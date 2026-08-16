Geely Galaxy E8 liniyasi kengaydi: ilg‘or texnologiyali fastbek premera qilindi
Geely Galaxy TT fastbeki uchun dastlabki buyurtmalar qabul qilina boshlandi, Xitoy bozoridagi boshlang'ich narxi 145 900 yuan (taxminan 21 400 AQSh dollari) etib belgilandi. Avtomobil 800 voltli elektr arxitekturasi, CATL Shenxing TT akkumulyatori va 6C quvvatlash texnologiyasiga ega bo'lib, 11 daqiqada yurish masofasini 400 kilometrdan ziyodga oshira oladi.
Xitoyning mashhur avtomobilsozlik kompaniyalaridan biri bo‘lgan Geely o‘zining zamonaviy va innovatsion liniyasini yana bir ilg‘or model bilan boyitdi. ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, bozorda katta qiziqish uyg‘otayotgan yangi Geely Galaxy TT modeli uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilish rasman boshlandi. Hozirgi kunda global avtomobilsozlik sanoatida tejamkorlik va tezkor quvvat olish imkoniyatlari asosiy raqobat omiliga aylanib borayotgan bir paytda, mazkur yangi fastbek o‘zining ilg‘or texnik ko‘rsatkichlari bilan mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xitoy bozorida taqdim etilgan ushbu avtomobilning boshlang‘ich narxi 145 900 yuandan (taxminan 21 400 AQSh dollari) boshlanadi. Modelning eng yuqori orqa astratli versiyasi esa 169 900 yuan (25 000 dollar) etib belgilangan. Shuningdek, kompaniya avvalroq atigi 999 nusxada chiqariladigan maxsus va yanada quvvatli to‘liq privli TT Ultra modifikatsiyasini ham namoyish etgan bo‘lib, uning narxi 209 800 yuanni (30 900 dollar) tashkil etadi. Ushbu narx siyosati mashinani o‘z sinfidagi eng raqobatbardosh takliflardan biriga aylantiradi.
Ilg‘or 800 voltli arxitektura va rekord darajadagi tezkor quvvatlashYangi Geely Galaxy TT zamonaviy 800-voltli elektr arxitekturasi asosida qurilgan bo‘lib, bu uning energiyani boshqarish samaradorligini keskin oshiradi. Mashina uchun maxsus ishlab chiqilgan CATL Shenxing TT akkumulyatori o‘rnatilgan bo‘lib, u NP3.0 deb nomlangan zamonaviy issiqlik tarqalishidan himoya qilish tizimi bilan jihozlangan. Bu esa batareyaning xavfsizligi va uzoq muddat xizmat qilishini taʼminlaydi.
Modelning eng eʼtiborga molik jihatlaridan biri uning o‘ta tezkor quvvat olish imkoniyatidir. 6C quvvatini qo‘llab-quvvatlovchi akkumulyator atigi 11 daqiqa ichida avtomobilning yurish masofasini 400 kilometrdan ziyodroqqa oshirish imkonini beradi. Shuningdek, mashina ixcham va samarali 16-in-1 elektr priv tizimi bilan jihozlangan bo‘lib, bu muhandislik yechimi avtomobilning umumiy samaradorligini yanada oshiradi.
Dizayn va intellektual texnologiyalarTashqi ko‘rinishidan zamonaviy va aerodinamik fastbek shakliga ega bo‘lgan Geely Galaxy TT o‘lchamlari bo‘yicha ham kifoya qadar keng. Avtomobilning uzunligi 4999 mm, eni 1919 mm, balandligi 1479 mm ni tashkil etib, uning g‘ildirak bazasi 2920 mm ga teng. Tashqi dizaynda yopiq old qism, o‘ziga xos L shaklidagi fari chiroqlari, tomga o‘rnatilgan lidar datchigi hamda adaptiv elektr boshqariladigan spoyler o‘rin olgan.
Haydovchilarga yordam berish uchun avtomobil G-ASD G-Pilot H7 intellektual tizimi bilan taʼminlangan. Salon ichida esa raqamli boshqaruv paneli, markaziy ekran va zamonaviy AR-HUD proyeksion displeyi o‘rnatilgan bo‘lib, ular ikkinchi avlod Flyme Auto tizimi orqali o‘zaro birlashtirilgan. Shuningdek, salondagi 1,97 kvadrat metrlik ulkan panoramali shisha tom va 14 zonalik massaj, ventilyatsiya hamda isitish funksiyalariga ega old o‘rindiqlar yo‘lovchilarga yuqori darajada qulaylik yaratadi.
Texnik imkoniyatlar nuqtai nazaridan, orqa privli versiyalar 329 ot kuchi va 568 N·m moment ishlab chiqarishga qodir. To‘liq privli TT Ultra modifikatsiyasi esa yanada taʼsirchan natijani ko‘rsatib, uning umumiy quvvati naq 568 ot kuchiga yetadi. Bu esa mazkur elektr fastbekni nafaqat tejamkor va qulay, balki juda sergak va dinamik transport vositasiga aylantiradi.
…