Geri Nevill Manchester Yunaytedning o'rtoqlik o'yinidagi mag'lubiyatini tanqid qildi
Milan Manchester Yunaytedni o'rtoqlik uchrashuvida yirik hisobda mag'lub etdi va bu natija Geri Nevillning keskin tanqidlariga sabab bo'ldi. U raqibning bir nechta asosiy futbolchisi maydonga tushmaganiga qaramay, Manchester Yunayted bo'shliqlardan foydalana olmagani va himoyasi osonlikcha yorib o'tilganini ta'kidladi. Uchrashuvda Harri Maguyr va Dorgu ingliz klubiga gol keltirgan bo'lsa, Milan safida Samuel Chukwueze, Cisse, Ramos hamda Ruben Loftus-Cheek gol urdi.
Angliya Premyer-ligasining soʻnggi yillardagi natijalari va klubdagi muammolar futbol mutaxassislari hamda sobiq oʻyinchilar tomonidan qattiq muhokama qilinishda davom etmoqda. Sportmediaset nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Yunayted jamoasining navbatdagi oʻrtoqlik uchrashuvidagi yirik magʻlubiyati klub afsonasi Geri Nevillning keskin eʼtirozlariga sabab boʻldi. Sobiq himoyachi oʻzining tahliliy chiqishlarida jamoaning oʻyinidagi kamchiliklarni ochiq-oydin tanqid qilib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, mazkur bahsda Milan jamoasi gʻalaba qozonishga muvaffaq boʻldi. Geri Nevillning fikricha, raqib tarkibida asosiy tarkibning bir nechta yetakchi futbolchilari maydonga tushmaganiga qaramay, ingliz klubi maydondagi boʻshliqlardan foydalana olmagan va sharmandali tarzda magʻlubiyatga uchragan. Uning soʻzlariga koʻra, soʻnggi oʻyinlarda gʻalaba qozona olmayotgan milanliklar Manchester Yunayted himoyasini osongina yorib oʻtishgan.
Oʻyin manzarasi va gollar shiddatiUchrashuv kutilmagan voqealarga boy oʻtdi va muxlislarga koʻplab gollarni taqdim etdi. Hisob 2-daqiqadayoq mezbonlar safida Harri Maguyr tomonidan ochildi. Biroq tashabbusni oʻz qoʻliga olgan Milan shiddatli hujumlar evaziga muvozanatni tikladi. Samuel Chukwueze 37-daqiqada hisobni tenglashtirdi. Ikkinchi boʻlim boshida Dorgu yana Manchester Yunaytedni oldinga olib chiqqan boʻlsa-da, shundan soʻng maydonda toʻliq raqib ustunligi kuzatildi.
Milan safida Cisse, Ramos hamda Ruben Loftus-Cheek kabi futbolchilar ham oʻz nomlarini tabloga yozdirib qoʻyishdi. Natijada uchrashuv milanliklarning yirik gʻalabasi bilan yakunlandi. Maydonda amalda bosh murabbiy vazifasini bajarib turgan mutaxassislar tarkib borasida turli eksperimentlarga qoʻl urishgani, bu esa oʻyin sifatiga taʼsir qilgani koʻrindi.
Geri Nevillning transferlar siyosati boʻyicha fikrlari51 yoshli sobiq futbolchi Sir Aleks Fergyuson davridagi oltin davrni eslab, hozirgi kundagi muammolarning yechimi sifatida faqatgina yangi oʻyinchilarni sotib olishni koʻrsatdi. Uning taʼkidlashicha, jamoaga havo va suvdastek yangi kuchlar, xususan, raqobatbardosh yuqori saviyadagi futbolchilar kerak. Mevjud tarkib bilan uzoqqa borib boʻlmasligi va himoyadagi tartibsizliklar jiddiy oʻzgarishlarni talab qilmoqda.
Uchrashuv davomida har ikki jamoa murabbiylari koʻplab oʻzgarishlarni amalga oshirib, zaxiradagi yosh futbolchilarni ham sinovdan oʻtkazishdi. Biroq asosiy muammo jamoaviy oʻyin va barqarorlik yoʻqligicha qolayotgani mutaxassislar tomonidan alohida qayd etildi. Geri Nevillning bu kabi tanqidlari Manchester Yunayted rahbariyati oldida turgan qiyin vazifalarni yana bir bor eslatib oʻtdi.
…