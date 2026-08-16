Geri Nevill Manchester Yunaytedning o'rtoqlik o'yinidagi mag'lubiyatini tanqid qildi

·22·Sport
Geri Nevill Manchester Yunaytedning o'rtoqlik o'yinidagi mag'lubiyatini tanqid qildi
Qisqacha

Milan Manchester Yunaytedni o'rtoqlik uchrashuvida yirik hisobda mag'lub etdi va bu natija Geri Nevillning keskin tanqidlariga sabab bo'ldi. U raqibning bir nechta asosiy futbolchisi maydonga tushmaganiga qaramay, Manchester Yunayted bo'shliqlardan foydalana olmagani va himoyasi osonlikcha yorib o'tilganini ta'kidladi. Uchrashuvda Harri Maguyr va Dorgu ingliz klubiga gol keltirgan bo'lsa, Milan safida Samuel Chukwueze, Cisse, Ramos hamda Ruben Loftus-Cheek gol urdi.

Angliya Premyer-ligasining soʻnggi yillardagi natijalari va klubdagi muammolar futbol mutaxassislari hamda sobiq oʻyinchilar tomonidan qattiq muhokama qilinishda davom etmoqda. Sportmediaset nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Yunayted jamoasining navbatdagi oʻrtoqlik uchrashuvidagi yirik magʻlubiyati klub afsonasi Geri Nevillning keskin eʼtirozlariga sabab boʻldi. Sobiq himoyachi oʻzining tahliliy chiqishlarida jamoaning oʻyinidagi kamchiliklarni ochiq-oydin tanqid qilib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, mazkur bahsda Milan jamoasi gʻalaba qozonishga muvaffaq boʻldi. Geri Nevillning fikricha, raqib tarkibida asosiy tarkibning bir nechta yetakchi futbolchilari maydonga tushmaganiga qaramay, ingliz klubi maydondagi boʻshliqlardan foydalana olmagan va sharmandali tarzda magʻlubiyatga uchragan. Uning soʻzlariga koʻra, soʻnggi oʻyinlarda gʻalaba qozona olmayotgan milanliklar Manchester Yunayted himoyasini osongina yorib oʻtishgan.

Oʻyin manzarasi va gollar shiddati

Uchrashuv kutilmagan voqealarga boy oʻtdi va muxlislarga koʻplab gollarni taqdim etdi. Hisob 2-daqiqadayoq mezbonlar safida Harri Maguyr tomonidan ochildi. Biroq tashabbusni oʻz qoʻliga olgan Milan shiddatli hujumlar evaziga muvozanatni tikladi. Samuel Chukwueze 37-daqiqada hisobni tenglashtirdi. Ikkinchi boʻlim boshida Dorgu yana Manchester Yunaytedni oldinga olib chiqqan boʻlsa-da, shundan soʻng maydonda toʻliq raqib ustunligi kuzatildi.

Milan safida Cisse, Ramos hamda Ruben Loftus-Cheek kabi futbolchilar ham oʻz nomlarini tabloga yozdirib qoʻyishdi. Natijada uchrashuv milanliklarning yirik gʻalabasi bilan yakunlandi. Maydonda amalda bosh murabbiy vazifasini bajarib turgan mutaxassislar tarkib borasida turli eksperimentlarga qoʻl urishgani, bu esa oʻyin sifatiga taʼsir qilgani koʻrindi.

Geri Nevillning transferlar siyosati boʻyicha fikrlari

51 yoshli sobiq futbolchi Sir Aleks Fergyuson davridagi oltin davrni eslab, hozirgi kundagi muammolarning yechimi sifatida faqatgina yangi oʻyinchilarni sotib olishni koʻrsatdi. Uning taʼkidlashicha, jamoaga havo va suvdastek yangi kuchlar, xususan, raqobatbardosh yuqori saviyadagi futbolchilar kerak. Mevjud tarkib bilan uzoqqa borib boʻlmasligi va himoyadagi tartibsizliklar jiddiy oʻzgarishlarni talab qilmoqda.

Uchrashuv davomida har ikki jamoa murabbiylari koʻplab oʻzgarishlarni amalga oshirib, zaxiradagi yosh futbolchilarni ham sinovdan oʻtkazishdi. Biroq asosiy muammo jamoaviy oʻyin va barqarorlik yoʻqligicha qolayotgani mutaxassislar tomonidan alohida qayd etildi. Geri Nevillning bu kabi tanqidlari Manchester Yunayted rahbariyati oldida turgan qiyin vazifalarni yana bir bor eslatib oʻtdi.

Manchester YunaytedMilanGeri NevillFutbolTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Entoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadiEntoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadiBugun, 16:50Bavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkinBavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkinBugun, 16:11Frank Lempard Chelsidan ikki nafar futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiFrank Lempard Chelsidan ikki nafar futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 15:51Yuventus Emiliano Martines transferini yakunlashga yaqin turibdiYuventus Emiliano Martines transferini yakunlashga yaqin turibdiBugun, 15:35Jon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldiJon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldiBugun, 15:11Manchester Yunayted Bavariya himoyachisi Kim Min-jaeni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiManchester Yunayted Bavariya himoyachisi Kim Min-jaeni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 14:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha