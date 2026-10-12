Zelenskiy “Yandeks” data-markazlariga berilgan zarbalar oqibatlarini ma’lum qildi

·3·Dunyo
Zelenskiy “Yandeks” data-markazlariga berilgan zarbalar oqibatlarini ma’lum qildi

Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning yirik texnologiya kompaniyasi — «Yandeks»ga qarashli ma’lumotlar markazlariga (data-markazlar) berilgan zarbalar raqamli maydonga qanday ta’sir ko‘rsatgani haqida bayonot berdi. Ukraina rahbarining ta’kidlashicha, mazkur infratuzilma obyektlari ishdan chiqqan paytda ijtimoiy tarmoqlarda nafrat so‘zlari, jamiyatni bo‘lishga qaratilgan kampaniyalar va turli provokatsiyalar darajasi sezilarli darajada pasaygan.

Shu bilan birga, Rossiya matbuoti hujum oqibatida yetkazilgan texnik zarar va uni bartaraf etishning moliyaviy oqibatlariga oid ma’lumotlarni ochiqladi.

«Botlar qayerdan boshqarilayotgani ayon bo‘ldi»

Vladimir Zelenskiy ma’lumotlar markazlariga yetkazilgan shikastlanish bevosita tarmoqdagi axborot muhitiga ta’sir qilganini qayd etdi:

  • Provokatsiyalarning kamayishi: «Ushbu obyektlarga zarba berilgan paytda ijtimoiy tarmoqlarda nafrat, sun’iy bo‘linish va adovatli provokatsiyalar keskin kamaydi», — deya fikr bildirdi Zelenskiy;

  • Bot-fermalar faoliyati: Davlat rahbari raqamli makondagi o‘zgarishlarga to‘xtalar ekan, quyidagicha qo‘shimcha qildi:

    «Tarmoqlarda botlar soni sezilarli darajada qisqardi va bu botlar aslida qayerdan kelib chiqayotgani, qayerdan turib boshqarilayotgani endi juda aniq ko‘rinib turibdi».

Tiklash uchun kamida yarim yil: «Kommersant» zarar ko‘lamini ochiqladi

Rossiyaning «Kommersant» nashri xabariga ko‘ra, nishonga olingan «Yandeks» data-markazlaridagi murakkab server uskunalarini to‘liq yangilash va qayta tiklash jarayoni jiddiy muddatni talab etadi:

  • 6 oylik muhlat: Mutaxassislar shikastlangan yuqori texnologiyali uskunalarni qayta ishga tushirish va infratuzilmani to‘liq tiklash uchun kamida yarim yil vaqt ketishini taxmin qilmoqda;

  • Xorijiy yetkazib berish kanallari: Kompaniya yo‘qotishlarni tezroq qoplash maqsadida yangi uskunalarni turli yo‘llar, jumladan, chet el ta’minot kanallari orqali sotib olish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqda;

  • Bulutli xizmatlar qimmatlashadi: Yuzaga kelgan ulkan qo‘shimcha xarajatlar va yetkazib berishdagi logistik qiyinchiliklar oxir-oqibat oddiy foydalanuvchilar va biznes mijozlar uchun «Yandeks» bulutli (cloud) xizmatlari narxining sezilarli darajada oshishiga olib kelishi kutilmoqda.

Raqamli va energetik infratuzilmaga qaratilgan bunday hujumlar nafaqat jismoniy tarmoqlar, balki global axborot maydoni va IT-sektor iqtisodiyotiga ham bevosita ta’sir o‘tkazishda davom etmoqda.

Vladimir ZelenskiyYandeksRossiya-Ukraina urushiKiberxavfsizlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?10 sentabr 17:31Tramp va Zelenskiy o‘rtasida dizel yoqilg‘isi va Rossiya zavodlari bo‘yicha ochiq nizo...Tramp va Zelenskiy o‘rtasida dizel yoqilg‘isi va Rossiya zavodlari bo‘yicha ochiq nizo...Kecha 09:50NYT: Rossiya Ukraina energetika tizimiga keng ko‘lamli hujumlar rejasini tuzgan bo‘lishi mumkinNYT: Rossiya Ukraina energetika tizimiga keng ko‘lamli hujumlar rejasini tuzgan bo‘lishi mumkin3 oktabr 10:48Kiberxavfsizlik: spamchilar ommaviy xabarlardan manzilli hujumlarga oʻtdiKiberxavfsizlik: spamchilar ommaviy xabarlardan manzilli hujumlarga oʻtdi31 iyul 02:24Yandeks Fabrika ogʻirligi bir kilogrammdan kam boʻlgan Lunnen Airis noutbugini taqdim etdiYandeks Fabrika ogʻirligi bir kilogrammdan kam boʻlgan Lunnen Airis noutbugini taqdim etdi29 sentabr 11:22Huawei Nova 16s smartfonlariga Yandeks raqam aniqlovchisi oʻrnatildiHuawei Nova 16s smartfonlariga Yandeks raqam aniqlovchisi oʻrnatildi24 sentabr 13:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi