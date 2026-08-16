Har bir vaziyat uchun alohida burun: britan ayolining g‘ayrioddiy hikoyasi

·27·Dunyo
Har bir vaziyat uchun alohida burun: britan ayolining g‘ayrioddiy hikoyasi
Qisqacha

Britaniyalik Jeyn Xardman kam uchraydigan autoimmun kasallik tufayli 2017 yilda burnidan ayrilgan. Bugun uning turli vaziyatlarga mos keladigan 10 dan ortiq burun protezi bor bo'lib, ularni tashqi ko'rinish, qulaylik va muayyan holatga qarab tanlaydi. Jeyn o'z tajribasini ijtimoiy tarmoqlarda ochiq baham ko'rib, kam uchraydigan kasalliklar hamda yuz a'zolaridan ayrilgan insonlar duch keladigan muammolar haqida jamoatchilik xabardorligini oshirishga harakat qilmoqda.

Britaniyalik Jeyn Xardman kam uchraydigan autoimmun kasallik tufayli 2017 yilda burnidan ayrilgan. Bugun esa uning 10 dan ortiq turli burun protezi bor.

Nega unga shuncha protez kerak?

Jeyn turli vaziyatlar uchun mos keladigan protezlardan foydalanadi. Ularning har biri tashqi ko‘rinish, qulaylik va muayyan holatga qarab tanlanadi.

Jeyn o‘z tajribasini yashirmaydi, aksincha, ijtimoiy tarmoqlarda ochiq baham ko‘radi.

Maqsadi — odamlarni xabardor qilish

U o‘zining hayot yo‘li haqida muntazam ravishda postlar tarqatib, kam uchraydigan kasalliklar va yuz a’zolaridan ayrilgan insonlar duch keladigan muammolar haqida jamoatchilik xabardorligini oshirishga harakat qilmoqda.

Jeynning hikoyasi tashqi ko‘rinishdagi o‘zgarishlar insonning hayoti, o‘ziga bo‘lgan munosabati va jamiyatdagi o‘rniga ta’sir qilsa-da, bu insonning to‘laqonli hayot kechirishiga to‘sqinlik qilmasligini ko‘rsatadi.

Jane Hardman
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?Bugun, 17:53Butun bir shaharni sotib olib, 6 yildan beri yolg‘iz yashab kelayotgan AQSHlik tadbirkor hayoti!Butun bir shaharni sotib olib, 6 yildan beri yolg‘iz yashab kelayotgan AQSHlik tadbirkor hayoti!Bugun, 17:48Chiqindidan chiqqan narsalarni sotib oyiga 3000 ming dollar topayotgan ayol e’tibor markazida!Chiqindidan chiqqan narsalarni sotib oyiga 3000 ming dollar topayotgan ayol e’tibor markazida!Bugun, 17:43Turkiyada nihoyatda noyob holat: ikki bachadonli ayol bir vaqtning o‘zida ikki farzandini dunyoga keltirdi!Turkiyada nihoyatda noyob holat: ikki bachadonli ayol bir vaqtning o‘zida ikki farzandini dunyoga keltirdi!Bugun, 17:1213 yoshli bola tasodifan fanga noma’lum jonzotni topdi13 yoshli bola tasodifan fanga noma’lum jonzotni topdiBugun, 14:19Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: O‘nlab odamlar halok bo‘ldi (video)Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: O‘nlab odamlar halok bo‘ldi (video)Bugun, 13:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi