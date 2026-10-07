Bugun 74 yoshga to‘lgan Vladimir Putin tug‘ilgan kunini qanday o‘tkazadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bugun, 7 oktyabr kuni 74 yoshga to‘lgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin o‘z tug‘ilgan kunini ish jarayonida o‘tkazadi.
- Uning tug‘ilgan kuni uchun xalqaro telefon muloqotlari va boshqa ishchi tadbirlar rejalashtirilgan.
- Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, bu kun prezident uchun shaxsiy sana bo‘lsa-da, ish grafigi davom etadi.
- Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov ham xorijiy davlat rahbarlari bilan telefon muloqotlari bo‘lishini tasdiqlagan.
Bugun, 7 oktyabr — Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tug‘ilgan kuni. 1952 yilda dunyoga kelgan Rossiya rahbari 2026 yilda 74 yoshni qarshi oldi. Biroq uning tug‘ilgan kuni odatdagidek to‘liq bayram kuniga aylanmaydi — Putin bu kunda ham ishlashda davom etadi.
Putinning 74 yoshga to‘lgan kunidagi rejalari Kreml tomonidan ma’lum qilingan. Rossiya prezidenti uchun xalqaro telefon muloqotlari va boshqa ishchi tadbirlar rejalashtirilgan.
Putin 7 oktyabrni qanday o‘tkazadi?
Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, tug‘ilgan kun prezident uchun shaxsiy sana hisoblanadi. Shu bilan birga, Putinning ish grafigi bu kunda ham davom etadi.
7 oktyabr kuni u, avvalo, tug‘ilgan kuni munosabati bilan xorijiy davlat rahbarlari bilan qator telefon muloqotlarini o‘tkazishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari, prezident grafigida boshqa tadbirlar ham bor.
Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov ham tug‘ilgan kun munosabati bilan xorijiy davlat rahbarlari bilan bir qator telefon muloqotlari rejalashtirilganini ma’lum qilgan.
Leningradda tug‘ilgan Putin
Vladimir Putin 1952 yil 7 oktyabrda Leningrad shahrida, hozirgi Sankt-Peterburgda tug‘ilgan. Shu tariqa, 2026 yil 7 oktyabrda uning 74 yoshga to‘lishi qayd etilmoqda.
U Rossiya prezidenti lavozimini ilk bor 2000 yilda egallagan. 2008 yilgacha prezident bo‘lib ishlaganidan so‘ng boshqa davlat lavozimida faoliyat yuritgan va 2012 yildan yana Rossiya prezidenti sifatida ishlab kelmoqda.
Tug‘ilgan kun — ammo ish grafigi o‘zgarmaydi
Davlat rahbari uchun tug‘ilgan kun oddiy fuqaronikidan farq qiladi. Kreml vakillarining ma’lum qilishicha, Putin bu sanani yaqinlari tabrigi bilan qarshi oladi, biroq prezidentning ish kuni to‘liq bayramga aylanmaydi.
«Den rojdeniya — eto lichniy prazdnik».
Kreml ma’lumotiga ko‘ra, Putinga xorijiy davlat rahbarlaridan ham tabriklar kelishi kutilgan. Ular orasida Xitoy rahbari Si Szinpinning tabrigi ham borligi xabar qilingan.
Rossiya rahbari uchun bu oddiy sana emas
Putinning 74 yoshga to‘lishi Rossiya siyosiy hayotidagi uzoq yillik faoliyati fonida ham e’tiborli sana hisoblanadi.
Biroq prezidentning o‘zi tug‘ilgan kunini davlat miqyosidagi umummilliy bayram sifatida ko‘rsatishga ehtiyotkor munosabat bildirib kelgan.
Shu sababli 7 oktyabr Rossiyada rasmiy milliy bayram emas, balki davlat rahbarining shaxsiy tug‘ilgan kuni sifatida qolmoqda.
74 yoshda ham ish stolida
Bugun Rossiya rahbari uchun asosiy kun tartibi hamkasblari bilan tabriklar almashishdan ko‘ra ishchi muloqotlarga boy bo‘lishi kutilmoqda.
Putin xorijiy rahbarlar bilan telefon orqali muloqotlar o‘tkazadi, shuningdek, kun davomida boshqa ishchi tadbirlarda ham ishtirok etadi.
Shunday qilib, Vladimir Putin 74 yoshini ham siyosiy va ishchi kun tartibi bilan qarshi olmoqda.
Tug‘ilgan kun inson uchun shaxsiy sana bo‘lsa-da, davlat rahbari uchun uning har bir kuni davlat ishlari bilan chambarchas bog‘liq. 7 oktyabr ham Putin uchun ana shunday kunlardan biri bo‘lib qolmoqda.
Izohlar 0
…