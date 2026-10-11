Tramp va Zelenskiy o‘rtasida dizel yoqilg‘isi va Rossiya zavodlari bo‘yicha ochiq nizo...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp, Ukraina Qurolli Kuchlarining Rossiyadagi neftni qayta ishlash korxonalariga zarbalari jahonda dizel yoqilg‘isi taqchilligini yuzaga keltirayotganini va bu Amerika fermerlariga zarar yetkazayotganini ma’lum qildi.
- Tramp, Vashingtonning Kiyevdan Rossiya neft infratuzilmasiga hujum qilmaslik talabiga qaramay, Zelenskiy o‘z bilganicha yo‘l tutayotganini ta’kidlab, Ukrainada tinchlik kelishuvi uchun yangi yetakchi kerakligini bildirdi.
AQSH prezidenti Donald Tramp Ukraina yetakchisi Volodimir Zelenskiyning siyosatiga nisbatan navbatdagi keskin bayonotlari bilan chiqdi. Endryus harbiy bazasida o‘tkazilgan matbuot anjumanida Oq uy rahbari Kiyevning harakatlari Amerika fermerlariga va global yoqilg‘i bozoriga jiddiy zarar yetkazishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Trampning ta’kidlashicha, Ukraina Qurolli kuchlari tomonidan Rossiyadagi neftni qayta ishlash korxonalariga berilayotgan zarbalar jahonda dizel yoqilg‘isi taqchilligini yuzaga keltirmoqda.
Neft zavodlariga zarbalar va Trampning talabi: «Bu ishni bas qilish kerak»
AQSH prezidenti Vashington bu borada bir necha bor rasmiy ogohlantirish berganini eslatib o‘tdi:
Fermerlar manfaatiga tahdid: «Zelenskiy bizning fermerlarimizga dizel yoqilg‘isi bilan bog‘liq muammolar tug‘dirishni xohlayapti. Chunki Rossiya butun dunyo bo‘yicha dizel ta’minotining katta qismini qoplab keladi», — dedi Tramp;
Ogohlantirishlarga e’tiborsizlik: Oq uy rahbarining so‘zlariga ko‘ra, Vashington Kiyevdan Rossiya neft infratuzilmasiga hujum qilmaslikni talab qilgan: «Unga xohlaganingni qil, faqat neftni qayta ishlash zavodlariga zarba berma deganman. U esa o‘z bilganicha yo‘l tutmoqda va bu ishni darhol bas qilishi kerak»;
Rahbariyatni almashtirish chaqirig‘i: Tramp Ukrainada tinchlik kelishuviga erishish uchun yangi yetakchi kerakligini ochiq aytdi: «Men kelishuv tuza oladigan yangi rahbar topishni taklif qilaman. Chunki Zelenskiy ko‘plab bitimlarga kelishishi mumkin edi, biroq negadir buni istamayapti».
Putin bilan suhbat va 3 million tonna dizel shartnomasi
Bu keskin bayonotlar 9 oktyabr kuni AQSH va Rossiya prezidentlari o‘rtasida bo‘lib o‘tgan telefon muloqotidan so‘ng yanada kuchaydi:
Global bozorga yoqilg‘i oqimi: Vladimir Putin bilan suhbatdan keyin Tramp yaqin vaqt ichida Rossiya Amerika va jahon bozoriga jami 3 million tonna dizel yetkazib berishi bo‘yicha kelishuvga erishilganini ma’lum qildi;
Bozor narxlarini jilovlash: Vashington ushbu qadamni yoqilg‘i narxlarining keskin ko‘tarilishiga yo‘l qo‘ymaslik va ichki iqtisodiyotni himoya qilish zarurati bilan izohlamoqda.
Zelenskiyning javobi: «Bu — urushga kiritilgan investitsiya»
Kiyev Vashington va Moskva o‘rtasidagi yoqilg‘i kelishuviga munosabat bildirishda kechikmadi:
Keskin raddiya: Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy AQSHning Rossiya dizel yoqilg‘isini jahon bozoriga chiqarishga ruxsat berganini qattiq tanqid qildi;
«Urush investitsiyasi»: Zelenskiy ushbu chorani to‘g‘ridan to‘g‘ri agressiyani moliyalashtirish va «urush mashinasiga kiritilgan investitsiya» deya baholab, bu sanksiyalar siyosatining susayishiga olib kelishini ta’kidladi.
Vashington va Kiyev o‘rtasida yoqilg‘i bozori hamda harbiy strategiya bo‘yicha paydo bo‘lgan ushbu keskin bahs ittifoqchilar o‘rtasidagi diplomatik munosabatlar jiddiy sinov qarshisida turganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…