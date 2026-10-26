“Qizil chiziqlar”: Ukraina Rossiyadan nimalarni talab qiladi va nimalarga rozi bo‘lmaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy noyabr oyida kutilayotgan tinchlik muzokaralari oldidan mamlakatning qat'iy pozitsiyasi va kesib o'tilmaydigan «qizil chiziqlari»ni ma'lum qildi.
- Kiyev rasmiylari Ukraina neytral maqomga o'tishidan va milliy armiya imkoniyatlarini cheklashdan qat'iy voz kechmoqda.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy TSN telekanaliga bergan intervyusida noyabr oyida qayta tiklanishi kutilayotgan tinchlik muzokaralari oldidan Kiyevning rasmiy pozitsiyasi va kesib o‘tilmaydigan asosiy «qizil chiziqlari»ni ma’lum qildi.
Davlat rahbarining ta’kidlashicha, Ukraina hech qanday holatda betaraflik maqomiga rozi bo‘lmaydi va milliy armiya soni yoki imkoniyatlarini cheklashga yo‘l qo‘ymaydi. Shuningdek, u eng og‘riqli masala hisoblangan hududlar bo‘yicha muloqot faqat Rossiya prezidenti darajasida olib borilishi mumkinligini ochiq bildirdi.
Kiyevning «qizil chiziqlari»: Neytral maqom va armiya cheklovlari qabul qilinmaydi
Vladimir Zelenskiy bo‘lajak muloqotlar bo‘yicha AQSH bilan umumiy pozitsiyaga ega ekanliklarini aytib o‘tdi:
Betaraflikdan qat’iy voz kechish: «Biz davlatimizning neytralligi haqida gaplasha olmaymiz va bu haqda gapirmasligimiz kerak. Bu boradagi bizning qarashimiz, umuman olganda, Amerika tomoni bilan bir xil», — dedi Zelenskiy;
Armiyani cheklashni rad etish: Prezident Ukraina qurolli kuchlari safini yoki qurollanishini qisqartirish hech kimga xavfsizlik qo‘shmasligini ta’kidlab, bu talabni qabul qilib bo‘lmasligini uqtirdi;
Vashington bilan kelishuvlar: U hujjatlarda aks etgan aniq bandlarni sir saqlagan holda, AQSH ma’muriyati bilan kelishilgan kelishuvlarga muvofiq hozircha barcha tafsilotlarni oshkor qilolmasligini aytdi.
Hududlar almashinuvi va noyabrdagi talablar: Faqat Putin bilan muloqot
Tinchlik shartlari va ehtimoliy kelishuvlar borasida Kiyevning aniq talablari belgilab olingan:
Oliy darajadagi muhokama: Zelenskiy hududlar almashinuviga oid murakkab va nozik masalalarni boshqa diplomatlar bilan emas, shaxsan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilangina muhokama qilishga tayyor ekanini bildirdi;
Energetika va kema qatnovi sharti: Noyabr oyidagi muzokaralar stolida Kiyev birinchi navbatda Rossiyadan Ukraina energetika infratuzilmasiga berilayotgan zarbalarni to‘xtatishni talab qiladi;
Deniz yo‘llari xavfsizligi: Shu bilan birga, Qora dengizdagi fuqaroviy kema qatnoviga qarshi har qanday hujumlarni to‘liq to‘xtatish Kiyevning asosiy shartlaridan biri sifatida kun tartibiga qo‘yilmoqda.
Noyabr oyida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilayotgan diplomatik uchrashuvlar ushbu keskin talablar fonida murakkab va hal qiluvchi sinovga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…