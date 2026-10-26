“Qizil chiziqlar”: Ukraina Rossiyadan nimalarni talab qiladi va nimalarga rozi bo‘lmaydi?

·52·Dunyo
“Qizil chiziqlar”: Ukraina Rossiyadan nimalarni talab qiladi va nimalarga rozi bo‘lmaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy noyabr oyida kutilayotgan tinchlik muzokaralari oldidan mamlakatning qat'iy pozitsiyasi va kesib o'tilmaydigan «qizil chiziqlari»ni ma'lum qildi.
  • Kiyev rasmiylari Ukraina neytral maqomga o'tishidan va milliy armiya imkoniyatlarini cheklashdan qat'iy voz kechmoqda.

Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy TSN telekanaliga bergan intervyusida noyabr oyida qayta tiklanishi kutilayotgan tinchlik muzokaralari oldidan Kiyevning rasmiy pozitsiyasi va kesib o‘tilmaydigan asosiy «qizil chiziqlari»ni ma’lum qildi.

Davlat rahbarining ta’kidlashicha, Ukraina hech qanday holatda betaraflik maqomiga rozi bo‘lmaydi va milliy armiya soni yoki imkoniyatlarini cheklashga yo‘l qo‘ymaydi. Shuningdek, u eng og‘riqli masala hisoblangan hududlar bo‘yicha muloqot faqat Rossiya prezidenti darajasida olib borilishi mumkinligini ochiq bildirdi.

Kiyevning «qizil chiziqlari»: Neytral maqom va armiya cheklovlari qabul qilinmaydi

Vladimir Zelenskiy bo‘lajak muloqotlar bo‘yicha AQSH bilan umumiy pozitsiyaga ega ekanliklarini aytib o‘tdi:

  • Betaraflikdan qat’iy voz kechish: «Biz davlatimizning neytralligi haqida gaplasha olmaymiz va bu haqda gapirmasligimiz kerak. Bu boradagi bizning qarashimiz, umuman olganda, Amerika tomoni bilan bir xil», — dedi Zelenskiy;

  • Armiyani cheklashni rad etish: Prezident Ukraina qurolli kuchlari safini yoki qurollanishini qisqartirish hech kimga xavfsizlik qo‘shmasligini ta’kidlab, bu talabni qabul qilib bo‘lmasligini uqtirdi;

  • Vashington bilan kelishuvlar: U hujjatlarda aks etgan aniq bandlarni sir saqlagan holda, AQSH ma’muriyati bilan kelishilgan kelishuvlarga muvofiq hozircha barcha tafsilotlarni oshkor qilolmasligini aytdi.

Hududlar almashinuvi va noyabrdagi talablar: Faqat Putin bilan muloqot

Tinchlik shartlari va ehtimoliy kelishuvlar borasida Kiyevning aniq talablari belgilab olingan:

  • Oliy darajadagi muhokama: Zelenskiy hududlar almashinuviga oid murakkab va nozik masalalarni boshqa diplomatlar bilan emas, shaxsan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilangina muhokama qilishga tayyor ekanini bildirdi;

  • Energetika va kema qatnovi sharti: Noyabr oyidagi muzokaralar stolida Kiyev birinchi navbatda Rossiyadan Ukraina energetika infratuzilmasiga berilayotgan zarbalarni to‘xtatishni talab qiladi;

  • Deniz yo‘llari xavfsizligi: Shu bilan birga, Qora dengizdagi fuqaroviy kema qatnoviga qarshi har qanday hujumlarni to‘liq to‘xtatish Kiyevning asosiy shartlaridan biri sifatida kun tartibiga qo‘yilmoqda.

Noyabr oyida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilayotgan diplomatik uchrashuvlar ushbu keskin talablar fonida murakkab va hal qiluvchi sinovga aylanishi kutilmoqda.

Vladimir ZelenskiyRossiya-Ukraina urushiTinchlik muzokaralariVladimir Putin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiy “Yandeks” data-markazlariga berilgan zarbalar oqibatlarini ma’lum qildiZelenskiy “Yandeks” data-markazlariga berilgan zarbalar oqibatlarini ma’lum qildi12 oktabr 22:12Tramp va Zelenskiy o‘rtasida dizel yoqilg‘isi va Rossiya zavodlari bo‘yicha ochiq nizo...Tramp va Zelenskiy o‘rtasida dizel yoqilg‘isi va Rossiya zavodlari bo‘yicha ochiq nizo...11 oktabr 09:50Yuriy Ushakov Rossiya AQSH va Ukraina bilan muloqotni qachon qayta boshlashini aytdiYuriy Ushakov Rossiya AQSH va Ukraina bilan muloqotni qachon qayta boshlashini aytdiKecha 23:01Rossiyada «qora beva»lar tovon puli uchun erkaklarni urushga yubormoqdaRossiyada «qora beva»lar tovon puli uchun erkaklarni urushga yubormoqda23 oktabr 22:47NYT: Rossiya Ukraina energetika tizimiga keng ko‘lamli hujumlar rejasini tuzgan bo‘lishi mumkinNYT: Rossiya Ukraina energetika tizimiga keng ko‘lamli hujumlar rejasini tuzgan bo‘lishi mumkin3 oktabr 10:48Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?23 sentabr 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi