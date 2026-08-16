Jon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldi
Jon Stounz Inter safidagi ilk o'yinida Real Betisga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida yagona golni urib, jamoasiga 1:0 hisobidagi g'alabani taqdim etdi. 32 yoshli himoyachi uchrashuv yakuniga yigirma daqiqa qolganida maydonga tushib, standart vaziyatdan keyin aniq zarba bilan hisobni ochdi. Stounz Inter futbolkasini kiyish sharaf ekanini ta'kidlab, San-Siroga yana bir bor Yevropaning bosh kubogini olib kelish maqsadini bildirdi.
Angliya termasining taniqli himoyachisi Jon Stounz oʻzining yangi klubi — Italiyaning Inter jamoasi safidagi ilk oʻyinidayoq muxlislar eʼtiborini qozonishga muvaffaq boʻldi. San-Nikola stadionida Real Betis jamoasiga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushgan tajribali futbolchi oʻyin taqdirini hal qilgan ajoyib gol muallifiga aylandi. Goal.com xabar berishicha, bu natija uning nafaqat ishonchli himoyachi, balki muhim pallalarda hujumga ham yordam bera oladigan universal oʻyinchi ekanini koʻrsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning asosiy vaqti yakunlanishiga yigirma daqiqa qolganida zaxiradan maydonga tushgan ingliz futbolchisi koʻp oʻtmay oʻzining texnik mahoratini namoyish etdi. Oʻyin oxirida belgilangan standart vaziyat chogʻida raqib jarima maydonchasiga oldinga intilgan Stounz haqiqiy hujumchiga xos epchillik koʻrsatdi. Uzatib berilgan toʻpga baland sakrab bosh yoki oʻng oyogʻi bilan chiroyli tarzda zarba bergan himoyachi toʻpni darvoza toʻriga aniq yoʻlladi.
Debyut va uning ahamiyatiMazkur gol Italiya sport nashrlari va mutaxassislari tomonidan yuqori baholandi. Xususan, uning zarba berishdagi aniqligi va vaqtni toʻgʻri tanlashi jamoaning asosiy hujumchilarining harakatlarini eslatib yubordi. Ushbu yagona gol Neradzurri jamoasiga Ispaniya vakili ustidan minimal, 1:1 emas, balki 1:0 hisobidagi gʻalabani taqdim etdi va yangi mavsum oldidan jamoaning ruhiy holatini koʻtardi.
Uchrashuvdan soʻng oʻz taassurotlari bilan oʻrtoqlashgan Jon Stounz Inter futbolkasini kiyish sharaf ekanini taʼkidlab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur klub libosi dunyodagi eng goʻzallaridan biri boʻlib, uning tariximdagi buyukligini har bir qadamda his qilish mumkin. Angliyalik futbolchi oʻzining qulaylik hududidan chiqib, Italiya chempionatiga kelgani va asosiy maqsad San-Siroga yana bir bor Yevropaning bosh kubogini olib kelish ekanini alohida qayd etdi.
Tanish yuzlar va oldindagi rejalashtirilgan marralar32 yoshli himoyachining Italiya futboliga moslashish jarayoni ancha yengil kechishi kutilmoqda. Sababi, Inter kiyinish xonasida unga begona boʻlmagan qadrdon tanishlar yetarlicha topiladi. Xususan, Jon Stounz Manchester Siti safida birga toʻp surgan va 2023-yilgi Chempionlar ligasi finalida Istanbulda zafar quchgan himoyachi Manuel Akanji bilan yana bir jamoada jam boʻldi.
Stounz sobiq va hozirgi jamoadoshi Manuel Akanji haqida iliq fikrlar bildirib, uning jahon darajasidagi futbolchi va samimiy inson ekanini taʼkidladi. Endilikda ushbu ikki tajribali himoyachi Italiya grandining himoya chizigʻida oʻtkazib yuborilmaydigan qoʻrgʻon qurish vazifasini bajarishadi. Oldinda esa ularni A Seriyaning murakkab oʻyinlari hamda Yevropa Chempionatidagi shiddatli bahslar kutib turibdi.
…