Yirik kiberhujum: Shimoliy Koreya xakerlari Binance kriptobirjasini qanday buzib kirdi?

·60·Dunyo
Yirik kiberhujum: Shimoliy Koreya xakerlari Binance kriptobirjasini qanday buzib kirdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shimoliy Koreya bilan bog‘liq TraderTraitor xakerlik guruhi Binance kriptobirjasidan 6 milliard AQSH dollaridan ortiq mablag‘ni o‘g‘irlab ketdi.
  • AQSH Federal qidiruv byurosi ushbu kiberjinoyatni fosh etib, o‘g‘irlangan mablag‘ KXDR yalpi ichki mahsulotining qariyb 25 foiziga teng ekanligini ma’lum qildi.
  • Xakerlar birja xodimining noutbukiga kirib olish va izlarni yo‘qotuvchi zararli dasturlardan foydalanish orqali ushbu hujumni amalga oshirgan.

Jahon kripto bozori va moliyaviy xavfsizlik tizimi tarixdagi eng dahshatli va ko‘lamdor kiberhujumga duch keldi. Dunyoning yetakchi kriptobirjasi hisoblangan Binance platformasidan rekord miqdordagi — 6 milliard AQSH dollaridan ortiq mablag‘ o‘g‘irlab ketildi.

AQSH Federal qidiruv byurosi (FQB / FBI) mazkur misli ko‘rilmagan kiberjinoyatni fosh etib, hujum ortida Shimoliy Koreya davlati bilan bog‘liq xakerlik tuzilmalari turganini rasman ma’lum qildi.

TraderTraitor nishoni: O‘g‘irlangan mablag‘ KXDR YAIMining chorak qismiga teng

FQB bergan xulosaga ko‘ra, kripto olamidagi ushbu global talon-toroj ortida Shimoliy Koreyaning mashhur xakerlik tarmog‘i — TraderTraitor guruhi turibdi:

  • Rekord darajadagi raqamlar: O‘g‘irlangan 6 milliard dollardan ziyod mablag‘ miqdori butun boshli Shimoliy Koreya davlatining bir yillik yalpi ichki mahsulotining (YAIM) qariyb 25 foiziga (to‘rtdan bir qismiga) tengdir;

  • Geosiyosiy xavf: Ekspertlar mazkur miqdordagi raqamli aktivlarning davlat nazoratidagi hakerlar qo‘liga o‘tishi global sanksiyalarni aylanib o‘tish va strategik harbiy dasturlarni moliyalashtirish uchun ishlatilishi mumkinligidan jiddiy xavotir bildirmoqda.

Hujum qanday amalga oshirildi? Oddiy noutbuk va izlarni yo‘qotuvchi dastur

Binance ma’muriyati tomonidan o‘tkazilgan birlamchi surishtiruvlar hujumning texnik tafsilotlarini oshkor qildi:

  • Buzib kirish nuqtasi (29 oktyabr): Kiberjinoyatchilar birjaning ichki tarmog‘iga to‘g‘ridan to‘g‘ri hujum qilmay, birja xodimlaridan birining ishchi noutbukini nishonga olgan va u orqali tizimga singib kirgan;

  • Izlarni o‘chiruvchi zararli viruslar: Tarmoqqa kirib olgan xakerlar tizimdagi barcha login-parollar va kirish izlarini butunlay yo‘q qiluvchi (wiper/anti-forensic) maxsus zararli dasturlardan foydalanishgan;

  • Mablag‘larni olib chiqib ketish: Izlar o‘chirilgan sharoitda ular ulkan hajmdagi kriptoaktivlarni yashin tezligida turli manzillarga ko‘chirib ulgurishgan.

Mazkur voqea global kriptoindustriyada xavfsizlik talablarini kuchaytirish va kriptobirjalardagi aktivlarni saqlash tizimini tubdan qayta ko‘rib chiqishga sabab bo‘lishi kutilmoqda.

BinanceTraderTraitorFQBKXDR
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixdagi eng dahshatli o‘g‘rilik: Binance birjasidan 6,3 mlrd dollar o‘g‘irlandiTarixdagi eng dahshatli o‘g‘rilik: Binance birjasidan 6,3 mlrd dollar o‘g‘irlandi30 oktabr 10:50Tramp Binance birjasidagi eng yirik kripto-talonchilik bo‘yicha bayonot berdiTramp Binance birjasidagi eng yirik kripto-talonchilik bo‘yicha bayonot berdiKecha 08:43AQSHda O‘zbekiston fuqarosi 12 mln dollarlik tovarlarni o‘g‘irlashda ayblanmoqdaAQSHda O‘zbekiston fuqarosi 12 mln dollarlik tovarlarni o‘g‘irlashda ayblanmoqda25 oktabr 21:47AQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldiAQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldi26 avgust 22:23Bektemirda kripto-botlar orqali narkosavdo qilgan fuqaro ushlandiBektemirda kripto-botlar orqali narkosavdo qilgan fuqaro ushlandi10 iyul 11:10AQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildiAQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildi2 avgust 05:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda