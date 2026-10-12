Zelenskiy “Yandeks” data-markazlariga berilgan zarbalar oqibatlarini ma’lum qildi
Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning yirik texnologiya kompaniyasi — «Yandeks»ga qarashli ma’lumotlar markazlariga (data-markazlar) berilgan zarbalar raqamli maydonga qanday ta’sir ko‘rsatgani haqida bayonot berdi. Ukraina rahbarining ta’kidlashicha, mazkur infratuzilma obyektlari ishdan chiqqan paytda ijtimoiy tarmoqlarda nafrat so‘zlari, jamiyatni bo‘lishga qaratilgan kampaniyalar va turli provokatsiyalar darajasi sezilarli darajada pasaygan.
Shu bilan birga, Rossiya matbuoti hujum oqibatida yetkazilgan texnik zarar va uni bartaraf etishning moliyaviy oqibatlariga oid ma’lumotlarni ochiqladi.
«Botlar qayerdan boshqarilayotgani ayon bo‘ldi»
Vladimir Zelenskiy ma’lumotlar markazlariga yetkazilgan shikastlanish bevosita tarmoqdagi axborot muhitiga ta’sir qilganini qayd etdi:
Provokatsiyalarning kamayishi: «Ushbu obyektlarga zarba berilgan paytda ijtimoiy tarmoqlarda nafrat, sun’iy bo‘linish va adovatli provokatsiyalar keskin kamaydi», — deya fikr bildirdi Zelenskiy;
Bot-fermalar faoliyati: Davlat rahbari raqamli makondagi o‘zgarishlarga to‘xtalar ekan, quyidagicha qo‘shimcha qildi:
«Tarmoqlarda botlar soni sezilarli darajada qisqardi va bu botlar aslida qayerdan kelib chiqayotgani, qayerdan turib boshqarilayotgani endi juda aniq ko‘rinib turibdi».
Tiklash uchun kamida yarim yil: «Kommersant» zarar ko‘lamini ochiqladi
Rossiyaning «Kommersant» nashri xabariga ko‘ra, nishonga olingan «Yandeks» data-markazlaridagi murakkab server uskunalarini to‘liq yangilash va qayta tiklash jarayoni jiddiy muddatni talab etadi:
6 oylik muhlat: Mutaxassislar shikastlangan yuqori texnologiyali uskunalarni qayta ishga tushirish va infratuzilmani to‘liq tiklash uchun kamida yarim yil vaqt ketishini taxmin qilmoqda;
Xorijiy yetkazib berish kanallari: Kompaniya yo‘qotishlarni tezroq qoplash maqsadida yangi uskunalarni turli yo‘llar, jumladan, chet el ta’minot kanallari orqali sotib olish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqda;
Bulutli xizmatlar qimmatlashadi: Yuzaga kelgan ulkan qo‘shimcha xarajatlar va yetkazib berishdagi logistik qiyinchiliklar oxir-oqibat oddiy foydalanuvchilar va biznes mijozlar uchun «Yandeks» bulutli (cloud) xizmatlari narxining sezilarli darajada oshishiga olib kelishi kutilmoqda.
Raqamli va energetik infratuzilmaga qaratilgan bunday hujumlar nafaqat jismoniy tarmoqlar, balki global axborot maydoni va IT-sektor iqtisodiyotiga ham bevosita ta’sir o‘tkazishda davom etmoqda.
Izohlar 0
…