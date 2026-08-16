Bavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkin

·12·Sport
Bavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkin
Qisqacha

Bavariya sport direktori Maks Eberl Joau Palinyaning yozgi transfer oynasi yopilishidan oldin ijara asosida ketishiga qarshi emasligini bildirdi. 31 yoshli portugaliyalik yarimhimoyachiga Angliya Premer-ligasi klublari qiziqish bildirmoqda, Myunxen klubi esa avvalgi to'g'ridan-to'g'ri sotish rejasidan tashqari boshqa variantlarni ham ko'rib chiqishga tayyor.

Myunxenning Bavariya klubi sport direktori Maks Eberl yarimhimoyachi Joau Palinya yozgi transfer oynasi yopilishidan oldin icaraga ketishiga qarshi emasligini bildirdi. Germaniya grandi safida kelajagi mavhum boʻlib turgan 31 yoshli portugaliyalik futbolchiga Angliya Premer-ligasi klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Goal.com xabar berishicha, Myunxen rahbariyati dastlab futbolchini faqat toʻgʻridan-toʻgʻri sotishni rejalashtirgan boʻlsa-da, hozirda boshqa variantlarni ham koʻrib chiqishga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maks Eberlning soʻzlariga koʻra, klub hech qanday kelishuv turini rad etmaydi va moliyaviy shartlar barcha tomonlarga maqbul kelsa, muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanishi mumkin. "Hozirgi kunda turli imkoniyatlar mavjud. Kimdir yuqori ijara haqini toʻlashga tayyor ekanini aytsa, biz buni qabul qilishimiz kerak boʻladi", deya taʼkidladi Bavariya sport direktori.

Aston Villa bilan muzokaralar toʻxtab qoldi

Transfer poygasining boshida Aston Villa klubi asosiy daʼvogar sifatida maydonga tushib, Bundesliga chempionlari bilan rasmiy muzokaralar oʻtkazgan edi. Biroq tomonlar oʻrtasidagi kelishuv maʼlum bir muammolarga duch kelib, hozircha toʻxtab qoldi. Maks Eberl juma kuni Aston Villa vakillari futbolchi yuzasidan bogʻlangani, biroq yakuniy kelishuvga erishilmaganini tasdiqladi.

Unai Emeri jamoasining muzokaralardagi muvaffaqiyatsizligi Angliya chempionatining boshqa klublariga imkoniyat yaratdi. Xususan, Nyuasl Yunayted jamoasi tajribali yarimhimoyachini oʻz safiga qoʻshib olish uchun faollikni oshirgan. Yangi bosh murabbiy Matias Yaysle qoʻl ostida tarkibni kuchaytirishni maqsad qilgan Nyukasl markaziy chiziqdagi yoʻqotishlarni toʻldirishga intilmoqda.

Nyukasl Yunayted va transfer istiqbollari

Taysaydliklar futbolchining tajribasidan foydalanish uchun unga uch yillik shartnoma taklif qilishga tayyorlanayotgani aytilmoqda. Aston Villa asosan ijara shartlariga eʼtibor qaratgan boʻlsa, Nyukasl Bavariya talablarini qondira oladigan yanada jozibali taklif ustida ishlamoqda. Jamoaning moliyaviy imkoniyatlari va qatʼiyati bu borada ularga ustunlik berishi mumkin.

Transfer oynasining yakuni yaqinlashgani sari barcha tomonlar uchun qabul qilinadigan qarorga kelish bosimi ortib bormoqda. Myunxen klubi yuqori transfer summasi va futbolchining jamoadagi hozirgi maqomi oʻrtasidagi muvozanatni saqlashga harakat qilmoqda. Joau Palinya oʻzi uchun asosiy figura boʻla oladigan yangi manzilni topish istagida.

Joau PalinyaBavariyaNyukasl YunaytedTransferlarBundesliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Entoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadiEntoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadiBugun, 16:50Frank Lempard Chelsidan ikki nafar futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiFrank Lempard Chelsidan ikki nafar futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 15:51Geri Nevill Manchester Yunaytedning o'rtoqlik o'yinidagi mag'lubiyatini tanqid qildiGeri Nevill Manchester Yunaytedning o'rtoqlik o'yinidagi mag'lubiyatini tanqid qildiBugun, 15:50Yuventus Emiliano Martines transferini yakunlashga yaqin turibdiYuventus Emiliano Martines transferini yakunlashga yaqin turibdiBugun, 15:35Jon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldiJon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldiBugun, 15:11Manchester Yunayted Bavariya himoyachisi Kim Min-jaeni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiManchester Yunayted Bavariya himoyachisi Kim Min-jaeni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 14:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha