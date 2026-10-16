Kaliforniyada yong‘inlar kuchaydi: 150 mingdan ortiq abonent elektrsiz qoldi (video)

·52·Dunyo
Kaliforniyada yong‘inlar kuchaydi: 150 mingdan ortiq abonent elektrsiz qoldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kaliforniyada kuchli shamol va quruq ob-havo tufayli yong‘inlar avj olib, aholi yashaydigan hududlarga yaqinlashmoqda, bu esa evakuatsiya choralarini talab etmoqda.
  • Yong‘in xavfini kamaytirish maqsadida elektr tarmoqlari kompaniyalari 150 mingdan ortiq abonentning elektr ta’minotini vaqtincha to‘xtatdi.
  • Bryson yong‘ini kabi bir nechta yong‘inlar Los-Anjeles okrugi, jumladan Malibu atrofida tarqalmoqda va o‘t o‘chiruvchilarning ishini murakkablashtirmoqda.

Kuchli shamol, issiq va quruq havo Kaliforniyada yong‘inlar tarqalishi xavfini oshirdi. Malibu va boshqa hududlarda alanga aholi yashaydigan joylarga yaqinlashar ekan, mahalliy idoralar evakuatsiya choralarini ko‘rdi. Xavfli ob-havo sabab elektr ta’minoti ham keng ko‘lamda vaqtincha cheklandi.

AQSHning Kaliforniya shtatida bir nechta yong‘in bilan kurash olib borilmoqda. Ayrim hududlarda o‘t o‘chiruvchilar alanganing tarqalishini to‘xtatishga harakat qilayotgan bir paytda, kuchli shamol vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda.

Yong‘inlar qaysi hududlarda tarqalmoqda?

Janubiy Kaliforniyadagi eng xavotirli nuqtalardan biri — Los-Anjeles okrugida joylashgan Malibu atrofi. Bu yerda yuzaga kelgan Bryson yong‘ini taxminan 200 akrga, ya’ni 81 gektarga yaqin hududni qamrab olgani haqida xabar berildi.

Shuningdek, Los-Anjeles yaqinidagi Azuza shahri atrofida va San-Diyego okrugidagi Camp Pendleton harbiy bazasi hududida ham yong‘inlar qayd etilgan. Ayrim joylarda evakuatsiya buyruqlari berilgan, yo‘l harakatiga vaqtincha cheklovlar kiritilgan.

Kaliforniyaning yong‘inlarga qarshi kurash xizmati ma’lumotlarida Bryson yong‘ini bilan bir qatorda boshqa faol yong‘inlar ham qayd etilgan. Ularning maydoni va jilovlanganlik darajasi tez o‘zgarishi mumkin.

Nega 150 mingdan ortiq abonent elektrsiz qoldi?

Elektr ta’minotidagi uzilishlarning barchasi yong‘in bevosita zarar yetkazgani bilan bog‘liq emas. Elektr tarmoqlari kompaniyalari kuchli shamol sharoitida simlar uzilishi yoki elektr uskunalari yong‘in chiqishiga sabab bo‘lishi xavfini kamaytirish uchun ayrim hududlarda tokni oldindan o‘chirmoqda.

16 oktyabr kunigi xabarlarda Kaliforniya bo‘ylab 150 mingdan ortiq elektr iste’molchisi ta’minotsiz qolgani aytildi. Bunda gap aholi soni emas, elektr xizmatiga ulangan abonentlar haqida bormoqda.

Bunday profilaktik choralar yong‘in xavfini pasaytirishga qaratilgan. Biroq elektrsiz qolish aholi, ayniqsa, uyda tibbiy uskunalardan foydalanadigan yoki doimiy elektr ta’minotiga muhtoj insonlar uchun qo‘shimcha qiyinchilik tug‘dirishi mumkin.

Kuchli shamol vaziyatni yanada xavfli qilmoqda

Kaliforniyadagi xavfli ob-havo sharoitiga Santa-Ana shamollari ham ta’sir ko‘rsatmoqda. Quruq havo va kuchli shamol alanganing tez tarqalishiga sharoit yaratadi, bu esa o‘t o‘chiruvchilarning ishini qiyinlashtiradi.

Mahalliy ob-havo xizmati ayrim hududlarda qizil darajadagi yong‘in xavfi haqida ogohlantirishlar bergan. Xavfli sharoit 17 oktyabrgacha davom etishi mumkinligi aytilgan.

Shu sababli mahalliy idoralar vaziyatni kuzatib bormoqda, yong‘in xavfi yuqori hududlarda esa aholiga rasmiy ogohlantirishlarni diqqat bilan kuzatish tavsiya etilmoqda.

Evakuatsiya va xavfsizlik choralari

Yong‘in aholi yashaydigan hududlarga yaqinlashgan joylarda odamlarni xavfsiz hududlarga ko‘chirish choralari ko‘rildi. Ayrim evakuatsiya buyruqlari keyinchalik o‘zgartirilgan bo‘lsa-da, yong‘in xavfi saqlanayotgan hududlarda vaziyat o‘zgarishi mumkin.

Mutaxassislar bunday sharoitda mahalliy hokimiyat va favqulodda vaziyatlar xizmatlarining ko‘rsatmalariga amal qilish muhimligini ta’kidlaydi. Yong‘in yo‘nalishi va shamol tezligi qisqa vaqt ichida o‘zgarishi mumkinligi sababli, xavfsizlik choralarini kechiktirmaslik zarur.

Xulosa

Kaliforniyadagi vaziyat bir vaqtning o‘zida bir nechta muammoni yuzaga chiqardi: yong‘inlarni jilovlash, aholini xavfsiz hududlarga ko‘chirish va elektr tarmoqlaridagi xavflarni kamaytirish.

150 mingdan ortiq abonentning elektrsiz qolishi ko‘lamni ko‘rsatadi, biroq asosiy masala — alanganing aholi yashaydigan joylarga tarqalishining oldini olish va insonlar xavfsizligini ta’minlashdir.

Kuchli shamol va quruq havo saqlanib turgan sharoitda vaziyatning keyingi rivoji ob-havo hamda yong‘in o‘chirish guruhlarining harakatlariga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

MalibuBrysonCamp PendletonElektr ta’minoti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda «Malibu» piyodalar o‘tish joyidagi odamlarni yanchib ketishiga bir bahya qoldiSamarqandda «Malibu» piyodalar o‘tish joyidagi odamlarni yanchib ketishiga bir bahya qoldi12 sentabr 07:21“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlari“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlari6 iyul 13:18Toshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdiToshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdi2 iyul 12:05Toshkentda Malibu qahvaxona binosiga borib urildiToshkentda Malibu qahvaxona binosiga borib urildi2 iyul 12:00Fransiya osmonida ilk bor noyob “olovli bulutlar” kuzatildiFransiya osmonida ilk bor noyob “olovli bulutlar” kuzatildi28 iyul 15:49Indoneziyada «Supermen» libosidagi o‘t o‘chiruvchi mashhur bo‘ldiIndoneziyada «Supermen» libosidagi o‘t o‘chiruvchi mashhur bo‘ldi24 avgust 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi