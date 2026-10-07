Bugun 74 yoshga to‘lgan Vladimir Putin tug‘ilgan kunini qanday o‘tkazadi?

·98·Dunyo
Bugun 74 yoshga to‘lgan Vladimir Putin tug‘ilgan kunini qanday o‘tkazadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bugun, 7 oktyabr kuni 74 yoshga to‘lgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin o‘z tug‘ilgan kunini ish jarayonida o‘tkazadi.
  • Uning tug‘ilgan kuni uchun xalqaro telefon muloqotlari va boshqa ishchi tadbirlar rejalashtirilgan.
  • Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, bu kun prezident uchun shaxsiy sana bo‘lsa-da, ish grafigi davom etadi.
  • Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov ham xorijiy davlat rahbarlari bilan telefon muloqotlari bo‘lishini tasdiqlagan.

Bugun, 7 oktyabr — Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tug‘ilgan kuni. 1952 yilda dunyoga kelgan Rossiya rahbari 2026 yilda 74 yoshni qarshi oldi. Biroq uning tug‘ilgan kuni odatdagidek to‘liq bayram kuniga aylanmaydi — Putin bu kunda ham ishlashda davom etadi.

Putinning 74 yoshga to‘lgan kunidagi rejalari Kreml tomonidan ma’lum qilingan. Rossiya prezidenti uchun xalqaro telefon muloqotlari va boshqa ishchi tadbirlar rejalashtirilgan.

Putin 7 oktyabrni qanday o‘tkazadi?

Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, tug‘ilgan kun prezident uchun shaxsiy sana hisoblanadi. Shu bilan birga, Putinning ish grafigi bu kunda ham davom etadi.

7 oktyabr kuni u, avvalo, tug‘ilgan kuni munosabati bilan xorijiy davlat rahbarlari bilan qator telefon muloqotlarini o‘tkazishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari, prezident grafigida boshqa tadbirlar ham bor.

Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov ham tug‘ilgan kun munosabati bilan xorijiy davlat rahbarlari bilan bir qator telefon muloqotlari rejalashtirilganini ma’lum qilgan.

Leningradda tug‘ilgan Putin

Vladimir Putin 1952 yil 7 oktyabrda Leningrad shahrida, hozirgi Sankt-Peterburgda tug‘ilgan. Shu tariqa, 2026 yil 7 oktyabrda uning 74 yoshga to‘lishi qayd etilmoqda.

U Rossiya prezidenti lavozimini ilk bor 2000 yilda egallagan. 2008 yilgacha prezident bo‘lib ishlaganidan so‘ng boshqa davlat lavozimida faoliyat yuritgan va 2012 yildan yana Rossiya prezidenti sifatida ishlab kelmoqda.

Tug‘ilgan kun — ammo ish grafigi o‘zgarmaydi

Davlat rahbari uchun tug‘ilgan kun oddiy fuqaronikidan farq qiladi. Kreml vakillarining ma’lum qilishicha, Putin bu sanani yaqinlari tabrigi bilan qarshi oladi, biroq prezidentning ish kuni to‘liq bayramga aylanmaydi.

«Den rojdeniya — eto lichniy prazdnik».

Kreml ma’lumotiga ko‘ra, Putinga xorijiy davlat rahbarlaridan ham tabriklar kelishi kutilgan. Ular orasida Xitoy rahbari Si Szinpinning tabrigi ham borligi xabar qilingan.

Rossiya rahbari uchun bu oddiy sana emas

Putinning 74 yoshga to‘lishi Rossiya siyosiy hayotidagi uzoq yillik faoliyati fonida ham e’tiborli sana hisoblanadi.

Biroq prezidentning o‘zi tug‘ilgan kunini davlat miqyosidagi umummilliy bayram sifatida ko‘rsatishga ehtiyotkor munosabat bildirib kelgan.

Shu sababli 7 oktyabr Rossiyada rasmiy milliy bayram emas, balki davlat rahbarining shaxsiy tug‘ilgan kuni sifatida qolmoqda.

74 yoshda ham ish stolida

Bugun Rossiya rahbari uchun asosiy kun tartibi hamkasblari bilan tabriklar almashishdan ko‘ra ishchi muloqotlarga boy bo‘lishi kutilmoqda.

Putin xorijiy rahbarlar bilan telefon orqali muloqotlar o‘tkazadi, shuningdek, kun davomida boshqa ishchi tadbirlarda ham ishtirok etadi.

Shunday qilib, Vladimir Putin 74 yoshini ham siyosiy va ishchi kun tartibi bilan qarshi olmoqda.

Tug‘ilgan kun inson uchun shaxsiy sana bo‘lsa-da, davlat rahbari uchun uning har bir kuni davlat ishlari bilan chambarchas bog‘liq. 7 oktyabr ham Putin uchun ana shunday kunlardan biri bo‘lib qolmoqda.

Vladimir PutinPutin 74 yoshSi SzinpinKreml
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Putin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdiPutin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdi20 avgust 08:05Rossiyalik sobiq harbiyning Putinga shoshilinch murojaati tarmoqlarni larzaga keltirdi!Rossiyalik sobiq harbiyning Putinga shoshilinch murojaati tarmoqlarni larzaga keltirdi!26 iyun 11:29Vladimir Putin Kremlda Gerxard Shryoder bilan sirli uchrashuv o‘tkazdi...Vladimir Putin Kremlda Gerxard Shryoder bilan sirli uchrashuv o‘tkazdi...6 iyun 12:38Tramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladiTramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladi10 sentabr 10:25Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?23 sentabr 09:48«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!20 sentabr 11:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?