«Men nima, chamadonmanmi?»: Zelenskiy Lukashenkoning Moskvaga birga uchish taklifi haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkoning uni o‘zi bilan Moskvaga olib ketish haqidagi taklifini keskin rad etdi.
- Zelenskiy ushbu tashabbusni nojiddiy deb atab, o‘zini chamadonga qiyoslagan holda mazkur yondashuvni qabul qilib bo‘lmasligini ta’kidladi.
- Ukraina yetakchisi bunga javoban Aleksandr Lukashenko va Vladimir Putinni Kiyevga taklif qilib, ularning xavfsizligini kafolatlashini bildirdi.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkoning uni o‘zi bilan Moskvaga «olib ketish» haqidagi taklifiga nisbatan keskin va kinoyali munosabat bildirdi. Ukraina yetakchisi ushbu tashabbusni mutlaqo nojiddiy deb atab, aksincha, Lukashenko va Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Kiyevga taklif qildi.
«Shunchaki samolyotga mindirib, Moskvaga olib ketish — nima uchun?»
Zelenskiyning ta’kidlashicha, muzokaralar masalasida bunday yondashuv qabul qilinishi mumkin emas. U o‘z bayonotida quyidagi fikrlarni ilgari surdi:
«U meni o‘zi bilan "olib ketishni" taklif qilyapti. Men nima, chamadonmanmi? Shunchaki samolyotga mindirib, Moskvaga olib ketish — nima uchun? Bu jiddiy gap emas.
Lukashenko Putinni olib, Kiyevga uchib kelsin. Biz ularning xavfsiz kutib olinishiga kafolat beramiz. Axir, bu — muzokaralar-ku.»
— Vladimir Zelenskiy
Bayonotning asosiy nuqtalari
Tomonlar
Taklif va pozitsiya mazmuni
Aleksandr Lukashenko (tashabbus)
Ukraina prezidentini o‘zi bilan birga Moskvaga uchib borishga taklif qilgan
Vladimir Zelenskiy (javob)
Taklifni «nojiddiy» deb baholab, o‘zini «chamadon»ga qiyoslanishiga keskin e’tiroz bildirdi
Ukrainaning qarshi taklifi
Lukashenko va Putinni Kiyevga uchib kelishga chaqirish va ularning xavfsizligini to‘liq kafolatlash
Ukraina rahbarining ushbu so‘zlari ehtimoliy muzokaralar manzili va shartlari atrofidagi diplomatik bahslar yanada keskin tus olayotganini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, Vladimir Zelenskiyning ushbu qarshi taklifidan so‘ng Minsk va Moskva tomonidan qanday javob berilishi mumkin?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro siyosatdagi ushbu shov-shuvli bayonotni yaqinlaringizga darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…