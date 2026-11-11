NATO bazasida AQSH harbiysi Rossiya razvedkasiga ishlaganlikda gumonlanib hibsga olindi
NATOning Britaniyadagi eng yirik harbiy bazasi bilan bog‘liq jiddiy tergov boshlandi. Britaniya politsiyasi AQSH armiyasining 41 yoshli harbiy xizmatchisini Rossiya razvedkasiga yordam berishda gumon qilib hibsga oldi. Hodisaning eng e’tiborli jihati shundaki, tergovga nafaqat Britaniya huquq-tartibot idoralari, balki AQSHning maxsus xizmatlari ham jalb etilgan.
NATOning harbiy infratuzilmasi bilan bog‘liq hududda sodir bo‘lgan ushbu voqea xavfsizlik masalalarini yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi. Britaniya politsiyasi Rossiya razvedkasiga yordam bergan bo‘lishi mumkinligi gumon qilinayotgan AQSH harbiy xizmatchisini hibsga oldi.
Gumonlanuvchi 41 yoshda bo‘lib, AQSH armiyasida xizmat qilgan. Hozirda uning ehtimoliy aloqalari va faoliyati yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
Tergovga AQSHning maxsus xizmatlari ham jalb etildi
Mazkur ishning yana bir muhim jihati — tergov bir nechta davlatning huquqni muhofaza qiluvchi va kontrrazvedka tuzilmalari hamkorligida olib borilayotganidir.
Ma’lum qilinishicha, Britaniya politsiyasi ushbu jarayonda AQSH Federal tergov byurosi (FQB) hamda Amerika armiyasining kontrrazvedka xizmati bilan hamkorlik qilmoqda.
Bu esa hodisa oddiy huquqbuzarlik sifatida emas, balki harbiy xavfsizlik va ehtimoliy razvedka faoliyati nuqtayi nazaridan tekshirilayotganini ko‘rsatadi.
Nega bu hodisa alohida e’tiborga molik?
NATOning harbiy bazalari ittifoqchi davlatlar xavfsizligi, harbiy tayyorgarlik va strategik hamkorlik tizimida muhim o‘rin tutadi. Bunday obyektlar bilan bog‘liq har qanday shubhali holat jiddiy tekshiruvni talab qiladi.
Ayniqsa, Rossiya razvedkasiga yordam berishda gumon qilinayotgan shaxsning AQSH armiyasi harbiy xizmatchisi ekani vaziyatga qo‘shimcha e’tibor qaratmoqda.
Biroq hozircha gumonlanuvchining aniq qanday ma’lumotlarni uzatgani, kimlar bilan aloqada bo‘lgani yoki Rossiya razvedkasiga qay tarzda yordam bergani haqida batafsil ma’lumot berilmagan.
Shuningdek, uning aybi sud tomonidan tasdiqlangani haqida ham xabar yo‘q. Shu sababli tergov natijalari e’lon qilinmaguncha, uni josus deb qat’iy atash to‘g‘ri bo‘lmaydi.
Tergov natijalari nimani oydinlashtiradi?
Hozirgi bosqichda e’tibor gumonlanuvchining ehtimoliy aloqalari, harbiy ma’lumotlarga kirish imkoniyati va Rossiya razvedkasi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin bo‘lgan harakatlariga qaratilgan.
Britaniya politsiyasi, FQB va AQSH armiyasi kontrrazvedkasi hamkorligidagi tergov natijalari ushbu voqeaning asl ko‘lamini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Eng asosiy savollar esa hanuz ochiq: AQSH harbiy xizmatchisi haqiqatan ham Rossiya razvedkasi bilan hamkorlik qilganmi, u qanday ma’lumotlarga ega bo‘lgan va bu holat NATO xavfsizligiga ta’sir ko‘rsatishi mumkinmidi?
Tergov davomida aynan shu savollarga javob topilishi kutilmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…