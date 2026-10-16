Kaliforniyada yong‘inlar kuchaydi: 150 mingdan ortiq abonent elektrsiz qoldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kaliforniyada kuchli shamol va quruq ob-havo tufayli yong‘inlar avj olib, aholi yashaydigan hududlarga yaqinlashmoqda, bu esa evakuatsiya choralarini talab etmoqda.
- Yong‘in xavfini kamaytirish maqsadida elektr tarmoqlari kompaniyalari 150 mingdan ortiq abonentning elektr ta’minotini vaqtincha to‘xtatdi.
- Bryson yong‘ini kabi bir nechta yong‘inlar Los-Anjeles okrugi, jumladan Malibu atrofida tarqalmoqda va o‘t o‘chiruvchilarning ishini murakkablashtirmoqda.
Kuchli shamol, issiq va quruq havo Kaliforniyada yong‘inlar tarqalishi xavfini oshirdi. Malibu va boshqa hududlarda alanga aholi yashaydigan joylarga yaqinlashar ekan, mahalliy idoralar evakuatsiya choralarini ko‘rdi. Xavfli ob-havo sabab elektr ta’minoti ham keng ko‘lamda vaqtincha cheklandi.
AQSHning Kaliforniya shtatida bir nechta yong‘in bilan kurash olib borilmoqda. Ayrim hududlarda o‘t o‘chiruvchilar alanganing tarqalishini to‘xtatishga harakat qilayotgan bir paytda, kuchli shamol vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda.
Yong‘inlar qaysi hududlarda tarqalmoqda?
Janubiy Kaliforniyadagi eng xavotirli nuqtalardan biri — Los-Anjeles okrugida joylashgan Malibu atrofi. Bu yerda yuzaga kelgan Bryson yong‘ini taxminan 200 akrga, ya’ni 81 gektarga yaqin hududni qamrab olgani haqida xabar berildi.
Shuningdek, Los-Anjeles yaqinidagi Azuza shahri atrofida va San-Diyego okrugidagi Camp Pendleton harbiy bazasi hududida ham yong‘inlar qayd etilgan. Ayrim joylarda evakuatsiya buyruqlari berilgan, yo‘l harakatiga vaqtincha cheklovlar kiritilgan.
Kaliforniyaning yong‘inlarga qarshi kurash xizmati ma’lumotlarida Bryson yong‘ini bilan bir qatorda boshqa faol yong‘inlar ham qayd etilgan. Ularning maydoni va jilovlanganlik darajasi tez o‘zgarishi mumkin.
Nega 150 mingdan ortiq abonent elektrsiz qoldi?
Elektr ta’minotidagi uzilishlarning barchasi yong‘in bevosita zarar yetkazgani bilan bog‘liq emas. Elektr tarmoqlari kompaniyalari kuchli shamol sharoitida simlar uzilishi yoki elektr uskunalari yong‘in chiqishiga sabab bo‘lishi xavfini kamaytirish uchun ayrim hududlarda tokni oldindan o‘chirmoqda.
16 oktyabr kunigi xabarlarda Kaliforniya bo‘ylab 150 mingdan ortiq elektr iste’molchisi ta’minotsiz qolgani aytildi. Bunda gap aholi soni emas, elektr xizmatiga ulangan abonentlar haqida bormoqda.
Bunday profilaktik choralar yong‘in xavfini pasaytirishga qaratilgan. Biroq elektrsiz qolish aholi, ayniqsa, uyda tibbiy uskunalardan foydalanadigan yoki doimiy elektr ta’minotiga muhtoj insonlar uchun qo‘shimcha qiyinchilik tug‘dirishi mumkin.
Kuchli shamol vaziyatni yanada xavfli qilmoqda
Kaliforniyadagi xavfli ob-havo sharoitiga Santa-Ana shamollari ham ta’sir ko‘rsatmoqda. Quruq havo va kuchli shamol alanganing tez tarqalishiga sharoit yaratadi, bu esa o‘t o‘chiruvchilarning ishini qiyinlashtiradi.
Mahalliy ob-havo xizmati ayrim hududlarda qizil darajadagi yong‘in xavfi haqida ogohlantirishlar bergan. Xavfli sharoit 17 oktyabrgacha davom etishi mumkinligi aytilgan.
Shu sababli mahalliy idoralar vaziyatni kuzatib bormoqda, yong‘in xavfi yuqori hududlarda esa aholiga rasmiy ogohlantirishlarni diqqat bilan kuzatish tavsiya etilmoqda.
Evakuatsiya va xavfsizlik choralari
Yong‘in aholi yashaydigan hududlarga yaqinlashgan joylarda odamlarni xavfsiz hududlarga ko‘chirish choralari ko‘rildi. Ayrim evakuatsiya buyruqlari keyinchalik o‘zgartirilgan bo‘lsa-da, yong‘in xavfi saqlanayotgan hududlarda vaziyat o‘zgarishi mumkin.
Mutaxassislar bunday sharoitda mahalliy hokimiyat va favqulodda vaziyatlar xizmatlarining ko‘rsatmalariga amal qilish muhimligini ta’kidlaydi. Yong‘in yo‘nalishi va shamol tezligi qisqa vaqt ichida o‘zgarishi mumkinligi sababli, xavfsizlik choralarini kechiktirmaslik zarur.
Xulosa
Kaliforniyadagi vaziyat bir vaqtning o‘zida bir nechta muammoni yuzaga chiqardi: yong‘inlarni jilovlash, aholini xavfsiz hududlarga ko‘chirish va elektr tarmoqlaridagi xavflarni kamaytirish.
150 mingdan ortiq abonentning elektrsiz qolishi ko‘lamni ko‘rsatadi, biroq asosiy masala — alanganing aholi yashaydigan joylarga tarqalishining oldini olish va insonlar xavfsizligini ta’minlashdir.
Kuchli shamol va quruq havo saqlanib turgan sharoitda vaziyatning keyingi rivoji ob-havo hamda yong‘in o‘chirish guruhlarining harakatlariga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.
Izohlar 0
…