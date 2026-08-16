Nega basketbol to‘pi aynan olovrang rangda bo‘ladi?

·0·Foydali
Nega basketbol to‘pi aynan olovrang rangda bo‘ladi?
Qisqacha

Basketbol to'pi 1950-yillarda to'q jigarrang rang maydonda va uzoqdan yetarlicha ko'rinmagani uchun Chikagolik murabbiy Pol «Toni» Xinkl taklifi bilan yorug' olovrangga bo'yaladigan bo'ldi. Basketbol 1891 yilda AQSHning Massachusets shtatidagi Springfild shahrida Jeyms Neysmit tomonidan ixtiro qilingan va dastlab oddiy to'q jigarrang charm futbol to'pidan foydalanilgan.

Basketbol sporti 1891 yilda AQSHning Massachusets shtatidagi Springfild shahrida YMCA jismoniy tarbiya o‘qituvchisi Jeyms Neysmit tomonidan ixtiro qilingan. U kuz va qish oylarida bino ichida o‘ynaladigan, futbolga qaraganda xavfsizroq va kamroq jarohatli yangi jamoaviy o‘yin yaratishni maqsad qilgan.

Dastlab basketbol uchun maxsus to‘p bo‘lmagan. Neysmit oddiy to‘q jigarrang charm futbol to‘pidan foydalangan. Hatto savatlar ham hozirgidek emas, balki yuqori ustunlarga mahkamlangan oddiy shaftoli savatlaridan iborat bo‘lgan.

1890 yillar oxiriga kelib basketbol uchun maxsusroq to‘plar ishlab chiqarila boshladi. Biroq ular ham to‘q jigarrang charmdan tayyorlangan va matoli bog‘ichlar bilan biriktirilgan edi. Bu bog‘ichlar to‘pning sakrashini notekis va oldindan aniqlash qiyin qilib qo‘yardi. Keyinchalik rezina va sintetik materiallardan tayyorlangan zamonaviy to‘plarga o‘tila boshlandi.

Nega to‘p olovrangga aylandi?

Yog‘ochli basketbol maydonchasida turgan to‘q sariq basketbol to‘pi.

1940-yillarning oxirida rezina, charm va sintetik materiallardan tayyorlangan qolipli to‘plar paydo bo‘lib, 1949 yilga kelib ularning o‘lchami va vazni standartlashtirildi. Ammo to‘pning rangi hali ham to‘q jigarrang edi.

1950-yillarda Chikagolik jismoniy tarbiya ustozi va murabbiy Pol «Toni» Xinkl bu rangning jiddiy kamchiligini payqadi. To‘q jigarrang to‘p tezkor o‘yin vaqtida maydondagi futbolchilar orasida ham, uzoqdan qarayotgan muxlislar uchun ham yetarlicha yaqqol ko‘rinmasdi.

Shunda Xinkl to‘pni yorug‘ olovrang rangga bo‘yashni taklif qildi. Yangi rang to‘pni ancha oson ko‘rish imkonini berdi. Bu oddiy, ammo samarali g‘oya tezda ommalashdi va olovrang to‘p AQSHdagi jamoalar, sport zallari va musobaqalarda keng qo‘llanila boshlandi.

Bugun ayrim ligalar va musobaqalarda boshqa rang yoki turli naqshlarga ega to‘plardan ham foydalaniladi. Shunga qaramay, olovrang basketbol to‘pi sportning eng tanish belgilaridan biri bo‘lib qolgan. Mazkur rang nafaqat estetik ko‘rinish, balki o‘yinni maydonda va ekran orqali kuzatishni osonlashtirishi bilan ham muhim ahamiyatga ega.

James NaismithSpringfieldAQSHPaul Tony HinkleYMCA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hayotni yengillashtiruvchi 7 ta "oltin qoida": Ruhiy xotirjamlik siri...Hayotni yengillashtiruvchi 7 ta "oltin qoida": Ruhiy xotirjamlik siri...Kecha, 23:52Hayotingizni 180 darajaga o'zgartiradigan 8 ta oltin odat: Muvaffaqiyat siriHayotingizni 180 darajaga o'zgartiradigan 8 ta oltin odat: Muvaffaqiyat siriKecha, 18:51Erkaklar aslida qanday ayollarni sevadi? Kuchli munosabat uchun 6 ta sir!Erkaklar aslida qanday ayollarni sevadi? Kuchli munosabat uchun 6 ta sir!Kecha, 14:45Hayotingizni o'zgartiradigan savollar: Ichki muvozanat va baxtni qanday topish mumkin?Hayotingizni o'zgartiradigan savollar: Ichki muvozanat va baxtni qanday topish mumkin?Kecha, 13:11O‘ziga bo‘lgan ishonchni oshirishning 5 samarali usuliO‘ziga bo‘lgan ishonchni oshirishning 5 samarali usuli14.08, 16:27Tug‘ilgan kuningiz nimani eslatadi? 4 guruh uchun "muhim" maslahat...Tug‘ilgan kuningiz nimani eslatadi? 4 guruh uchun "muhim" maslahat...14.08, 15:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?