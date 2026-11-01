Yirik kiberhujum: Shimoliy Koreya xakerlari Binance kriptobirjasini qanday buzib kirdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shimoliy Koreya bilan bog‘liq TraderTraitor xakerlik guruhi Binance kriptobirjasidan 6 milliard AQSH dollaridan ortiq mablag‘ni o‘g‘irlab ketdi.
- AQSH Federal qidiruv byurosi ushbu kiberjinoyatni fosh etib, o‘g‘irlangan mablag‘ KXDR yalpi ichki mahsulotining qariyb 25 foiziga teng ekanligini ma’lum qildi.
- Xakerlar birja xodimining noutbukiga kirib olish va izlarni yo‘qotuvchi zararli dasturlardan foydalanish orqali ushbu hujumni amalga oshirgan.
Jahon kripto bozori va moliyaviy xavfsizlik tizimi tarixdagi eng dahshatli va ko‘lamdor kiberhujumga duch keldi. Dunyoning yetakchi kriptobirjasi hisoblangan Binance platformasidan rekord miqdordagi — 6 milliard AQSH dollaridan ortiq mablag‘ o‘g‘irlab ketildi.
AQSH Federal qidiruv byurosi (FQB / FBI) mazkur misli ko‘rilmagan kiberjinoyatni fosh etib, hujum ortida Shimoliy Koreya davlati bilan bog‘liq xakerlik tuzilmalari turganini rasman ma’lum qildi.
TraderTraitor nishoni: O‘g‘irlangan mablag‘ KXDR YAIMining chorak qismiga teng
FQB bergan xulosaga ko‘ra, kripto olamidagi ushbu global talon-toroj ortida Shimoliy Koreyaning mashhur xakerlik tarmog‘i — TraderTraitor guruhi turibdi:
Rekord darajadagi raqamlar: O‘g‘irlangan 6 milliard dollardan ziyod mablag‘ miqdori butun boshli Shimoliy Koreya davlatining bir yillik yalpi ichki mahsulotining (YAIM) qariyb 25 foiziga (to‘rtdan bir qismiga) tengdir;
Geosiyosiy xavf: Ekspertlar mazkur miqdordagi raqamli aktivlarning davlat nazoratidagi hakerlar qo‘liga o‘tishi global sanksiyalarni aylanib o‘tish va strategik harbiy dasturlarni moliyalashtirish uchun ishlatilishi mumkinligidan jiddiy xavotir bildirmoqda.
Hujum qanday amalga oshirildi? Oddiy noutbuk va izlarni yo‘qotuvchi dastur
Binance ma’muriyati tomonidan o‘tkazilgan birlamchi surishtiruvlar hujumning texnik tafsilotlarini oshkor qildi:
Buzib kirish nuqtasi (29 oktyabr): Kiberjinoyatchilar birjaning ichki tarmog‘iga to‘g‘ridan to‘g‘ri hujum qilmay, birja xodimlaridan birining ishchi noutbukini nishonga olgan va u orqali tizimga singib kirgan;
Izlarni o‘chiruvchi zararli viruslar: Tarmoqqa kirib olgan xakerlar tizimdagi barcha login-parollar va kirish izlarini butunlay yo‘q qiluvchi (wiper/anti-forensic) maxsus zararli dasturlardan foydalanishgan;
Mablag‘larni olib chiqib ketish: Izlar o‘chirilgan sharoitda ular ulkan hajmdagi kriptoaktivlarni yashin tezligida turli manzillarga ko‘chirib ulgurishgan.
Mazkur voqea global kriptoindustriyada xavfsizlik talablarini kuchaytirish va kriptobirjalardagi aktivlarni saqlash tizimini tubdan qayta ko‘rib chiqishga sabab bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…