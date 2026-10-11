Tramp va Zelenskiy o‘rtasida dizel yoqilg‘isi va Rossiya zavodlari bo‘yicha ochiq nizo...

·77·Dunyo
Tramp va Zelenskiy o‘rtasida dizel yoqilg‘isi va Rossiya zavodlari bo‘yicha ochiq nizo...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidenti Donald Tramp, Ukraina Qurolli Kuchlarining Rossiyadagi neftni qayta ishlash korxonalariga zarbalari jahonda dizel yoqilg‘isi taqchilligini yuzaga keltirayotganini va bu Amerika fermerlariga zarar yetkazayotganini ma’lum qildi.
  • Tramp, Vashingtonning Kiyevdan Rossiya neft infratuzilmasiga hujum qilmaslik talabiga qaramay, Zelenskiy o‘z bilganicha yo‘l tutayotganini ta’kidlab, Ukrainada tinchlik kelishuvi uchun yangi yetakchi kerakligini bildirdi.

AQSH prezidenti Donald Tramp Ukraina yetakchisi Volodimir Zelenskiyning siyosatiga nisbatan navbatdagi keskin bayonotlari bilan chiqdi. Endryus harbiy bazasida o‘tkazilgan matbuot anjumanida Oq uy rahbari Kiyevning harakatlari Amerika fermerlariga va global yoqilg‘i bozoriga jiddiy zarar yetkazishi mumkinligidan ogohlantirdi.

Trampning ta’kidlashicha, Ukraina Qurolli kuchlari tomonidan Rossiyadagi neftni qayta ishlash korxonalariga berilayotgan zarbalar jahonda dizel yoqilg‘isi taqchilligini yuzaga keltirmoqda.

Neft zavodlariga zarbalar va Trampning talabi: «Bu ishni bas qilish kerak»

AQSH prezidenti Vashington bu borada bir necha bor rasmiy ogohlantirish berganini eslatib o‘tdi:

  • Fermerlar manfaatiga tahdid: «Zelenskiy bizning fermerlarimizga dizel yoqilg‘isi bilan bog‘liq muammolar tug‘dirishni xohlayapti. Chunki Rossiya butun dunyo bo‘yicha dizel ta’minotining katta qismini qoplab keladi», — dedi Tramp;

  • Ogohlantirishlarga e’tiborsizlik: Oq uy rahbarining so‘zlariga ko‘ra, Vashington Kiyevdan Rossiya neft infratuzilmasiga hujum qilmaslikni talab qilgan: «Unga xohlaganingni qil, faqat neftni qayta ishlash zavodlariga zarba berma deganman. U esa o‘z bilganicha yo‘l tutmoqda va bu ishni darhol bas qilishi kerak»;

  • Rahbariyatni almashtirish chaqirig‘i: Tramp Ukrainada tinchlik kelishuviga erishish uchun yangi yetakchi kerakligini ochiq aytdi: «Men kelishuv tuza oladigan yangi rahbar topishni taklif qilaman. Chunki Zelenskiy ko‘plab bitimlarga kelishishi mumkin edi, biroq negadir buni istamayapti».

Putin bilan suhbat va 3 million tonna dizel shartnomasi

Bu keskin bayonotlar 9 oktyabr kuni AQSH va Rossiya prezidentlari o‘rtasida bo‘lib o‘tgan telefon muloqotidan so‘ng yanada kuchaydi:

  • Global bozorga yoqilg‘i oqimi: Vladimir Putin bilan suhbatdan keyin Tramp yaqin vaqt ichida Rossiya Amerika va jahon bozoriga jami 3 million tonna dizel yetkazib berishi bo‘yicha kelishuvga erishilganini ma’lum qildi;

  • Bozor narxlarini jilovlash: Vashington ushbu qadamni yoqilg‘i narxlarining keskin ko‘tarilishiga yo‘l qo‘ymaslik va ichki iqtisodiyotni himoya qilish zarurati bilan izohlamoqda.

Zelenskiyning javobi: «Bu — urushga kiritilgan investitsiya»

Kiyev Vashington va Moskva o‘rtasidagi yoqilg‘i kelishuviga munosabat bildirishda kechikmadi:

  • Keskin raddiya: Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy AQSHning Rossiya dizel yoqilg‘isini jahon bozoriga chiqarishga ruxsat berganini qattiq tanqid qildi;

  • «Urush investitsiyasi»: Zelenskiy ushbu chorani to‘g‘ridan to‘g‘ri agressiyani moliyalashtirish va «urush mashinasiga kiritilgan investitsiya» deya baholab, bu sanksiyalar siyosatining susayishiga olib kelishini ta’kidladi.

Vashington va Kiyev o‘rtasida yoqilg‘i bozori hamda harbiy strategiya bo‘yicha paydo bo‘lgan ushbu keskin bahs ittifoqchilar o‘rtasidagi diplomatik munosabatlar jiddiy sinov qarshisida turganini ko‘rsatmoqda.

Donald TrampVolodimir ZelenskiyVladimir PutinRossiya-Ukraina urushi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NYT: Rossiya Ukraina energetika tizimiga keng ko‘lamli hujumlar rejasini tuzgan bo‘lishi mumkinNYT: Rossiya Ukraina energetika tizimiga keng ko‘lamli hujumlar rejasini tuzgan bo‘lishi mumkin3 oktabr 10:48AQSH, Yevropa va Ukraina urushni qishgacha to‘xtatish rejasini muhokama qildiAQSH, Yevropa va Ukraina urushni qishgacha to‘xtatish rejasini muhokama qildiKecha 21:54«Abadiy yechim kerak»: Zelenskiy AQSHning energetika sulhi bo‘yicha taklifiga qat’iy shart qo‘ydi«Abadiy yechim kerak»: Zelenskiy AQSHning energetika sulhi bo‘yicha taklifiga qat’iy shart qo‘ydi15 sentabr 11:30Zelenskiy shart qo‘ydi!: Kiyevning rasmiy pozitsiyasi ochiqlandi — Rossiyaga nisbatan jiddiy shubhaZelenskiy shart qo‘ydi!: Kiyevning rasmiy pozitsiyasi ochiqlandi — Rossiyaga nisbatan jiddiy shubha15 sentabr 07:15«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi24 iyul 00:26Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?23 sentabr 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi