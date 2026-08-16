Jon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldi

·0·Sport
Jon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldi
Qisqacha

Jon Stounz Inter safidagi ilk o'yinida Real Betisga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida yagona golni urib, jamoasiga 1:0 hisobidagi g'alabani taqdim etdi. 32 yoshli himoyachi uchrashuv yakuniga yigirma daqiqa qolganida maydonga tushib, standart vaziyatdan keyin aniq zarba bilan hisobni ochdi. Stounz Inter futbolkasini kiyish sharaf ekanini ta'kidlab, San-Siroga yana bir bor Yevropaning bosh kubogini olib kelish maqsadini bildirdi.

Angliya termasining taniqli himoyachisi Jon Stounz oʻzining yangi klubi — Italiyaning Inter jamoasi safidagi ilk oʻyinidayoq muxlislar eʼtiborini qozonishga muvaffaq boʻldi. San-Nikola stadionida Real Betis jamoasiga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushgan tajribali futbolchi oʻyin taqdirini hal qilgan ajoyib gol muallifiga aylandi. Goal.com xabar berishicha, bu natija uning nafaqat ishonchli himoyachi, balki muhim pallalarda hujumga ham yordam bera oladigan universal oʻyinchi ekanini koʻrsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning asosiy vaqti yakunlanishiga yigirma daqiqa qolganida zaxiradan maydonga tushgan ingliz futbolchisi koʻp oʻtmay oʻzining texnik mahoratini namoyish etdi. Oʻyin oxirida belgilangan standart vaziyat chogʻida raqib jarima maydonchasiga oldinga intilgan Stounz haqiqiy hujumchiga xos epchillik koʻrsatdi. Uzatib berilgan toʻpga baland sakrab bosh yoki oʻng oyogʻi bilan chiroyli tarzda zarba bergan himoyachi toʻpni darvoza toʻriga aniq yoʻlladi.

Debyut va uning ahamiyati

Mazkur gol Italiya sport nashrlari va mutaxassislari tomonidan yuqori baholandi. Xususan, uning zarba berishdagi aniqligi va vaqtni toʻgʻri tanlashi jamoaning asosiy hujumchilarining harakatlarini eslatib yubordi. Ushbu yagona gol Neradzurri jamoasiga Ispaniya vakili ustidan minimal, 1:1 emas, balki 1:0 hisobidagi gʻalabani taqdim etdi va yangi mavsum oldidan jamoaning ruhiy holatini koʻtardi.

Uchrashuvdan soʻng oʻz taassurotlari bilan oʻrtoqlashgan Jon Stounz Inter futbolkasini kiyish sharaf ekanini taʼkidlab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur klub libosi dunyodagi eng goʻzallaridan biri boʻlib, uning tariximdagi buyukligini har bir qadamda his qilish mumkin. Angliyalik futbolchi oʻzining qulaylik hududidan chiqib, Italiya chempionatiga kelgani va asosiy maqsad San-Siroga yana bir bor Yevropaning bosh kubogini olib kelish ekanini alohida qayd etdi.

Tanish yuzlar va oldindagi rejalashtirilgan marralar

32 yoshli himoyachining Italiya futboliga moslashish jarayoni ancha yengil kechishi kutilmoqda. Sababi, Inter kiyinish xonasida unga begona boʻlmagan qadrdon tanishlar yetarlicha topiladi. Xususan, Jon Stounz Manchester Siti safida birga toʻp surgan va 2023-yilgi Chempionlar ligasi finalida Istanbulda zafar quchgan himoyachi Manuel Akanji bilan yana bir jamoada jam boʻldi.

Stounz sobiq va hozirgi jamoadoshi Manuel Akanji haqida iliq fikrlar bildirib, uning jahon darajasidagi futbolchi va samimiy inson ekanini taʼkidladi. Endilikda ushbu ikki tajribali himoyachi Italiya grandining himoya chizigʻida oʻtkazib yuborilmaydigan qoʻrgʻon qurish vazifasini bajarishadi. Oldinda esa ularni A Seriyaning murakkab oʻyinlari hamda Yevropa Chempionatidagi shiddatli bahslar kutib turibdi.

Jon StounzInterReal BetisChempionlar ligasiManuel Akanji
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted Bavariya himoyachisi Kim Min-jaeni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiManchester Yunayted Bavariya himoyachisi Kim Min-jaeni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 14:36Inter Mayami yirik hisobda magʻlub boʻldi, Lionel Messi penaltini golga aylantira olmadiInter Mayami yirik hisobda magʻlub boʻldi, Lionel Messi penaltini golga aylantira olmadiBugun, 14:18Manchester Siti sardorlari: Enzo Maresca yangi guruhni tuzmoqdaManchester Siti sardorlari: Enzo Maresca yangi guruhni tuzmoqdaBugun, 13:38Yuventus himoya chizigʻida katta oʻzgarishlarga tayyorgarlik koʻrmoqdaYuventus himoya chizigʻida katta oʻzgarishlarga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 13:37Pedro Netu faoliyatini Saudiyada davom ettirishi mumkinPedro Netu faoliyatini Saudiyada davom ettirishi mumkinBugun, 12:53Abdulmanap maktabining ikki afsonasi: Xabib va Islom erishgan rekordlarAbdulmanap maktabining ikki afsonasi: Xabib va Islom erishgan rekordlarBugun, 12:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi