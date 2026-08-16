Bavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkin
Bavariya sport direktori Maks Eberl Joau Palinyaning yozgi transfer oynasi yopilishidan oldin ijara asosida ketishiga qarshi emasligini bildirdi. 31 yoshli portugaliyalik yarimhimoyachiga Angliya Premer-ligasi klublari qiziqish bildirmoqda, Myunxen klubi esa avvalgi to'g'ridan-to'g'ri sotish rejasidan tashqari boshqa variantlarni ham ko'rib chiqishga tayyor.
Myunxenning Bavariya klubi sport direktori Maks Eberl yarimhimoyachi Joau Palinya yozgi transfer oynasi yopilishidan oldin icaraga ketishiga qarshi emasligini bildirdi. Germaniya grandi safida kelajagi mavhum boʻlib turgan 31 yoshli portugaliyalik futbolchiga Angliya Premer-ligasi klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Goal.com xabar berishicha, Myunxen rahbariyati dastlab futbolchini faqat toʻgʻridan-toʻgʻri sotishni rejalashtirgan boʻlsa-da, hozirda boshqa variantlarni ham koʻrib chiqishga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maks Eberlning soʻzlariga koʻra, klub hech qanday kelishuv turini rad etmaydi va moliyaviy shartlar barcha tomonlarga maqbul kelsa, muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanishi mumkin. "Hozirgi kunda turli imkoniyatlar mavjud. Kimdir yuqori ijara haqini toʻlashga tayyor ekanini aytsa, biz buni qabul qilishimiz kerak boʻladi", deya taʼkidladi Bavariya sport direktori.
Aston Villa bilan muzokaralar toʻxtab qoldiTransfer poygasining boshida Aston Villa klubi asosiy daʼvogar sifatida maydonga tushib, Bundesliga chempionlari bilan rasmiy muzokaralar oʻtkazgan edi. Biroq tomonlar oʻrtasidagi kelishuv maʼlum bir muammolarga duch kelib, hozircha toʻxtab qoldi. Maks Eberl juma kuni Aston Villa vakillari futbolchi yuzasidan bogʻlangani, biroq yakuniy kelishuvga erishilmaganini tasdiqladi.
Unai Emeri jamoasining muzokaralardagi muvaffaqiyatsizligi Angliya chempionatining boshqa klublariga imkoniyat yaratdi. Xususan, Nyuasl Yunayted jamoasi tajribali yarimhimoyachini oʻz safiga qoʻshib olish uchun faollikni oshirgan. Yangi bosh murabbiy Matias Yaysle qoʻl ostida tarkibni kuchaytirishni maqsad qilgan Nyukasl markaziy chiziqdagi yoʻqotishlarni toʻldirishga intilmoqda.
Nyukasl Yunayted va transfer istiqbollariTaysaydliklar futbolchining tajribasidan foydalanish uchun unga uch yillik shartnoma taklif qilishga tayyorlanayotgani aytilmoqda. Aston Villa asosan ijara shartlariga eʼtibor qaratgan boʻlsa, Nyukasl Bavariya talablarini qondira oladigan yanada jozibali taklif ustida ishlamoqda. Jamoaning moliyaviy imkoniyatlari va qatʼiyati bu borada ularga ustunlik berishi mumkin.
Transfer oynasining yakuni yaqinlashgani sari barcha tomonlar uchun qabul qilinadigan qarorga kelish bosimi ortib bormoqda. Myunxen klubi yuqori transfer summasi va futbolchining jamoadagi hozirgi maqomi oʻrtasidagi muvozanatni saqlashga harakat qilmoqda. Joau Palinya oʻzi uchun asosiy figura boʻla oladigan yangi manzilni topish istagida.
…