQBBinance
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yirik kiberhujum: Shimoliy Koreya xakerlari Binance kriptobirjasini qanday buzib kirdi?Yirik kiberhujum: Shimoliy Koreya xakerlari Binance kriptobirjasini qanday buzib kirdi?1 noyabr 22:57FQB fosh etdi: KXDR xakerlari Binance tizimiga qanday kirib borgan? (Barcha tafsilotlar)FQB fosh etdi: KXDR xakerlari Binance tizimiga qanday kirib borgan? (Barcha tafsilotlar)Kecha 08:50Tramp Binance birjasidagi eng yirik kripto-talonchilik bo‘yicha bayonot berdiTramp Binance birjasidagi eng yirik kripto-talonchilik bo‘yicha bayonot berdi1 noyabr 08:43Tarixdagi eng dahshatli o‘g‘rilik: Binance birjasidan 6,3 mlrd dollar o‘g‘irlandiTarixdagi eng dahshatli o‘g‘rilik: Binance birjasidan 6,3 mlrd dollar o‘g‘irlandi30 oktabr 10:50AQSHda O‘zbekiston fuqarosi 12 mln dollarlik tovarlarni o‘g‘irlashda ayblanmoqdaAQSHda O‘zbekiston fuqarosi 12 mln dollarlik tovarlarni o‘g‘irlashda ayblanmoqda25 oktabr 21:47«KXDRning yadroviy maqomi abadiy»: Kim Chen Inning singlisi G‘arbga keskin tarsaki urdi«KXDRning yadroviy maqomi abadiy»: Kim Chen Inning singlisi G‘arbga keskin tarsaki urdi17 sentabr 09:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi