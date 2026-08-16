Rani Mukerjiga faxriy doktorlik berildi: aktrisa ko‘z yoshlarini tiya olmadi!
Rani Mukerji Avstraliyaning La Trobe University universiteti tomonidan kino san'atidagi 30 yillik faoliyati hamda ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilishga qo'shgan hissasi uchun faxriy doktorlik darajasi bilan taqdirlandi. U bu darajaga sazovor bo'lgan ikkinchi hindistonlik kinoijodkor bo'lib, 2019 yilda undan avval Shohruh Xon taqdirlangan edi.
Hind kino san’atining mashhur vakillaridan biri Rani Mukerji Avstraliyaning La Trobe University universiteti tomonidan faxriy doktorlik darajasi bilan taqdirlandi.
30 yillik faoliyati e’tirof etildi
Aktrisaga mazkur yuksak daraja kino san’atidagi 30 yillik mehnati, shuningdek, ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilishga qo‘shgan hissasi uchun berilgan.
Rani Mukerji ushbu darajaga sazovor bo‘lgan ikkinchi hindistonlik kinoijodkor bo‘ldi.
Shohruh Xondan keyingi ikkinchi hind yulduzi
Undan avval, 2019 yilda mashhur hind aktyori Shohruh Xon mazkur faxriy doktorlik darajasiga munosib ko‘rilgan birinchi hind kinoijodkori bo‘lgan.
Taqdirlash marosimida ko‘z yoshlari
Rani Mukerji faxriy doktorlik diplomini qabul qilib olayotganida hayajondan ko‘z yoshlarini tiya olmagan.
Aktrisa o‘zining 30 yillik ijodiy yo‘lini e’tirof etganlar va marosim ishtirokchilariga minnatdorchilik bildirdi.
Rani Mukerjining bu yutug‘i Bollivud uchun ham katta e’tirof sifatida baholanmoqda.
…