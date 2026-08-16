Nega basketbol to‘pi aynan olovrang rangda bo‘ladi?
Basketbol to'pi 1950-yillarda to'q jigarrang rang maydonda va uzoqdan yetarlicha ko'rinmagani uchun Chikagolik murabbiy Pol «Toni» Xinkl taklifi bilan yorug' olovrangga bo'yaladigan bo'ldi. Basketbol 1891 yilda AQSHning Massachusets shtatidagi Springfild shahrida Jeyms Neysmit tomonidan ixtiro qilingan va dastlab oddiy to'q jigarrang charm futbol to'pidan foydalanilgan.
Basketbol sporti 1891 yilda AQSHning Massachusets shtatidagi Springfild shahrida YMCA jismoniy tarbiya o‘qituvchisi Jeyms Neysmit tomonidan ixtiro qilingan. U kuz va qish oylarida bino ichida o‘ynaladigan, futbolga qaraganda xavfsizroq va kamroq jarohatli yangi jamoaviy o‘yin yaratishni maqsad qilgan.
Dastlab basketbol uchun maxsus to‘p bo‘lmagan. Neysmit oddiy to‘q jigarrang charm futbol to‘pidan foydalangan. Hatto savatlar ham hozirgidek emas, balki yuqori ustunlarga mahkamlangan oddiy shaftoli savatlaridan iborat bo‘lgan.
1890 yillar oxiriga kelib basketbol uchun maxsusroq to‘plar ishlab chiqarila boshladi. Biroq ular ham to‘q jigarrang charmdan tayyorlangan va matoli bog‘ichlar bilan biriktirilgan edi. Bu bog‘ichlar to‘pning sakrashini notekis va oldindan aniqlash qiyin qilib qo‘yardi. Keyinchalik rezina va sintetik materiallardan tayyorlangan zamonaviy to‘plarga o‘tila boshlandi.
Nega to‘p olovrangga aylandi?
1940-yillarning oxirida rezina, charm va sintetik materiallardan tayyorlangan qolipli to‘plar paydo bo‘lib, 1949 yilga kelib ularning o‘lchami va vazni standartlashtirildi. Ammo to‘pning rangi hali ham to‘q jigarrang edi.
1950-yillarda Chikagolik jismoniy tarbiya ustozi va murabbiy Pol «Toni» Xinkl bu rangning jiddiy kamchiligini payqadi. To‘q jigarrang to‘p tezkor o‘yin vaqtida maydondagi futbolchilar orasida ham, uzoqdan qarayotgan muxlislar uchun ham yetarlicha yaqqol ko‘rinmasdi.
Shunda Xinkl to‘pni yorug‘ olovrang rangga bo‘yashni taklif qildi. Yangi rang to‘pni ancha oson ko‘rish imkonini berdi. Bu oddiy, ammo samarali g‘oya tezda ommalashdi va olovrang to‘p AQSHdagi jamoalar, sport zallari va musobaqalarda keng qo‘llanila boshlandi.
Bugun ayrim ligalar va musobaqalarda boshqa rang yoki turli naqshlarga ega to‘plardan ham foydalaniladi. Shunga qaramay, olovrang basketbol to‘pi sportning eng tanish belgilaridan biri bo‘lib qolgan. Mazkur rang nafaqat estetik ko‘rinish, balki o‘yinni maydonda va ekran orqali kuzatishni osonlashtirishi bilan ham muhim ahamiyatga ega.
…